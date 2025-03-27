В литовском болоте утонула еще одна машина

00:10 31.03.2025

На пятые сутки операции по извлечению утонувшей в литовском болоте ремонтно-эвакуационной машины армии США M88 Hercules возникли неожиданные сложности.



В трясине застрял шагающий земснаряд, который был доставлен на место происшествия с большими усилиями. Его задача заключалась в том, чтобы размыть вязкую литовскую грязь, которая не поддавалась ни сонарным системам, ни ручному инструменту водолазов из США, прибывших из Испании.



Сначала у земснаряда произошла поломка: лопнул шланг гидравлической системы, управляющей одной из его ног. Пока заменяли деталь, тяжелая машина увязла в трясине, как сообщает "Военное дело".



