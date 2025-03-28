Агентство Миграции РФ: Почему граждане Германии возвращаются в Россию?

16:49 31.03.2025

Почему граждане Германии возвращаются в Россию?



Сотни семей ежегодно покидают Германию, чтобы начать новую жизнь… на родине своих предков. Что заставляет их менять европейский комфорт на Россию? Ответ кроется не только в ностальгии, но и в конкретных возможностях, которые открывает государство для возвращающихся соотечественников. Эксперты "Центрального Агентства Миграции" рассказали о всех тонкостях процесса получения гражданства РФ на основе самых часто задаваемых вопросов клиентов.



Программа переселения соотечественников: Указ № 637 - Указ № 872 - что изменилось?



Обновленная программа репатриации: ключевые изменения по Указу № 872



В 2006 году Россия запустила государственную инициативу, направленную на поддержку добровольного переезда соотечественников из-за рубежа (Указ Президента №637). Ее главная задача - создать условия для возвращения на родину лиц, связанных с РФ исторически и культурно.



Спустя 17 лет программа претерпела значительные корректировки. Указ №872, подписанный в 2023 году, вводит термин "репатриант". Теперь в программе могут участвовать:



- граждане России, находившиеся за границей на постоянной основе по состоянию на 24 февраля 2022 года;

- лица, ранее имевшие российское гражданство;

- уроженцы РСФСР или граждане СССР, постоянно проживавшие на ее территории;

- потомки тех, кто родился или жил в РСФСР/Российской империи в границах современной РФ (прямая восходящая линия).



Другим ключевым изменением стала география программы переселения. Согласно новому указу, соотечественники могут переехать в любой регион России, включая Москву и Санкт-Петербург. Также репатрианты освобождаются от подтверждения владения русским языком и уплаты таможенных платежей за ввоз личного имущества.



Второе гражданство: отмена 25-го параграфа



Долгое время главным препятствием на пути к получению второго гражданства для многих жителей Германии было требование отказа от немецкого паспорта. Однако в 2024 году вышел закон "О модернизации законодательства о гражданстве". Он внес историческое изменение: отменили пресловутый 25-й параграф, запрещающий иметь второе гражданство. Теперь граждане Германии могут получить российский паспорт, сохранив немецкий.



Льготы по программе: от компенсаций до пенсионных надбавок



Государство не ограничивается упрощенным оформлением документов. Участники программы получают комплекс мер поддержки:



- Компенсация расходов на переезд и перевоз личного имущества;

- "Подъемные" выплаты (до 240 тыс. рублей на семью);

Освобождение от таможенных пошлин при ввозе автомобиля;

- Бесплатное медицинское обслуживание и оформление полиса ОМС;

- Компенсация аренды жилья до получения собственного.



Дополнительные льготы государство предоставляет квалифицированным специалистам, которые решили восстановить свое гражданство. Для них регионы выделяют жилищные субсидии, помогают с трудоустройством и компенсируют расходы на переезд. Кроме того, специалисты получают доступ к российским социальным программам, возможностям карьерного роста и международному сотрудничеству, что способствует развитию экономики и укреплению позиций страны на мировой арене.



Для пенсионеров, которые теперь имеют право участвовать в программе, предусмотрены дополнительные бонусы: признание иностранного стажа, перерасчет пенсий и надбавки за советский период работы. Например, те, кто трудился в СССР, могут увеличить свои выплаты на 5-10 % благодаря специальным коэффициентам.



Как государство помогает переселенцам адаптироваться



После переезда многие сталкиваются с вопросом: куда обращаться за помощью? Региональные центры берут на себя решение большинства проблем:



- Подобрать жилье (включая социальную ипотеку со ставкой от 5 %);

- Устроить детей в школы и сады без очереди;

- Пройти курсы переквалификации или трудоустроиться;

- Оформить документы на гражданство в ускоренном порядке.



В регионах Дальнего Востока и Калининграда действуют особые условия: налоговые каникулы для предпринимателей, субсидии на открытие бизнеса и даже бесплатные земельные участки.



Помощь "Центрального Агентства Миграции" (ЦАМ) в процессе переселения



Оформить документы самостоятельно - задача не из легких. Особенно для тех, кто десятилетиями жил за границей и плохо знаком с российскими бюрократическими нюансами. Именно здесь на помощь приходит "Центральное Агентство Миграции".



Компания уже несколько лет специализируется на легализации соотечественников. Ее эксперты сопровождают клиентов на всех этапах: от консультаций до получения паспорта. Главные преимущества участия в программе с поддержкой ЦАМ:



- Подача документов с первого раза (98 % успешных кейсов);

- Полное соблюдение законов РФ;

- Гарантия результата по договору.



ЦАМ также помогает в сложных случаях: восстановление утерянных советских документов, оспаривание отказов и даже возврат имущества, оставленного при переезде.



Вернуться - проще, чем кажется



История Людмилы и Виктора из Гамбурга, уехавших из России в 1993 году, - яркий пример благополучного переселения в РФ по новой программе. Они хотели вернуться на Родину, но долго сомневались из-за того, что боялись потерять немецкое гражданство. После отмены 25-го параграфа они обратились в ЦАМ, и через 8 месяцев получили российские паспорта. Теперь живут в Ростове-на-Дону вместе с детьми и внуками, получают две пенсии и выращивают яблони на участке, полученном с помощью жилищной субсидии.



Если вы задумываетесь о переезде, но не знаете, с чего начать, - оставьте заявку на консультацию на нашем сайте. Специалисты ЦАМ бесплатно ответят на ваши вопросы и подготовят индивидуальный план действий.



