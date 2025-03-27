|МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях
03:52 31.03.2025
Министерство чрезвычайных ситуаций управляет приложением "112 Кыргызстан", которое предоставляет новости о чрезвычайных ситуациях в стране, экстренные оповещения, информацию о правилах поведения и помощи при несчастных случаях. Вскоре это приложение предоставит возможность автоматически получать информацию о землетрясениях, зарегистрированных в стране. и получить информацию. В случае обнаружения землетрясения, канал, работающий в тестовом режиме, автоматически получит полную информацию о магнитуде землетрясения и его эпицентре. Теперь планируется внедрить данную услугу в приложение. Приложение будет получать уведомления о землетрясениях магнитудой 4,5-5 и выше. Землетрясения магнитудой 3–3,5 балла по шкале Рихтера происходят каждый день, и мы их не ощущаем. Теперь информация отправляется в Telegram-канал даже при балле 1,5–3,5. Теперь эта услуга привязана к приложению.
В целях безопасности МЧС рекомендует загрузить приложение на свой мобильный телефон через App Store и Play Market, а также по следующей ссылке.
Информационное агентство "Кабар" побеседовало с заместителем начальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС, чтобы получить более подробную информацию.
- Амангельды Маматазимович, прежде всего, не могли бы вы предоставить информацию о приложении "112 Кыргызстан", разработанным вашим министерством?
- Приложение "112 Кыргызстан" впервые было разработано в 2016 году и является элементом общенациональной системы информирования и оповещения населения. Основная цель при разработке приложения - обеспечение населения Кыргызстана быстрой и срочной информацией в случае возникновения угрозы возникновения ЧС. Обеспечение доступа к информации в чрезвычайных ситуациях и содействие оказанию помощи. С момента разработки новой версии приложения в октябре 2024 года и выхода в App Store и Play Market ее скачали более 3000 раз.
Активное использование приложения наблюдается с начала года, через него поступило более 300 заявок. Данное приложение МЧС может загрузить любой гражданин на свой мобильный телефон и использовать на кыргызском, русском и английском языках. Главное, что через приложение граждане могут сообщить в МЧС о случившемся, получить помощь и быть в курсе чрезвычайных оповещений от МЧС.
- Будет ли через это приложение отправляться информация о землетрясениях?
- Трудно заранее знать информацию о землетрясениях. В настоящее время такой технологии не существует. Прогноз возможен лишь за 30–40 секунд, часто - за минуту. В настоящее время сейсмические датчики подключены к мессенджеру социальной сети Telegram с помощью Центрально-Азиатского научно-исследовательского геодезического института (ЦАНИГИ), поэтому информация автоматически отправляется только на них. Вы можете получить доступ к нему по следующей ссылке
- Как работает приложение "112 Кыргызстан"? Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее.
- Чаще всего сообщения и заявки отправляют граждане и туристы, попавшие в аварию, застрявшие на дороге или на горных перевалах. В этом случае через категорию "Экстренные сообщения" граждане или туристы отправляют в службу спасения сообщение о месте происшествия и типе произошедшего несчастного случая в текстовой, фото-, видео- или голосовой форме. Ситуации могут быть разными, и, возможно, гражданин с ограниченными возможностями может отправить сообщение в виде текста, фотографий или видео, если он попадет в аварию. Сообщение будет получено немедленно и помощь будет оказана немедленно. Сообщение отправляется на постоянно действующий монитор круглосуточного оперативного и оперативного реагирования в Центре управления чрезвычайными ситуациями. Как только поступает информация от граждан, нуждающихся в срочной помощи, к ним направляются специальные группы помощи. А с нашей стороны срочные сообщения о погоде и стихийных бедствиях будут отправляться гражданам посредством push-уведомлений через приложение. Push-уведомления - это сообщения, которые мгновенно появляются на экране компьютера или мобильного телефона гражданина.
- Почему в заявлении гражданину необходимо указывать, в каком регионе страны он находится?
- При указании местоположения гражданин может указать район, где он проживает или где ему необходимо находиться, и получать сообщения только об этом районе. Например, если вы выберете Бишкек, вы будете получать только сообщения, связанные со столицей. Уведомления ограничены Баткенской, Ошской и Нарынской областями. Второй способ - точно и быстро направить оперативную группу или экстренные службы к человеку, нуждающемуся в помощи. Если мы знаем местонахождение человека, мы можем быстро и легко определить, с какого направления к этому месту могут быть направлены спасательные группы и правоохранительные органы. Это также помогает нам предотвратить ложные вызовы. Могут быть ложные звонки о том, что я нахожусь в Чуе, а на самом деле я в Оше или Таласе, и мне нужна помощь. Информацию о местонахождении гражданина мы автоматически получаем через приложение. Даже если туристы или люди, которые много путешествуют по стране, не знают, где они находятся, мы можем отправить помощь, просмотрев их геолокацию через приложение. Это также существенно облегчит работу МЧС.
- Какие действия планируются для улучшения приложения, расширения его сервисов и повышения его доступности для населения?
- В целях совершенствования приложения "112 Кыргызстан" мы планируем включить в приложение карты, на которых будут четко обозначены районы страны, где существует риск подтоплений, оползней и схода лавин. В этом случае наши граждане пытаются обезопасить себя, заранее сверяясь с картой и узнавая, где вероятнее всего может сойти лавина. Также, как уже упоминалось выше, мы планируем интегрировать в приложение уведомления о землетрясениях, поступающие по каналу Telegram. Кроме того, в учебных заведениях и во время образовательных мероприятий распространяется информация о чрезвычайных ситуациях, призванная побудить людей загрузить приложение и широко его использовать. Информация о необходимости использования приложения также распространяется через средства массовой информации. Приложение будет особенно полезно для получения срочных уведомлений о чрезвычайных ситуациях, перекрытиях дорог и резких изменениях погоды, особенно в весенний сезон.
- Большое спасибо за интервью.