Евгения Гуцул призвала Трампа защитить права гагаузского народа

14:02 31.03.2025

Евгения Гуцул призвала Трампа предотвратить возможный внутренний конфликт в Молдавии



Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул, задержанная властями Молдавии, 31 марта обратилась к президенту США Дональду Трампу с призывом предотвратить усугубление кризиса, который может привести к гражданскому конфликту, и защитить права автономии.



В обращении к американскому лидеру, переданном через своих адвокатов, она отметила, что Гагаузия регулярно сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны молдавских властей, которые давят на политическую оппозицию, нарушают права и ущемляют жителей автономии.



По словам главы Гагаузии, позиция администрации Соединенных Штатов очень важна в нынешней ситуации, она может помочь предотвратить "скатывание ситуации в новый гражданский конфликт" и прекратить эскалацию.



"Если международное сообщество не примет меры, Кишинев воспримет это как разрешение на дальнейшие репрессии. Я призываю руководство США использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа", - подчеркнула Гуцул.



О задержании Гуцул в аэропорту Кишинева без объяснения причин стало известно 25 марта. Как сообщила генпрокуратура Молдавии, политика задержали после того, как ее имя обнаружилось в списке лиц, которым запрещен выезд из страны.



28 марта суд в Кишиневе принял решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток. Сторона защиты, в свою очередь, сообщила о готовности опротестовать это решение.



Находящаяся под арестом Гуцул 29 марта опубликовала обращение к гражданам, в котором назвала свое задержание ударом по всей Гагаузии и призвала своих сторонников "не поддаваться страху" и не опускать руки.



