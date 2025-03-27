Иранский железнодорожный коридор Восток-Запад соединит Кабул и Брюссель

00:59 31.03.2025

Первая экспортная партия из Афганистана была отправлена в Европу по железнодорожному коридору Афганистан-Иран, что является важным шагом на пути к превращению Ирана в евразийский железнодорожный транзитный узел.



NOURNEWS, 3/30/2025 - Международный железнодорожный коридор Афганистан-Иран-Европа официально начал свою работу после многих лет планирования и регионального сотрудничества.



Этот коридор протяженностью 4200 километров начинается в городе Герат на западе Афганистана и, проходя через Мешхед, Тегеран и Тебриз в Иране, соединяется с европейской железнодорожной сетью в Болгарии через Турцию.



Стоит отметить, что за последние три месяца по железной дороге Хаф-Герат было перевезено более 35 000 тонн товаров, и это удобство и скорость в процессе транспортировки по железной дороге были широко встречены отечественными торговцами и производителями, что привело к более активному использованию этого маршрута.



По словам Мехди Багери, эксперта по транспорту и транзиту, этот коридор укрепит региональную стабильность и превратит Иран в евразийский транзитный узел, что еще больше усилит роль Ирана в региональных и трансрегиональных геополитических уравнениях.