Что такое кредитный рейтинг и что он дает Кыргызстану

13:07 31.03.2025

Бишкек, 31.03.25. /Кабар/. Агентство Standard & Poor’s 28 марта 2025 года подтвердило кредитный рейтинг Кыргызстана на уровне B+. Это важный сигнал для международных инвесторов, бизнеса и финансовых институтов. В Министерстве экономики и коммерции КР предоставили данные по этому рейтингу.



Что означает данный рейтинг?



Рейтинг B+ свидетельствует о стабильности нашей экономики. Агентство отметило ряд позитивных факторов:



* Рост экономики – несмотря на глобальные потрясения, мы демонстрируем уверенное восстановление. В отчете S&P Global Ratings отмечается, что успешная переориентация региональной торговли и усиление внутреннего спроса позволили Кыргызстану добиться реального прироста ВВП на уровне 9% за период 2022–2024 гг.



* Стабильность государственных финансов – уровень государственного долга остается под контролем.



* Прогресс в реформах – улучшение делового климата, налогового администрирования и инвестиционной политики.



* Демографический потенциал - отмечен устойчивый прирост населения (~2% в год), что, по мнению агентства, поддерживает долгосрочный экономический потенциал страны.



Присвоенный рейтинг B+ является значительным достижением, так как он на две позиции выше текущего рейтинга от Moody’s и на ступень выше предыдущего рейтинга S&P.



На данный момент Кыргызская Республика имеет более высокий кредитный рейтинг, чем у Таджикистана и Молдовы по оценке S&P и находится на уровне рейтинга Армении в 2023 году.



Присвоенный рейтинг всего лишь на одну ступень ниже Узбекистана и Турции (в соответствии с рейтингом 2024 года), хотя экономики этих стран намного крупнее и давно вышли на рынки капитала.



Это значимое достижение является результатом масштабных структурных реформ, проводимых в стране в последние годы, направленных на стимулирование деловой активности, поддержку стратегических отраслей, модернизацию инфраструктуры, улучшение инвестиционного климата, развитие конкурентной среды и реализацию институциональных реформ и свидетельствует о высоком уровне экономического развития, эффективном управлении и прозрачности проводимой политики.



Что даст повышение кредитного рейтинга?



Присвоение республике кредитных рейтингов помимо общеэкономического эффекта положительное влияние оказывает и на конкретные банки и предприятия. Опираясь на кредитный рейтинг, банки и другие финансовые посредники принимают решения по кредитованию, сделкам на денежном рынке, страхованию, лизингу и в любых других ситуациях, где требуется оценка платежеспособности делового партнера. В частности, они смогут рассчитывать на улучшение условий финансирования со стороны нерезидентов: более длительные сроки кредитования (по сравнению с возможностями финансового рынка страны); установление более низкой процентной ставки; возможность привлечения значительных сумм для финансирования крупномасштабных государственных проектов.



Кроме этого, наличие суверенного кредитного рейтинга открывает возможность коммерческим банкам присвоить индивидуальные кредитные рейтинги, присваиваемые международными рейтинговыми агентствами, что в свою очередь расширит возможности отечественных финансовых институтов в привлечении "длинных" и более дешевых финансовых ресурсов, что в конечном счете будет способствовать снижению процентных ставок для населения страны.



Немаловажно и то, что с получением суверенного кредитного рейтинга отдельные предприятия страны также могут получить корпоративные рейтинги, на основании которых они будут вправе осуществлять выпуск и размещение на внешних финансовых рынках свои корпоративные облигации.



Необходимо также отметить, что крупные мировые инвесторы, при вхождении в новый рынок, руководствуются аналитическими данными таких крупных агентств как Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch, что предоставляют достоверную и четкую информацию о рисках и инвестиционных возможностях страны.



Кредитные рейтинги являются эффективным информационным и рекламным инструментом. В связи с тем, что рейтинги и краткие отчеты публикуются в различных СМИ, они становятся доступны всем потребителям финансовой информации. Учитывая тот факт, что научно-исследовательские и кредитные рейтинги агентства Moody’s Investors Service и Standard & Poor’s широко распространены для глобальных институциональных инвесторов, а также используются и признаны инвесторами всего мира – опубликованный рейтинг увеличит интерес и осведомленность об инвестиционных возможностях в КР.



Наличие суверенного кредитного рейтинга значительно влияет на выпуск еврооблигаций (евробондов) государством или корпоративными заемщиками из этой страны. Суверенный рейтинг влияет на премию за риск, которую инвесторы требуют за владение облигациями. Наличие суверенного кредитного рейтинга упрощает процесс выпуска еврооблигаций и снижает стоимость заимствования, тогда как его отсутствие или низкий уровень делает этот процесс сложнее и дороже.



Дальнейшие шаги кабинета министров



Экономика Кыргызстана демонстрирует уверенный рост благодаря высокому внутреннему спросу и инвестиционной активности.



Наша задача – улучшение макроэкономических показателей и рост доверия со стороны международных рейтинговых агентств.



Мы будем продолжать:



* Активное экономическое развитие.



* Укреплять институты, повышая прозрачность госфинансов.



* Привлекать инвестиции в ключевые отрасли экономики.



Мы уверены, что последовательная политика приведет к дальнейшему улучшению рейтинга в будущем. Уже сейчас прогноз от S&P стабильный, а это значит, что у нас есть все шансы на дальнейший рост.



Также хотелось бы проинформировать, что с 1 по 3 апреля 2025 года ожидается визит аналитиков агентства Fitch в целях присвоения Кыргызской Республике кредитного рейтинга.



Также, планируется пересмотр действующего рейтинга от агентства Moody’s.



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https://ru.kabar.kg/news/chto-takoe-kreditnyj-rejting-i-chto-on-daet-kyrgyzstanu/