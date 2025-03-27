Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам

04:05 31.03.2025 Добычные дела: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам

К проектам уже проявили интерес некоторые американские компании



Кирилл Фенин

Алена Нефедова



Москва и Вашингтон начали дискуссии о проектах по российским редкоземельным металлам, сообщил "Известиям" глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, к возможным соглашениям уже появился интерес со стороны американских компаний. Ожидается, что новая встреча представителей РФ и США в Эр-Рияде может пройти в середине апреля - известно, что в рамках возобновившегося общения стороны обсуждают не только политические вопросы, но и экономическое сотрудничество. О перспективах российско-американского диалога по полезным ископаемым - в материале "Известий".



Как РФ и США сотрудничают по редкоземельным металлам



Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам (РЗМ), заявил "Известиям" генеральный директор РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.



- Редкоземельные металлы - важная сфера для сотрудничества, и, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, - сказал он "Известиям".



По информации Дмитриева, некоторые компании уже проявили интерес к проектам.



В феврале президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею о заключении соглашения с Москвой по доступу к редкоземельным металлам. Вашингтон, по его словам, заинтересован как в "огромных запасах" таких металлов, так и в других "очень ценных ресурсах" России.



24 февраля президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова предложить американским правительственным структурам и компаниям сотрудничество в проектах по добыче редкоземельных металлов.



Добычные дела: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам

К проектам уже проявили интерес некоторые американские компании



- У нас, безусловно, на порядок - хочу это подчеркнуть - на порядок больше ресурсов подобного рода, чем в Украине. Россия является одним из безусловных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов. Они у нас имеются и на Севере - в Мурманске, на Кавказе - в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, и в Якутии, в Тыве, - сказал глава государства.



Общие запасы всех редких металлов в РФ, по данным Минприроды, составляют 658 млн т, из них редкоземельных - 28,5 млн т. Однако доля добычи нашей страны на мировом рынке не превышает 1%, а переработка таких металлов практически отсутствует.



В этом году был запущен национальный проект "Новые материалы и химия", сообщал Владимир Путин на февральском профильном совещании. По линии нацпроекта предстоит наладить полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта должен вырасти кратно, сказал российский президент.



Справка "Известий"

Редкие и редкоземельные металлы применяются во многих отраслях промышленности, включая химические и машиностроительные предприятия, в атомной энергетике, производстве БПЛА и космических технологиях.



Как правило, редкими называют группы рассеянных, легких, тугоплавких, радиоактивных и редкоземельных элементов. Среди первых четырех - литий, рубидий, цезий, бериллий, индий, галлий, германий, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, рений. Минприроды, ссылаясь на классификатор редких металлов, относит к ним еще и скандий. Но многие ученые включают его и иттрий в группу из 17 редкоземельных металлов. В этом списке также самарий, лютеций, диспрозий, гольмий, эрбий, празеодим, тулий, лантан, церий, иттербий, тербий, неодим, гадолиний, европий и прометий.



Перспективы сотрудничества России и США в области добычи и переработки редкоземельных металлов могут оказаться довольно широкими. Определенное потепление политических отношений между государствами уже наблюдается, и на этом фоне не следует забывать, что Штаты зависят от импорта этой группы элементов, заявил "Известиям" промышленный эксперт Леонид Хазанов.



- В США добывается порядка 45 тыс. т РЗМ в год. В виде оксидов производится около 1,5 тыс. т, остальное перерабатывает Китай, затем у него покупают американцы. В ближайшие 10 лет спрос на РЗМ в США увеличится примерно до 75 тыс т. Очевидно, что они не смогут обеспечить данные объемы за счет собственной добычи, - отметил эксперт.



В качестве возможных вариантов сотрудничества по добыче РЗМ в России могут рассматриваться Чуктуконское месторождение в Красноярском крае, Селигдарское и Томторское месторождения в Якутии. Сырье можно перерабатывать в России, создав соответствующие мощности, предполагает Хазанов.



Помешать совместной работе могут несколько факторов. Во-первых, продолжают действовать антироссийские санкции, а США оказывают поддержку Украине. Во-вторых, Вашингтон должен разрешить американским компаниям инвестировать в российские месторождения. Без этого соглашения останутся ими лишь на бумаге.



Наконец, это сложные и затратные проекты, они будут реализовываться в течение долгого времени. Месторождения РЗМ находятся в удаленных районах, где инфраструктуры либо нет, либо она слабо развита - это значит, что нужны средства на строительство производственных и вспомогательных объектов, подчеркивает Леонид Хазанов.



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Как продвигаются переговоры России и США



Заинтересованность в экономическом сотрудничестве способна стимулировать политический диалог между Россией и США. Так, по информации телеканала NBC, Дональд Трамп планирует в скором времени провести новый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Кроме того, новый раунд консультаций между Россией и США по урегулированию конфликта на Украине может пройти в Эр-Рияде в Саудовской Аравии в середине апреля, сообщают СМИ.



В предыдущий раз представители сторон встречались в столице Саудовской Аравии 24 марта, тогда переговоры продлились более 12 часов. Россия и США условились обеспечить безопасность судоходства в Черном море, не применять силу и не допускать использования коммерческих судов в военных целях.



В Вашингтоне в ответ взяли на себя обязательства помогать в восстановлении доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Для этого требуется снять санкционные ограничения с "Россельхозбанка" и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием. Рассматривают в Белом доме и обратный сценарий - введение вторичных пошлин на экспорт нефти из России в случае отсутствия соглашения по прекращению конфликта на Украине.



Ход переговоров по урегулированию украинского конфликта замедляется из-за позиции Киева и ЕС. После публичного конфликта в Белом доме между Трампом и Зеленским украинская и американская команды согласовали текст соглашения по полезным ископаемым. Предполагается, что США будут получать роялти до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум $100 млрд американской стороне в качестве компенсации за военную помощь, с надбавкой в размере 4%. Киев при этом не соглашается признать долгом военную помощь со стороны Вашингтона с начала СВО.



Параллельно на Украине усиливаются дискуссии о скором проведении президентских выборов. По данным The Economist, Зеленский попытается застать соперников врасплох, проведя выборы в июле, и рассчитывает, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без какого-либо сопротивления. Ранее президент РФ Владимир Путин предложил обсудить введение на Украине внешнего управления под эгидой ООН, поскольку ее текущие власти нелегитимны согласно конституции - срок полномочий Зеленского истек еще в прошлом году.



Вместо всеобщего перемирия теперь обсуждается прекращение огня в отдельных областях. Фактически стороны в ходе переговоров пришли к пониманию, что к полному перемирию украинская сторона пока не готова и оно будет использоваться Киевом недобросовестно, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Лошкарев.



- Отчасти отход от большой политической повестки связан с изменением ситуации на линии боевого соприкосновения. Киев утратил контроль над большей частью захваченных ранее населенных пунктов Курской области и потерял один из переговорных активов. Помимо этого, пробуксовывают темпы мобилизации на Украине, что ставит под сомнение ее дальнейшую способность оказывать сопротивление, - заявил эксперт "Известиям".



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При этом подключение к российско-американским переговорам ЕС маловероятно, поскольку Брюссель намерен продолжать поддержку Украины и усиливать рестрикции, несмотря на сопротивление ряда государств. Очередной саммит "коалиции желающих" состоялся 27 марта в Париже, в нем приняли участие 30 стран. По его итогам президент Франции Эммануэль Макрон призвал добиться прекращения огня и усилить помощь Киеву. Лондон и Париж намерены направить на украинскую территорию военных экспертов, чтобы определить объем возможного контингента "коалиции желающих".



Среди отдельных стран ЕС к переговорам с РФ могли бы приступить Германия и Италия, при этом солидная часть политической элиты этих стран занимает выраженную антироссийскую позицию. Подключение к диалогу Венгрии и Словакии маловероятно из-за их незначительных возможностей внутри институтов ЕС, резюмировал Лошкарев.



С приходом администрации Трампа Россия и США возобновили диалог по широкому кругу вопросов. В частности, 12 февраля президенты двух стран провели первый с 2022 года телефонный разговор. Затем они еще раз общались по телефону 18 марта.



Еще в феврале Москва и Вашингтон договорились о восстановлении штатной численности дипломатического персонала в посольствах обеих стран. Кроме того, в конце февраля в Стамбуле стороны провели очередной раунд переговоров - в Турции делегации обсудили восстановление нормальной работы посольств. Перспективы активизации диалога возможны и по линии парламентской дипломатии - в Госдуме и Совете Федерации готовы к контактам с американскими коллегами, выяснили ранее "Известия". Источник - Известия

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