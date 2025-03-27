 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В литовском болоте утонула еще одна машина
00:10 31.03.2025

На пятые сутки операции по извлечению утонувшей в литовском болоте ремонтно-эвакуационной машины армии США M88 Hercules возникли неожиданные сложности.

В трясине застрял шагающий земснаряд, который был доставлен на место происшествия с большими усилиями. Его задача заключалась в том, чтобы размыть вязкую литовскую грязь, которая не поддавалась ни сонарным системам, ни ручному инструменту водолазов из США, прибывших из Испании.

Сначала у земснаряда произошла поломка: лопнул шланг гидравлической системы, управляющей одной из его ног. Пока заменяли деталь, тяжелая машина увязла в трясине, как сообщает "Военное дело".



Операции по поиску и подъему 50-тонной бронемашины продолжаются уже пятые сутки. На месте происшествия побывали министр обороны и президент Литвы, а также ожидается визит высокопоставленного представителя НАТО.

После того как M88 будет извлечена из болота, предстоит еще одна важная задача. Под дном болота проходит магистральный газопровод GIPL, соединяющий Литву и Польшу, который придется отключить на время подъема американской техники.

Напомним, что Hercules утонул, сбившись с дороги во время маневров НАТО. Экипаж машины погиб, и тела четверых военнослужащих армии США находятся внутри M88 в болоте. Вдова одного из 4 утонувших в болоте Литвы солдат дала скандальное интервью.

Источник - МК
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