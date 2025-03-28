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В Казахстане придумали альтернативу налогу на роскошь
15:57 31.03.2025

Богатые будут платить больше: в правительстве придумали "новый налог"

В Казахстане придумали альтернативу налогу на роскошь. Подробности рассказал вице-премьер, министр нацэкономики Серик Жумангарин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На прошлой неделе вице-министр нацэкономики Азамат Амрин сообщил, что в Казахстане планируют повысить налоги на отдельные категории товаров: дорогой алкоголь, недвижимость, транспорт.

"Будет отдельное повышенное налогообложение на отдельные объекты. Например, на дорогой алкоголь: у нас завозят бутылку, допустим, коньяка, который стоит более 5 миллионов тенге за бутылку. А налог там, по-моему, около 470 тенге на одну бутылку. Теперь к этому мы добавили 10 процентов от стоимости, то есть это дополнительный акциз будет. Акциз на табак дополнительный будет, на дорогой автотранспорт при ввозе, если стоимость машины более 100 тысяч долларов, то дополнительный акциз тоже в размере 10 процентов от таможенной стоимости при ввозе будет облагаться", - рассказал Амрин в кулуарах Сената.

Сегодня журналисты уточнили у Серика Жумангарина: почему в Казахстане передумали вводить налог на роскошь, который планировался ранее.

"Знаете, для этого надо грамотно определить, что такое роскошь. Если исходить из того, что сейчас будет обложено (налогом - прим.), то это и есть роскошь. Если у тебя общая сумма всей недвижимости превышает 450 миллионов, если не ошибаюсь, базовая ставка будет 3 миллиона в год и плюс еще 2 процента от превышения стоимости. Потом, если машина будет стоить выше 75 миллионов, будешь платить повышенную ставку на дорогой алкоголь, на дорогие сигары. А что еще, по-вашему, является роскошью? Я даже не знаю", - заявил Серик Жумангарин в кулуарах Акорды.

Он подчеркнул, что для введения "налога на роскошь" должно быть однозначное понимание, что такое роскошь, "чтобы не запутаться".

"Если завтра не будет однозначного понимания, то могут пострадать невиновные люди. Ну, я утрирую, конечно, тут нет виновных или невиновных. Но не тех и неправильно можно обложить (налогом - прим.)", - добавил вице-премьер.

Напомним: идею введения налога на роскошь в Казахстане обсуждают не первый год. В сентябре 2022 года в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о важности рассмотрения внедрения в стране налога на роскошь. По задумке он должен был взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затрагивать средний класс.

Недавно депутат Мажилиса Марат Башимов предложил ввести в Казахстане повышенный подоходный налог для сверхбогатых граждан. Он считает, что государство должно пересмотреть налоговую политику в отношении крупных состояний.

Источник - Tengrinews.kz
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