Sky News: Использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы

02:49 31.03.2025

БИШКЕК, 29 мар - Sputnik. Совместное использование Арктики Россией и США может стать новым вызовом для Европы, заявил телеканал Sky News.



СМИ назвало Арктику "огромным трофеем": из-за изменения климата обширные запасы ее минеральных богатств становятся более доступными, а у России есть возможности для их использования - базы и порты, расположенные по всему полярному кругу.



"Угроза того, то Россия и Америка вместе будут использовать Арктику при большом разделе сил является новым вызовом для стран Европы при администрации Дональда Трампа", - отмечает Sky News.



Телеканал также анализирует планы американского лидера в отношении Гренландии, считая, что и Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс "нуждаются в Гренландии для безопасности".



Накануне Вэнс во время посещения военной базы в Гренландии заявил, что Соединенные Штаты должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед.



"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если США этого не сделают, другие страны заполнят пробел. Думаю, многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Дональд Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии", - сказал Вэнс.