Китай и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство водовода до Астаны

16:54 31.03.2025

Подготовка EPC-контракта велась в тесном взаимодействии казахстанской и китайской сторон



АЛМАТЫ, 31 мар - Sputnik. В Астане состоялась торжественная церемония подписания EPC-контракта на строительство водовода от канала имени Сатпаева до Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4 - ключевого инфраструктурного проекта в системе водоснабжения столицы.



В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр и Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Казахстан господин Хань Чуньлинь.



"Водовод от канала им. К.И.Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции № 4 - это стратегический проект, направленный на обеспечение Астаны стабильным и качественным водоснабжением. Протяженность водопровода составляет 203,06 км (две нитки). Реализация проекта позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру города, повысить устойчивость к росту потребления и создать условия для дальнейшего социально-экономического развития", - говорится в сообщении.



Отмечается, что подготовка EPC-контракта велась в тесном взаимодействии казахстанской и китайской сторон, с акцентом на соблюдение международных стандартов проектирования, экологической безопасности и эффективности строительства. Строительные работы по проекту начнутся уже в апреле 2025 года.



ЕРС расшифровывается как Engineering, Procurement, и Construction, т. е. инжиниринг, снабжение и строительство. EPC контракт – это договор между заказчиком и подрядчиком, который берет на себя ответственность за проектирование, закупку, строительство объекта и его ввод в эксплуатацию