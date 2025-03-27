 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги
00:33 31.03.2025

В Казахстане есть официальные майнеры, которые добывают криптовалюту. Всего в стране зарегистрировано 75 лиц. За три года они заплатили налогов на 17,7 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане криптовалютная сфера жестко регулируется. Это касается, как добычи криптовалют, то есть "майнинга", так и реализации. Другими словами, госорганы никому не позволят без спроса открыть майнинговую ферму, добывать "крипту" и продавать ее – каждый майнер должен регистрировать свою деятельность и платить налоги.

Между тем можно отметить, что в действительности в Казахстане не так много криптодобытчиков. Как сообщает Комитет государственных доходов, в стране на текущий момент официально зарегистрировано лишь 75 майнеров.

Эти лица работают официально, и за последние три года налоговые поступления от них составили 17,7 млрд тенге. Из этой суммы порядка 11,6 млрд тенге пришлось на плату за цифровой майнинг, которая производится в зависимости от фактического объема использованной электроэнергии.

Также в ходе налоговых проверок за 2024 год были выявлены нарушения, по которым с майнеров дополнительно взыскали:

2,3 млрд тенге – в виде платы за цифровой майнинг;
2,6 млрд тенге – по корпоративному подоходному налогу.

Помимо этого, в результате камерального контроля в бюджет поступило еще 451 млн тенге по плате за цифровой майнинг.

Также были выявлены нарушения среди граждан, продававших криптовалюту без уплаты налогов. По итогам проверок госорганы доначислили им индивидуальный подоходный налог на 4,3 млрд тенге.

Между тем гражданам, которые решат зарабатывать на продаже криптовалюты, важно делать это в рамках закона, иначе есть шанс не только получить реальный срок, но и столкнуться с конфискацией имущества.

Чтобы безопасно продавать "крипту", важно делать это на легальных биржах, которые официально зарегистрированы и действуют на базе Международного финансового центра Астаны (МФЦА).

Напомним, ранее в Министерстве энергетики официально заявили, что в стране почти не осталось "серых" майнеров, то есть тех, кто тайно добывает криптовалюту и не платит налоги в бюджет.

Источник - Nur.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743370380


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