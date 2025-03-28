Лидеры Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали историческое соглашение

12:50 31.03.2025

Президенты трех республик оставили подписи под рядом важных документов во время встречи в Согдийской области



ДУШАНБЕ, 31 мар - Sputnik. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, лидер Узбекистаан Шавкат Мирзиеев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров заключили исторические соглашения.



Об этом передает корреспондент Sputnik Таджикистан с места событий.



Так, лидеры подписали документ о точке стыка государственных границ трех стран.



Кроме того, президенты также заключили Худжандскую декларацию о вечной дружбе.



Подписание прошло в торжественной обстановке и в дружеской атмосфере.



Затем президент трех республик сделали совместное фото.



