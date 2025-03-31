"Ялта", 80 лет спустя: путь к новому миропорядку легким не будет, - Алексей Белов

14:17 31.03.2025 "Ялта", 80 лет спустя: путь к новому миропорядку легким не будет

В Ливадийском дворце прошел Международный научно-дипломатический конгресс



31.03.2025 | Алексей БЕЛОВ



На минувшей неделе Ялта, как и 80 лет тому назад, стала местом, где вновь размышляли о геополитике в разрезе реалий нового мироустройства, пытались осмыслить взаимоотношения России и Запада и говорили о том, что без широкого и инклюзивного диалога невозможно строить наше общее будущее в атмосфере сотрудничества и созидания. Что если на Западе, в частности в Европе, возобладают тенденции на конфронтацию и даже открытое военное противостояние с Россией, шансов на выживание у человечества практически не останется.



27 и 28 марта 2025 года в Ливадийском дворце проходил Международный научно-дипломатический конгресс, посвященный 80-летию Ялтинской (Крымской) конференции правительств трех союзных держав антигитлеровской коалиции.



Для участия в мероприятии собралось более 100 видных государственных деятелей, политиков, историков, руководителей ведущих академических научных институтов, а также представители зарубежных экспертных кругов и иностранной общественности.



В приветственном слове участникам конгресса глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что одним из важнейших результатов встречи лидеров Большой тройки в феврале 1945 года было не только принятие совместных решений в интересах скорейшего окончания войны, а также первые контуры послевоенного мира, но и создание Организации Объединенных Наций, ставшей в итоге краеугольным камнем послевоенного миропорядка.



"Сегодня, в условиях формирования многополярного мироустройства, соблюдение зафиксированных в ее уставе целей и принципов во всей их полноте и взаимосвязи – залог мирного развития человечества", – отметил российский министр.



К сожалению, сегодня речь снова шла о войне. О войне, развязанной Западом против России, в рамках которой Украина и ее народ используется как "пушечное мясо", "расходный материал" для достижения целей глобалистов.



Целей, которые за 80 лет ничуть не изменились. Целей, которых они никогда в общем-то и не скрывали: расчленение России, ее порабощение и превращение в сырьевую колонию "развитых стран".



По словам одного из участников прошедшего конгресса, представляющего Францию общественного деятеля и внука первого президента Пятой французского республики генерала Шарля де Голля, Пьера де Голля, нынешний французский лидер Эммануэль Макрон не представляет французский народ и во многом ведет политику, направленную не только во вред российско-французским отношениями, но и гражданам самой Франции.



"Макрон не представляет никого, кроме себя самого, он мотивирован только самим собой. Он не представляет французский народ, хотя в какой-то степени даже претендует на то, чтобы выглядеть как мой дедушка. Он мотивирован очень агрессивными людьми, окружающими его, которые по большей части не понимают, что делают", – заявил де Голль-младший, одновременно выразив уверенность в том, что нынешняя агрессивная политика Франции в отношении России проводится действующим французским руководством исключительно для того, чтобы обезопасить свое существование в политическом поле.



Как известно, именно официальный Париж наряду с Лондоном стал инициаторам и главной движущей силой в Европе идеи размещения на территории Украины натовских "миротворцев". При этом Макрон, прекрасно отдающий себе отчет в том, что для России это равноценно вступлению Украины в НАТО и она никогда не позволит случиться ничему подобному, даже если в результате придется применить военную силу, видимо, желая покрасоваться перед своими коллегами-милитаристами, заявил, что европейские военные появятся на территории "Незалежной" вне зависимости от возможных возражений Москвы.



Таким образом, президент Франции намерено идет на эскалацию и буквально нарывается на жесткий силовой ответ России.



Впрочем, по словам еще одного гостя Ялтинской конференции 2025 года декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, за воинственными заявлениями Макрона ничего не стоит. Как и большинство современных европейских политиков, он просто не привык отвечать за свои слова.



"Заявления европейцев звучат очень воинственно и громко, так как они осознают, что отвечать за последствия этих слов необходимости не будет. В целом европейское общество выступает за переговоры и против продолжения конфликта. Политики же, говорящие о противоположном, не популярны в своих странах", – считает эксперт.



Непопулярность темы войны на Украине, сопряженная с необходимостью значительной финансовой и военной поддержки киевского режима, действительно более чем заметна на Западе.



Так, согласно данным социологического опроса, проведенного в США по заказу CNN, более 41% американцев считают, что Соединенные Штаты оказывают чрезмерную помощь Украине. Для сравнения: в феврале 2022 года такого мнения придерживалось всего 7% опрошенных.



Отношение американцев к украинскому узурпатору Зеленскому тоже претерпело значительное изменение за три года: если в 2022 он вызывал симпатии у явного большинства – 72%, то в феврале 2025-го лишь 48% граждан США убеждены в том, что политика Зеленского соответствует интересам Украины.



Но самым показательным стал ответ на вопрос: "Поддерживаете ли вы мирное соглашение между Россией и Украиной?" 78% американцев выразили свою полную поддержку этой идее, и только 16% высказались против.



Видимо, стремление соответствовать настроениям американского избирателя и заставляет новую администрацию США во главе с Дональдом Трампом искать пути урегулирования конфликта с Россией. И об этом тоже говорили в Ялте на минувшей неделе.



По словам исполняющего обязанности директора Института США и Канады РАН Сергея Кислицына, в ходе проводящих сегодня переговоров между Вашингтоном и Москвой Трамп вполне может признать Крым и новые субъекты федерации территорией России.



А по мнению директора Департамента международных организаций МИД РФ Кирилла Логвинова, вслед за США и остальные члены мирового сообщества со временем примут новую геополитическую реальность.



Точнее, если уж говорить совсем откровенно, хорошо забытую старую геополитическую нормальность, разрушенную в результате революции 1917 года и последовавших за ней печальных событий.



Начало процессу возвращения к этой нормальности было положено в марте 2014-го опять-таки в Крыму, когда в результате проведенного референдума весь полуостров, включая базу Черноморского флота город-герой Севастополь, вернулся в состав России.



"Именно события весны 2014 года, возвращение Крыма в Россию, дали мощный импульс переустройству старой системы глобального доминирования Запада, укреплению набирающих силу цивилизационных центров, выступающих за равноправие и суверенитет государств и народов", – заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне открытия Ялтинского конгресса.



Впрочем, что сегодня, что 11 (и даже 80) лет тому назад никто не ждал, что процесс этот будет легким и безболезненным. Слишком уж долго коллективный Запад паразитировал на странах мирового большинства, многие из них превращая в свои колонии, высасывая из них все соки и увеличивая тем самым собственные богатства и могущество.



Никто не ждал, что европейские (в широком смысле) колонизаторы добровольно откажутся от созданной ими системы, главной целью которой является поддержка существующего (существовавшего до последнего времени) неоколониального статус-кво.



Тем не менее некий процесс постромантического отрезвления в наших отношениях с Западом все же имеет место. Как сказал по этому поводу, обращаясь к участникам конгресса, глава крымского парламента Владимир Константинов: "Мы уже не будем такими, как прежде, и не будет у нас любви и дружбы с Западом, никогда, это нужно понимать, с этим нужно жить и на этом нужно выстраивать свою политику".



И все же стремиться к пусть не дружеским, но хотя бы добрососедским отношениям с нашими "партнерами" необходимо. Пусть не сегодня, пусть в будущем построить которое, как верно заметил глава Крыма Сергей Аксенов, можно только "в мире и созидании".



Ну а если у сильных мира сего вновь возникнет потребность встретиться и в личной беседе договориться обо всем, милости просим в Ялту, ставшую, по мнению постоянного представителя республики при Президенте России Георгия Мурадова, неким сакральным местом, где "точно получится найти выходы и установить мир на следующие 50 лет". Источник - Фонд стратегической культуры

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