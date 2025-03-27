Железнодорожники Узбекистана и Казахстана утвердили план работы на 2025 год

03:43 31.03.2025

В Алматы состоялись переговоры между руководством национальных железнодорожных компаний Казахстана и Узбекистана.



На встрече обсуждались вопросы развития транспортного сотрудничества и подводились итоги совместной работы за прошедший период.



В ходе переговоров стороны отметили успешное увеличение пропускной способности пограничного перехода Сары-Агаш на 50%, что позволило полностью обеспечить потребности грузоотправителей. Узбекская сторона сообщила о введении 40-процентной скидки на тарифы для транзитных перевозок казахстанского зерна в Афганистан через переход Оазис.



Особое внимание было уделено перспективам развития Трансафганского транспортного коридора. Участники встречи выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в транспортно-логистической сфере.



По итогам переговоров стороны согласовали планы совместной работы на 2025 год.