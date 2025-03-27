Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может победить на выборах президента Ирландии

03:20 31.03.2025

Какие инициативы предложил Макгрегор в качестве предвыборных обещаний



Оказалось, что у него большие шансы на победу



Боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может выиграть на выборах президента Ирландии, поскольку ряд инициатив, которые он предлагает, нравятся жителям страны. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал аналитик и главред InVoice Media Денис Миролюбов.



По его словам, спортсмен выступает за сопротивление принятому миграционному пакту Евросоюза, регламентирующий принятие установленного количества приезжих в страну ежегодно или компенсация их размещения в соседних государствах. Миролюбов отметил, что ирландцам надоели мигранты, из-за чего инициативы Макгрегора могут обеспечить победу бойцу. Причем проголосовать за него могут около 40 млн человек, в числе которых ирландцы и американцы ирландского происхождения.



Кроме того, по словам эксперта, спортсмен дал понять, что деньги государства пора тратить на собственных жителей, а не выбрасывать на проблемы других стран.



Проблемы с мигрантами наблюдаются и в России. Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в стран около 640 тыс иностранцев находятся нелегально. По его словам, все они представляют угрозу стабильности и безопасности страны.



