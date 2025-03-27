 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.03.2025
04:05  Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
03:52  МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях
03:46  Редкоземельная лихорадка: кто заработает на ресурсах Центральной Азии?
03:43  Железнодорожники Узбекистана и Казахстана утвердили план работы на 2025 год
03:20  Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может победить на выборах президента Ирландии
02:49  Sky News: Использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы
02:35  Снежные барсы в Казахстане могут повторить судьбу туранского тигра
02:16  Евроиждивенцы. Американцы именуют европейцев "жалкими нахлебниками"
01:01  Спутники Китая обладают невообразимыми возможностями, равных им нет
00:59  Иранский железнодорожный коридор Восток-Запад соединит Кабул и Брюссель
00:33  Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги
00:28  Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем
00:10  В литовском болоте утонула еще одна машина
00:05  Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия
00:01  Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 30.03.2025
23:15  В Кыргызстане создали тренажер "Лучник на искусственном коне". Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья (видео)
22:25  В Улан-Баторе планируют запуск скоростного автобусного транспорта (BRT)
21:09  О торговле России и Таджикистана. Стимул партнерству придали антироссийские санкции, - Зарифджон Ризаев
20:03  Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом
17:59  Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"
16:34  В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2
14:19  Пирамида Хеопса - это верхушка айсберга? Египетское Министерство древностей не спешит с ответом
02:27  Киев обманул китайцев, обманет и американцев, - Юрий Тавровский
01:04  S&P Global Ratings: Кыргызстану присвоены суверенные рейтинги "B+"; прогноз "Стабильный"
00:52  В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков
00:14  Белый дом предложил Эрдогану разобрать на части российский С-400
Суббота, 29.03.2025
22:32  Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского
15:49  В Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева
15:00  Известия: В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
14:58  Путин все еще пытается спасти Украину, - Петр Акопов
14:35  О рождении православия, - Павел Густерин
12:52  Кая Каллас: Наши санкции против России вредят Центральной Азии. Терпите...
01:43  Президент Узбекистана помиловал 488 осужденных
00:49  Кыргызстан. Минздрав предложил китайской стороне создать в Бишкеке кыргызско-китайскую больницу
00:41  Нацбанк Казахстана намерен убрать уличные табло с курсами валют
00:39  ВС РФ усиливают давление на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 28 марта
Пятница, 28.03.2025
23:24  Порвать подводный кабель: новая гонка вооружений
20:11  Начало истории рабства в регионе юга Африки 28 марта 1658 года
19:38  Евросоюз готовит 3-х дневный набор на случай войны... А потом придут русские и всех накормят?
19:31  Зачем Россия предложила ввести временное управление на Украине
19:24  Взгляд: Америка решила убить европейский автопром
19:18  НГ: США обходят нормы ВТО, которые пытаются соблюдать Китай и Россия
19:15  Посол РФ в Пакистане: Афганистан недостаточно борется с терроризмом
17:17  Глава Минцифры Кыргызстана 37-летний Азамат Жамангулов первым получил ID-паспорт через онлайн-заявку
16:04  Какие травы едят в Таджикистане? Многие растения служат приправой для блюд, - Мумина Шовалиева
15:08  Синьхуа: В Китае издана Белая книга по правам человека в Тибете
14:24  Трамп хочет заполучить природные ресурсы Украины и не подпустить к ним Европу
14:09  В Душанбе откроется музей истории таджикского футбола
14:03  В Узбекистане повышение тарифов на газ и электроэнергию отложили на месяц
13:59  Американская разведка раскрыла все секреты России
13:31  Казахстан на криптокарте мира: ключевые партнеры и инициативы
12:08  Астана занимает 64 место в британском рейтинге финансовых центров
11:55  Президенты Узбекистана и Казахстана приняли вице-президента Европейской Комиссии Каю Каллас
11:47  В Москве обсудили – признавать или русифицировать украинцев
11:42  Что останется от Запада, если он вернет бывшим колониям все награбленное, - Алексей Муратов
00:34  Путин предложил ввести на Украине временное управление ООН
00:19  Нацбанк Казахстана выпускает в обращение банкноты номиналом 1000 тенге нового дизайна
Четверг, 27.03.2025
23:12  ВС РФ успешно развивают наступление на северо-запад от Великой Новоселки – итоговая сводка Readovka за 27 марта
22:48  Путь к Победе. Борьба за будущее человечества и человека, - Наталья Нарочницкая
22:03  infoBRICS: США выгодно, чтобы Одесса присоединилась к России - это гарантирует стабильность на Черном море
21:48  Президент Таджикистана предложил установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату счетов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
04:05 31.03.2025

Добычные дела: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
К проектам уже проявили интерес некоторые американские компании

Кирилл Фенин
Алена Нефедова

Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по российским редкоземельным металлам, сообщил "Известиям" глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, к возможным соглашениям уже появился интерес со стороны американских компаний. Ожидается, что новая встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде может пройти в середине апреля - известно, что в рамках возобновившегося общения стороны обсуждают не только политические вопросы, но и экономическое сотрудничество. О перспективах российско-американского диалога по полезным ископаемым - в материале "Известий".

Как РФ и США сотрудничают по редкоземельным металлам

Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ), заявил "Известиям" генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

- Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, - сказал он "Известиям".

По информации Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.

В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным металлам. Вашингтон, по его словам, заинтересован как в "огромных запасах" таких металлов, так и в других "очень ценных ресурсах" России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов.

Добычные дела: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
К проектам уже проявили интерес некоторые американские компании

- У нас, безусловно, на порядок - хочу это подчеркнуть - на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере - в Мурманске, на Кавказе - в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве, - сказал глава государства.

Общие запасы всех редких металлов в РФ, по данным Минприроды, составляют 658 млн т, из них редкоземельных - 28,5 млн т. Однако доля добычи нашей страны на мировом рынке не превышает 1%, а переработка таких металлов практически отсутствует.

В этом году был запущен национальный проект "Новые материалы и химия", сообщал Владимир Путин на февральском профильном совещании. По линии нацпроекта предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно, сказал российский президент.

Справка "Известий"
Редкие и редкоземельные металлы применяются во многих отраслях промышленности, включая химические и машиностроительные предприятия, в атомной энергетике, производстве БПЛА и космических технологиях.

Как правило, редкими называют группы рассеянных, легких, тугоплавких, радиоактивных и редкоземельных элементов. Среди первых четырех - литий, рубидий, цезий, бериллий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. Минприроды, ссылаясь на классификатор редких металлов, относит к ним еще и скандий. Но многие ученые включают его и иттрий в группу из 17 редкоземельных металлов. В этом списке также самарий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.

Перспективы сотрудничества России и США в области добычи и переработки редкоземельных металлов могут оказаться довольно широкими. Определенное потепление политических отношений между государствами уже наблюдается, и на этом фоне не следует забывать, что Штаты зависят от импорта этой группы элементов, заявил "Известиям" промышленный эксперт Леонид Хазанов.

- В США добывается порядка 45 тыс. т РЗМ в год. В виде оксидов производится около 1,5 тыс. т, остальное перерабатывает Китай, затем у него покупают американцы. В ближайшие 10 лет спрос на РЗМ в США увеличится примерно до 75 тыс т. Очевидно, что они не смогут обеспечить данные объемы за счет собственной добычи, - отметил эксперт.

В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче РЗМ в России могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии. Сырье можно перерабатывать в России, создав соответствующие мощности, предполагает Хазанов.

Помешать совместной работе могут несколько факторов. Во-первых, продолжают действовать антироссийские санкции, а США оказывают поддержку Украине. Во-вторых, Вашингтон должен разрешить американским компаниям инвестировать в российские месторождения. Без этого соглашения останутся ими лишь на бумаге.

Наконец, это сложные и затратные проекты, они будут реализовываться в течение долгого времени. Месторождения РЗМ находятся в удаленных районах, где инфраструктуры либо нет, либо она слабо развита - это значит, что нужны средства на строительство производственных и вспомогательных объектов, подчеркивает Леонид Хазанов.

Так много, но мало: что такое редкоземельные металлы и для чего нужны
Россия в 2025 году начала активно развивать отрасль

Как продвигаются переговоры России и США

Заинтересованность в экономическом сотрудничестве способна стимулировать политический диалог между Россией и США. Так, по информации телеканала NBC, Дональд Трамп планирует в скором времени провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Кроме того, новый раунд консультаций между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в середине апреля, сообщают СМИ.

В предыдущий раз представители сторон встречались в столице Саудовской Аравии 24 марта, тогда переговоры продлились более 12 часов. Россия и США условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, не применять силу и не допускать использования коммерческих судов в военных целях.

В Вашингтоне в ответ взяли на себя обязательства помогать в восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Для этого требуется снять санкционные ограничения с "Россельхозбанка" и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием. Рассматривают в Белом доме и обратный сценарий - введение вторичных пошлин на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине.

Ход переговоров по урегулированию украинского конфликта замедляется из-за позиции Киева и ЕС. После публичного конфликта в Белом доме между Трампом и Зеленским украинская и американская команды согласовали текст соглашения по полезным ископаемым. Предполагается, что США будут получать роялти до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум $100 млрд американской стороне в качестве компенсации за военную помощь, с надбавкой в размере 4%. Киев при этом не соглашается признать долгом военную помощь со стороны Вашингтона с начала СВО.

Параллельно на Украине усиливаются дискуссии о скором проведении президентских выборов. По данным The Economist, Зеленский попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без какого-либо сопротивления. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН, поскольку ее текущие власти нелегитимны согласно конституции - срок полномочий Зеленского истек еще в прошлом году.

Вместо всеобщего перемирия теперь обсуждается прекращение огня в отдельных областях. Фактически стороны в ходе переговоров пришли к пониманию, что к полному перемирию украинская сторона пока не готова и оно будет использоваться Киевом недобросовестно, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.

- Отчасти отход от большой политической повестки связан с изменением ситуации на линии боевого соприкосновения. Киев утратил контроль над большей частью захваченных ранее населенных пунктов Курской области и потерял один из переговорных активов. Помимо этого, пробуксовывают темпы мобилизации на Украине, что ставит под сомнение ее дальнейшую способность оказывать сопротивление, - заявил эксперт "Известиям".

Рудовые резервы: ЕС проигрывает в гонке за редкоземельные металлы
Развитие добычи в РФ перевернет расклад на международных рынках

При этом подключение к российско-американским переговорам ЕС маловероятно, поскольку Брюссель намерен продолжать поддержку Украины и усиливать рестрикции, несмотря на сопротивление ряда государств. Очередной саммит "коалиции желающих" состоялся 27 марта в Париже, в нем приняли участие 30 стран. По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон призвал добиться прекращения огня и усилить помощь Киеву. Лондон и Париж намерены направить на украинскую территорию военных экспертов, чтобы определить объем возможного контингента "коалиции желающих".

Среди отдельных стран ЕС к переговорам с РФ могли бы приступить Германия и Италия, при этом солидная часть политической элиты этих стран занимает выраженную антироссийскую позицию. Подключение к диалогу Венгрии и Словакии маловероятно из-за их незначительных возможностей внутри институтов ЕС, резюмировал Лошкарев.

С приходом администрации Трампа Россия и США возобновили диалог по широкому кругу вопросов. В частности, 12 февраля президенты двух стран провели первый с 2022 года телефонный разговор. Затем они еще раз общались по телефону 18 марта.

Еще в феврале Москва и Вашингтон договорились о восстановлении штатной численности дипломатического персонала в посольствах обеих стран. Кроме того, в конце февраля в Стамбуле стороны провели очередной раунд переговоров - в Турции делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств. Перспективы активизации диалога возможны и по линии парламентской дипломатии - в Госдуме и Совете Федерации готовы к контактам с американскими коллегами, выяснили ранее "Известия".

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743383100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон о развитии спорта и физической культуры одобрили сенаторы
- Мажилис намерен укреплять межпарламентское сотрудничество с Китаем
- Олжас Бектенов ознакомился с ходом реализации поручений Президента по развитию промышленности в Павлодарской области
- Карбоновое земледелие для восстановления почв внедрит Министерство сельского хозяйства
- Паводки-2025: С обстановкой в Кулсары, селах Атырауской и Актюбинской областей ознакомился Канат Бозумбаев
- В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам ОСМС
- Экономическое развитие Восточно-Казахстанской и Абайской областей, потенциал роста IT-отрасли рассмотрели в Правительстве
- Глава МИД Армении прибыл с первым официальным визитом в Астану
- Айдарбек Сапаров: Господдержка является важным фактором в успешной работе аграриев
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  