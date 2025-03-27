Евроиждивенцы. Американцы именуют европейцев "жалкими нахлебниками"

02:16 31.03.2025

Редакция Завтра



Глава Пентагона Пит Хегсет в секретной переписке, в которую якобы случайно был добавлен журналист издания "Атлантик", назвал европейцев "жалкими нахлебниками", заметил телеканал Си-эн-эн.



"В этих сообщениях черным по белому написано, что администрация Трампа разделяет глубокое презрение к зависимости Европы от США", - считает Си-эн-эн.



Вице-президент Джей Ди Вэнс даже предложил приостановить нанесение ударов по хуситам в Йемене, поскольку европейская экономика получает больше выгоды от перевозок через Суэцкий канал, чем американская. "Я просто ненавижу снова брать на поруки Европу", - цитирует Вэнса Си-эн-эн.



В ответ на это министр обороны Британии Джон Хили заявил, что его американский коллега Хегсет абсолютно прав, называя европейские страны "жалкими нахлебниками" в вопросах расходов на оборону.