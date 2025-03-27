Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем

00:28 31.03.2025 Shūkan Gendai

Япония



Почему Европа так старательно запугивает людей вторжением России?

Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем



Как изменились расходы Европы и США на оборону



Европа старательно настраивает мир против России и запускает программу перевооружения, пишет Shukan Gendai. Однако Запад сам не рад возникшим в связи с этим проблемам. Ради чего лететь к милитаризации на всех парах, ведь Россия не собирается вторгаться в НАТО, удивляется автор.



Европа начинает вооружаться.



Европейские государства взяли жесткий курс на милитаризацию. 4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 миллиардов евро. На экстренном саммите Евросоюза, состоявшемся уже 6 марта, этот широкий, но крайне расплывчатый план был принят. 150 миллиардов евро предполагается привлечь в виде кредитов и потратить на закупку оружия и технологий.



19 марта был обнародован проект программы ReArm Europe. Данный проект раскрывает конкретные правовые и финансовые инструменты для поддержки оборонных инвестиций государств-членов Евросоюза. По сути дела, это амбициозный пакет мер по обороне, который предоставляет странам ЕС финансовые средства для стремительного и значительного увеличения размера инвестиций в оборону и оборонный потенциал.



Программа рассчитана на четыре года. Предполагается, что в рамках ее будут незамедлительно использованы все доступные на данный момент инструменты для мобилизации до 800 миллиардов евро на оборонные инвестиции. Ключевые пункты программы: (1) содействие использованию государственных средств на оборону на национальном уровне; (2) осуществление срочных крупномасштабных инвестиций в оборону посредством совместных закупок с использованием нового специализированного инструмента - "Мер обеспечения безопасности Европы (SAFE)"; (3) мобилизация частного капитала путем ускорения формирования сберегательно-инвестиционного альянса с использованием группы Европейского инвестиционного банка (EIB).



SAFE - это новый финансовый инструмент Евросоюза, с помощью которого государствам-членам будут предоставлены кредиты в размере до 150 миллиардов евро, обеспеченные бюджетом ЕС. Это позволит странам-участникам укрепить свой оборонный потенциал посредством совместных закупок.



Совместные закупки обеспечат оперативную совместимость вооруженных сил стран Евросоюза, повысят прогнозируемость европейской оборонной промышленности и сократят расходы, а также создадут масштаб, необходимый для укрепления оборонно-промышленной базы Европы.



Новая система будет предлагать долгосрочные кредиты (до 45 лет с 10-летним льготным периодом погашения) по конкурентоспособным ценам. Кредиты будут финансироваться за счет займов ЕС. Предоставляться они будут на выгодных условиях, обусловленных высоким кредитным рейтингом Евросоюза, высокой ликвидностью европейских облигаций и высоким же рыночным спросом на их выпуск.



Европа подумывает, не ограничить ли доступ к новому оборонному фонду на 150 миллиардов евро военно-промышленным компаниям из Великобритании: если, конечно, Лондон не подпишет соглашение о партнерстве в сфере безопасности с Брюсселем. Аналитики считают, что, если пошлины Дональда Трампа не будут распространяться на Великобританию, той будет значительно сложнее играть роль посредника.



Европа все еще поддерживает Украину



Одним проектом дело не закончилось: 19 марта Европейская комиссия опубликовала Белую книгу Евросоюза по обороне. В докладе подчеркивалась необходимость скорейшего укрепления обороноспособности: "Восстановление обороны Европы в первую очередь потребует крупномасштабных долгосрочных инвестиций". Цель Европы - обзавестись к 2030 году сильной и достаточной оборонной системой.



В Белой книге изложены основы плана "Перевооружения Европы" и представлены аргументы в пользу беспрецедентно резкого увеличения оборонных инвестиций. Кроме того, в документе обозреваются шаги, необходимые для восстановления обороны Европы, поддержки Украины, устранения критических пробелов в возможностях и создания прочной и конкурентоспособной базы оборонно-промышленной базы.



Пункт № 5 Белой книги указывает, что "поддержка Украины в настоящее время является основным приоритетом обороны Европы", что требует увеличения военной помощи Киеву (так называемая "Стратегия дикобраза"). В соответствии с инициативой Верховного представителя ЕС, страны Евросоюза должны поддержать увеличение военной и других форм поддержки Украины в рамках долгосрочных гарантий безопасности.



Венгрия голосует против



20 марта прошел очередной саммит стран Евросоюза под эгидой необходимости оказания Украине поддержки. Совместное заявление по итогам саммита гласило, что Европейский совет обсудил последние события относительно Украины. Текст, изложенный в документе EUCO 11/25, был якобы "твердо поддержан 26 главами государств и правительств", хотя премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против.



Согласно документу EUCO 11/25, "Евросовет напоминает об предыдущих инициативах, подтверждает неизменную и постоянную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ". Также содержится упоминание о том, что ЕС будет придерживаться подхода "мир посредством силы".



В то время как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп активизирует усилия по урегулированию конфликта на Украине, Евросоюз демонстрирует жесткую оппозицию. Занимаемая позиция лишь подтверждается вступлением в силу 16-го по счету пакета экономических санкций в отношении России от 24 февраля.



Тогда же, 24 февраля, в ООН развернулось противостояние между США и странами Европы по поводу Украины. Штаты проголосовали против западной резолюции по Украине, в которой содержалось требование к РФ вывести войска с ее территории. За проект резолюции, подготовленный европейскими странами и Украиной, проголосовали 93 страны, 18 государств, в том числе США, Израиль и Венгрия, высказались против, 65 стран воздержались.



Ключевым здесь является тот факт, что позиция, занятая Евросоюзом, равносильна призыву продолжать конфликт на Украине. В телефонном разговоре лидеров США и РФ президент Владимир Путин назвал важными условиями урегулирования конфликта прекращение иностранной военной помощи и поставок разведывательной информации Киеву. Оказание Евросоюзом военной поддержки Украине препятствует выполнению условий полного прекращения огня.



Раскол внутри самой Европы



Нельзя не отметить, что, когда доходит до дела и требуется сделать что-то реальное для Украины, Европа начинает мяться и грызться. Фактически, 20 марта на саммите ЕС страны-участницы приняли решение продолжить помощь Украине... но так и не смогли достичь договоренности о немедленном выделении Киеву пяти миллиардов евро на закупку боеприпасов.



Как сообщило информационное агентство Bloomberg, предложение о поставке Украине боеприпасов на сумму пяти миллиардов евро заблокировали Франция и Италия.



Еще в самом начале Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выступила с предложением безвозмездно презентовать Украине 20–40 миллиардов евро к концу 2025 года. Тогда предполагалось, что каждая страна примет посильное финансовое участие в столь щедром проекте согласно масштабам своей экономики. "Подайте, кто сколько может". Но даже этот не слишком амбициозный план чем-то не порадовал Италию, Францию, Испанию и Португалию: страны проголосовали против. Последующие переговоры о выделении пяти миллиардов евро на закупку до двух миллионов боеприпасов крупного калибра и вовсе провалились.



Что в итоге получается? Соединенные Штаты всерьез озаботились ситуацией на Украине и твердо намерены привести противоборствующие стороны к миру. А страны Евросоюза и НАТО никак не могут прийти к согласию.



40 000 американских солдат будут выведены из Германии?



Если посмотреть на это таким образом, можно лицезреть замешательство среди политических лидеров Европы. Они не понимают, как реагировать на активную деятельность пошедшего на второй президентский срок Дональда Трампа вокруг прекращения конфликта на Украине и установления мира. В частности, похоже, что сейчас Европа, напуганная туманными перспективами военного присутствия США в ЕС, вознамерилась стать военной сверхдержавой на своих собственных условиях.



Какова же численность американских войск, размещенных в Европе? С 2022 года масштаб присутствия ВС США в Евросоюзе колеблется от 75 000 до 105 000 человек. При этом около 63 000 человек находятся там постоянно, а остальные - на ротационной основе. Больше всего американских солдат в Германии: свыше 35 000 военнослужащих размещены на многочисленных базах по всей стране.



Вопрос в том, каково будущее ВС США в Европе? Если переговорный процесс пойдет успешно и конфликт на Украине будет разрешен, согласится ли Дональд Трамп вывести 20 000 американских военнослужащих, которых Байден разместил в Европе в 2022 году после эскалации конфликта на Украине?



Данные подразделения составляют лишь пятую часть вооруженных сил США в Европе. Они дислоцируются преимущественно в Польше и Румынии, частично перебрасываются в страны Прибалтики. По мнению ряда аналитиков, вывод войск в краткосрочной перспективе может подтолкнуть евросоюзников (например, Великобританию, Францию и Германию) к мысли о том, что содержать восемь боевых групп, которые сейчас размещены в восточной части территории Североатлантического союза, слишком рискованно.



Еще один вариант: если Трамп захочет проучить строптивых немцев, он может отдать приказ о выводе 30–40 тысяч военнослужащих, размещенных в Германии.



Двух процентов от ВВП недостаточно



А что же насчет соотношения европейских расходов на оборону к ВВП? В уже упомянутой Белой книге Евросоюза по обороне говорится, что "расходы на оборону государств-членов предполагается увеличить более чем на 31%, считая с 2021 года. В 2024 году они составили 326 миллиардов евро - это 1,9% от общего ВВП Евросоюза". Говоря более конкретным языком, инвестиции в оборону в 2024 году достигли беспрецедентной суммы в 102 миллиарда евро - это почти вдвое больше, чем в 2021 году.



В Белой книге также отмечается, что "объем расходов на оборону в Европе значительно ниже, чем в Соединенных Штатах, и, что еще более тревожно, ниже, чем в Российской Федерации и КНР". Из этого делается вывод о том, что "на восстановление обороноспособности Европы потребуются мощные и стабильные инвестиции как со стороны государственного, так и частного секторов".



Во время своего первого президентского срока (2017–2021 гг.) Дональд Трамп пригрозил, что Америка "пойдет своим путем", если другие государства-члены НАТО не увеличат свои расходы на оборону по крайней мере до 2% ВВП - целевого показателя, установленного после проведения в 2014 году референдума о статусе Крыма. С тех пор союзники по НАТО добились успешного успеха: 23 страны из 32 подняли показатель оборонных расходов на требуемый уровень. Только вот двух процентов, по мнению президента Трампа, уже недостаточно.



Еврокомиссар по вопросам безопасности, оборонной промышленности и космоса Андрюс Кубилюс заявил журналистам: "В настоящее время страны Евросоюза тратят на оборону в среднем около 2% ВВП. (Благодаря плану перевооружения Европы) мы сможем увеличить расходы на оборону до 3, 5%. Это лишь первый этап. В июне состоится саммит стран НАТО, на котором может быть одобрена аналогичная цифра. Некоторые государства-члены ЕС уже тратят на оборону более 4% своего ВВП, а некоторые стремятся к показателю в 5%. Это добровольное и очень важное решение".



Но что, если взглянуть на ситуацию трезвым взглядом? Кто воспримет милитаризацию Европы с радостью? Как видно из рисунка ниже, в последнее время крупнейшие европейские страны постепенно сокращают численность своих вооруженных сил. В сложившихся обстоятельствах, даже при учете роста расходов на оборону, кто будет использовать этот оборонный бюджет для защиты страны - ума не приложу.



Европа старательно настраивает мир против России



Недавно спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также участвует в переговорах о прекращении огня и последующем мире на Украине, указал на некомпетентность политических лидеров Европы. В интервью телеведущему Такеру Карлсону, которое увидело свет 22 марта, отвечая на вопрос о будущем направлении европейской безопасности, он сказал следующее: "Это сочетание позерства и стремления к упрощению ситуации. Думаю, многие в Европе сейчас примеряют на себя образ Уинстона Черчилля, считая, что русские будут маршировать по Европе. Я считаю, что это нелепо. В конце концов, во время Второй мировой войны у нас не было такого инструмента, как НАТО".



Такер Карлсон задал Уиткоффу вопрос: "Как по-вашему, Россия собирается вторгнуться в Европу?" Уиткофф ответил: "Абсолютно точно нет. Стопроцентно нет". Карлсон продолжил: "Вот именно! Зачем бы им это понадобилось?" Уиткофф подчеркнул, что убежден в отсутствии у Москвы планов "поглотить Украину": "Зачем им это?"



Затем он продолжил: "(России) нет нужды поглощать Украину. Это как с оккупацией Газы. Израиль вполне способен оккупировать Газу, но он на это не пойдет. Израилю нужна стабильность в Газе. В оккупации Украины нет необходимости.



Русские уже получили то, что хотят. Они взяли под свой контроль эти пять регионов. Они получили Крым. У них есть все, что они хотят. Зачем им больше?" - сказал Уиткофф.



Как можно понять из выступления Уиткоффа, вероятность того, что Россия в будущем вторгнется в какую-нибудь из стран НАТО, равна нулю. Тем не менее, все сводится к тому, что нынешние лидеры стран Евросоюза на всех парах летят к милитаризации, размахивая знаменем российской агрессии. Повод кое-о-чем задуматься, не правда ли? Источник - ИноСМИ

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