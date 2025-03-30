Спутники Китая обладают невообразимыми возможностями, равных им нет

01:01 31.03.2025

Разрыв растет: США боятся "звездных боев" с Китаем

Спутники КНР обладают невообразимыми возможностями, равных им нет



Дмитрий Капустин

30 марта 2025



Китайцы запустили на орбиту очередную группировку спутников. В этом запуске все прекрасно. Во-первых, то, что ракеты-носителя Ceres-1 принадлежит не государственной, а коммерческой компании Galactic Energy. Во-вторых, то, что спутники принадлежали не только коммерческой компании, но и Китайской академии наук.



Фирма Tianjin Yunyao Aerospace Technology вывела на орбиту 6 спутников Yunyao-1, которые будут наблюдать… за затмениями. Казалось бы, зачем за это платить. Дело в том, что корабли будут собирать точные сведения о температуре, влажности, давлении и плотности электронов в ионосфере. А затем на основе этих данных будут проводить глобальное прогнозирование погоды.



Два других спутникам Zhongke и принадлежат НИИ аэрокосмической информации Китайской академии наук. Они оснащены радарами и оптическими камерами для наблюдения за Землей.



Для успешно запустившей спутники на орбиту компании Galactic Energy это уже 17-й успешный запуск. В истории фирмы был лишь один неудачный, в сентябре 2023 года.



Компания за собственный счет строит в провинции Сычуань ракеты с твердотопливным двигателем, каждая из которых может доставить на орбиту 500 кг полезного груза. Правда, в ближайшее время китайскай фирма обещает представить абсолютно новую ракету Ceres-2: у которой грузоподъемность вырастет с 500 до 1300 кг.



Но и это еще не все рекорды. Компания также работает над первым запуском своей ракеты Pallas-1, которая будет летать не на твердом топливе, а неа жидком - смеси керосина и жидкого кислорода. Пока что в это трудно поверить, но Pallas-1 якобы сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 30 тонн груза. То есть один полет такой ракеты заменит 60 взлетов Ceres-1.



Сейчас все китайские строители ракет пытаются создать новый двигатель на жидком топливе. И в ближайшие несколько месяцев из Китая на орбиту полетят несколько таких ракет, построенных государственными и частными компаниями.



В любом случае, развитие ракетной программы поощряет правительство Китая. Для него крайне важно занять первое место в мировой гонке: Китай хочет впервые в истории выйти на чисто 100 коммерческих запусков спутников в год. Именно для этого строятся новые космодромы и ракеты-носители, рассказывает издание Space News.



Но интересует правительство Китая, разумеется, не только прогноз погоды или спутниковая связь. Для него главное - покорение Космоса.



Главное, для чего в ближайшее время понадобятся ракеты, - это пилотируемые полеты космических кораблей Shenzhou-20 и Shenzhou-21 на орбитальную станцию Tiangong ("Небесный дракон").



Также примерно в мае Китай запустит миссию Tianwen-2 gо возвращению образцов с пролетающего мимо Земли остароида. Запуск зона к астероиду планируется в мае.



Китай хочет доминировать в Космосе и благодаря военным разработкам. Издание The Defense News выяснило: США зафиксировали, как китайские спутники отрабатывают "воздушные бои" на низкой околоземной орбите. Это последнее проявление тактического и технологического превосходства Китая в космосе.



- С помощью наших коммерческих средств мы наблюдали, как пять различных объектов в космосе маневрируют друг вокруг друга синхронно и под контролем, - заявил заместитель начальника космических операций США генерал Майкл Гетлейн.



- И это то, что мы называем космическими боями. В ходе таких маневров отрабатывают тактику, методы и процедуры проведения космических операций на орбите от одного спутника к другому.



В имитации "космического боя" участвовали 5 экспериментальных спутников Shiyan-24C и Shijian-605 (последние, как считается, предназначены для радиотехнической разведки).



Учения продемонстрировали способность страны выполнять сложные маневры на орбите, называемые операциями сближения и стыковки, которые включают в себя не только облет других объектов, но и их осмотр. По мнению американских военных, которых цитирует The Defense News, разрыв в космических возможностях между Вооруженными силами США и НОАК только растет.



Китайцы уже осваивают космические технологии, по которым США еще расти и расти. Скажем, в прошлом году китайский спутник "схватил" один из вышедших из строя космических кораблей и перевел его на "орбиту-кладбище".



Такие удаленные орбиты предназначены для вышедших из строя спутников в конце срока их службы и предназначены для снижения риска столкновения с действующими объектами.



Теперь американцы всерьез боятся по поводу китайских спутников, обладающих более разрушительными возможностями, такими как мощные микроволновые излучатели или способность запускать снаряды.



Любой спутник, способный маневрировать в непосредственной близости от другого спутника, потенциально может совершать атаки на него, например, глушить его передачи, ослеплять его датчики, распылять аэрозоли на его солнечные панели и оптику, физически воздействовать на него или выводить его с орбиты. Все это сделать легко - уже доказали китайцы. Как всегда, первыми в мире.