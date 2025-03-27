МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях

03:52 31.03.2025

Министерство чрезвычайных ситуаций управляет приложением "112 Кыргызстан", которое предоставляет новости о чрезвычайных ситуациях в стране, экстренные оповещения, информацию о правилах поведения и помощи при несчастных случаях. Вскоре это приложение предоставит возможность автоматически получать информацию о землетрясениях, зарегистрированных в стране.



В целях безопасности МЧС рекомендует загрузить приложение на свой мобильный телефон через App Store и Play Market, а также по следующей ссылке.



Информационное агентство "Кабар" побеседовало с заместителем начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы получить более подробную информацию.



- Амангельды Маматазимович, прежде всего, не могли бы вы предоставить информацию о приложении "112 Кыргызстан", разработанным вашим министерством?



- Приложение "112 Кыргызстан" впервые было разработано в 2016 году и является элементом общенациональной системы информирования и оповещения населения. Основная цель при разработке приложения - обеспечение населения Кыргызстана быстрой и срочной информацией в случае возникновения угрозы возникновения ЧС. Обеспечение доступа к информации в чрезвычайных ситуациях и содействие оказанию помощи. С момента разработки новой версии приложения в октябре 2024 года и выхода в App Store и Play Market ее скачали более 3000 раз.



Активное использование приложения наблюдается с начала года, через него поступило более 300 заявок. Данное приложение МЧС может загрузить любой гражданин на свой мобильный телефон и использовать на кыргызском, русском и английском языках. Главное, что через приложение граждане могут сообщить в МЧС о случившемся, получить помощь и быть в курсе чрезвычайных оповещений от МЧС.



- Будет ли через это приложение отправляться информация о землетрясениях?



- Трудно заранее знать информацию о землетрясениях. В настоящее время такой технологии не существует. Прогноз возможен лишь за 30–40 секунд, часто - за минуту. В настоящее время сейсмические датчики подключены к мессенджеру социальной сети Telegram с помощью Центрально-Азиатского научно-исследовательского геодезического института (ЦАНИГИ), поэтому информация автоматически отправляется только на них. Вы можете получить доступ к нему по следующей ссылке