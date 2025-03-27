Снежные барсы в Казахстане могут повторить судьбу туранского тигра

02:35 31.03.2025

К уменьшению популяции снежного барса в Казахстане имеют отношение не только охотники и животноводы, но и недропользователи. Об этом сообщило Министерство экологии и природных ресурсов РК в ответе на запрос агентства Kazinform.



- Основные препятствия для роста популяции снежного барса - браконьерство, столкновения с животноводами, нарушение среды обитания, сокращения поголовья копытных, инфраструктурные проекты, урбанизация и добыча полезных ископаемых. Ежегодно в Казахстане от прямых последствий влияния человека погибают 3-5 снежных барсов, - сообщили специалисты ведомства.



В Министерстве считают, что если не совершенствовать меры защиты снежного барса, это редкое животное может повторить судьбу туранского тигра.



- Несмотря на принимаемые меры, риск исчезновения снежного барса на территории Казахстана от последствий изменения климата и сокращения мировой популяции все еще высокий. Если защитные меры не будут достаточными, популяция может еще более сократиться, что создаст опасность исчезновения этого вида. Такая ситуация ранее привела к исчезновению крупных хищников, таких как туранский тигр, - сообщается в ответе Министерства.



Напомним, на IV заседании Национального курултая в Бурабае Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о необходимости сохранения снежного барса и увеличения его численности.



Турáнский тигр, или закавкáзский тигр, или каспи́йский тигр, - вымершая популяция подвида тигра Panthera tigris tigris, обитавшая в Средней Азии, северном Иране и в Закавказье, частично на севере и северо-востоке Афганистана, на западе Восточного Туркестана и на крайнем востоке Турции. В Казахстане тигр вымер к 1948 году. Последняя встреча человека c туранским тигром была зарегистрирована в заповеднике Тигровая балка (Таджикистан) в 1958 году.