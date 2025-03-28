|Лидеры Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали историческое соглашение
12:50 31.03.2025
Президенты трех республик оставили подписи под рядом важных документов во время встречи в Согдийской области
ДУШАНБЕ, 31 мар - Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистаан Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров заключили исторические соглашения.
Об этом передает корреспондент Sputnik Таджикистан с места событий.
Так, лидеры подписали документ о точке стыка государственных границ трех стран.
Кроме того, президенты также заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Подписание прошло в торжественной обстановке и в дружеской атмосфере.
Затем президент трех республик сделали совместное фото.
Рахмон, Жапаров и Мирзиеев также в онлайн-формате открыли "Комплекс дружбы" на границе стран.
Объект возведен как памятник дружбе народов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Комплекс был совместно построен на границе в нейтральной зоне Согдийской, Баткенской и Ферганской областей.
Напомним, в Согде проходит трехсторонняя встреча и саммит глав государств Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.
В рамках нее стороны должны подписать соглашение о точке стыка границ республик.
В Худжанде также состоятся красочные гулянья в честь Навруза, в них примут участие и правительственные делегации стран.