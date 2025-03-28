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О тайной американской помощи ВСУ. Оценка разоблачительной публикации
17:02 31.03.2025

Эксперт оценил разоблачительную публикацию о тайной американской помощи ВСУ
Профессор Юрий Жданов прокомментировал признания насчет скрытой роли США в военных операциях Украины

Американцы признали, что не только снабжали ВСУ разведданными, но и планировали боевые операции против России и даже ими руководили. Как это происходило, и зачем американцы сделали признание, рассказал доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

Профессор Юрий Жданов прокомментировал признания насчет скрытой роли США в военных операциях Украины

– Юрий Николаевич, откуда свалились американские откровения?

– Откровенничал известный американский политолог и публицист Адам Энтоус, вхожий в различные спецслужбы и, безусловно, весьма информированный человек. Своими наблюдениями и мыслями он поделился с широкой публикой на страницах не менее известной "Нью-Йорк Таймс" (все очень свеженькое и своевременное). Только заголовок и преамбула тянут на сенсацию: "Партнерство: тайная история войны на Украине. Это – нерассказанная история о скрытой роли Америки в военных операциях Украины".

– А что тут неизвестного и нерассказанного? Всем знакомо желание США и коллективного Запада в целом превратить Украину в некую "анти-Россию". И вообще, весь этот конфликт в значительной степени американо-европейский проект. Чем еще нас можно удивить?

– Оказывается, можно. Адам Энтоус подробно и красочно описал тайную встречу двух киевских генералов, переодетых в штатское, с представителем американского командования (почти шпионский детектив). Встреча состоялась примерно спустя два месяца после начала СВО. Он даже не постеснялся поведать, что сопровождали украинских военачальников британские коммандос – для охраны и присмотра (привет Зеленскому?).

– Куда их, так сказать, сопроводили?

– По словам Энтоуса, их пунктом назначения была Клэйд-Казерн, штаб-квартира армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене. А задачей их, как утверждается, было помочь в создании того, что впоследствии стало одним из самых тщательно охраняемых секретов конфликта на Украине.

– Что такое особо секретное должны были там создать?

– Адам Энтоус свидетельствует с сентиментальными подробностями: "Один из этих людей, генерал лейтенант Михаил Забродский, вспоминает, как его провели по лестнице на площадку, с которой открывался вид на огромный главный зал гарнизонного концертного зала Тони Басса. Ранее это был спортзал, в котором проводились собрания личного состава, выступления армейского оркестра и соревнования по пейнтболу. Теперь генерал Забродский смотрел на офицеров из стран коалиции, собравшихся в импровизированных кабинетах, чтобы организовать первую западную поставку на Украину артиллерийских батарей M777 и 155-миллиметровых снарядов. Затем его провели в кабинет генерал-лейтенанта Кристофера Донахью, командующего 18-м воздушно-десантным корпусом (на самом деле – дивизии, хотя генерал весьма грамотный и достойный командовать не только корпусом, но и всеми Вооруженными Силами США. Но пока не срослось - Ю.Ж.), который предложил ему сотрудничество. Это - партнерство в области разведки, стратегии, планирования и технологий станет секретным оружием, то, что администрация Байдена преподносит как свои усилия по спасению Украины и защите порядка, сложившегося после Второй мировой войны".

Собственно, так и началось фактически прямое участие американцев в российско-украинском конфликте. Коллектив офицеров, планировавших боевые на Украине, назвали "группой Дракона", - по наименованию той самой 18-й дивизии, на базе которой группа формировалась, работала и где командиром был Донахью. Дальнейшее повествование Энтоуса рассказывает о том, как американские генералы буквально напрямую руководили операциями ВСУ. В общем, судя по эссе в "Нью-Йорк Таймс", ВСУ руководили не Залужный, Сырский или комик Зеленский (те, в отличие от клоуна, все же, профессиональные военные), а американская группа "Дракон".

– Какими конкретно они руководили операциями?

– Судя по тексту Энтоуса, буквально всеми операциями, вплоть до батальонных. "Америка, – утверждает он, – оказалась вовлечена в войну гораздо глубже и масштабнее, чем считалось ранее. В критические моменты это партнерство было основой украинских военных операций. Американские и украинские офицеры вместе планировали контрнаступление Киева в командном центре в Висбадене. Масштабная работа американской разведки по сбору информации как определяла общую стратегию боевых действий, так и предоставляла украинским солдатам на передовой точные данные о целях. Один из руководителей европейской разведки вспоминал, что был ошеломлен, узнав, насколько глубоко его коллеги из НАТО увязли в украинских операциях".

"Руководящей идеей партнерства, – говорится дальше, – было то, что такое тесное сотрудничество может позволить украинцам совершить невозможное - нанести сокрушительный удар по русским". При этом автор откровений говорит о том, "что амбиции аутсайдера (это – про украинцев. – Ю.Ж.) становятся все более достижимыми".

– То есть они заранее считали украинцев в военном противостоянии с нами аутсайдерами?

– Разумеется! Об этом сразу заявил Дональд Трамп, став второй раз президентом США. И, безусловно, это понимал тот же Байден. Но ведь тогда задача была – обескровить Россию (не путать с тезисом о нанесение ей поражения на поле боя – это просто пропагандистский лозунг, в который верят лишь некоторые не очень образованные европейские гинекологи и попрыгуньи на батуте, а сами американцы прекрасно осознавали, что русские еще даже не начинали всерьез воевать). Ну, а коль в очередной раз с реализацией этой голубой (в прямом смысле – вспомним Макрона) мечты что-то не срослось, надо как-то выходить из неловкой позы. И попытаться объясниться с этими неприятными и злыми русскими. А для этого надо приоткрыть, демонстрируя искренность, какие-то, якобы, секреты. Мол, вот оно, как было на самом деле. Просим, дескать, российских коллег-оппонентов понять и простить.

– Приоткрыли, пояснили?

– Вы удивитесь, но, в общем-то, - да. Адам Энтоус (честный и искренний человек, спасибо ему) достаточно откровенно расписывает участие американских стратегов в десятке операций – и захват укронацистами Херсона, и "контрнаступ", удары по российским территориям, - Крыму с его пляжами, Севастополю, Крымскому мосту... Текст достаточно большой и очень любопытный, тем более, что весь материал находится в открытом доступе. Его, полагаю, уже внимательно, с лупой, изучают во многих заинтересованных структурах. Например, в Генштабе, ГРУ, СКР, ФСБ, Генпрокуратуре… Уверен, им будут интересны детали.

– Какие?

– Приведу характерный пример. Энтоус описывает удар по штабу 58-й общевойсковой армии в Херсонской области (достоверность этой информации надо тщательно проверять), нанесенный в середине 2022 года, используя американскую разведывательную информацию и данные о целях. Или – про удары по Крыму: "Южнее партнеры нацелились на крымский порт Севастополь, где Черноморский флот России загружал ракеты, предназначенные для украинских целей, на военные корабли и подводные лодки. В разгар контрнаступления Украины в 2022 году, рой морских беспилотников, поддерживаемых ЦРУ, атаковал порт перед рассветом".

– А как насчет планирования боевых операций и управления их американцами?

– Есть и такое, сплошь и рядом. Американский генерал Донахью не брезговал командовать даже украинским батальоном. Но американцы точно так же руководили и крупными войсковыми операциями – по Мариуполю, Мелитополю, Херсону и т.д. – все описано в "Нью-Йорк Таймс". В тексте представлены даже карты боевой обстановки. По американской задумке, все должно было получиться.

– Что же не победили? Ведь руководили американские великие полководческие гении. Донахью, если не ошибаюсь, руководил позорным бегством американцев из Афганистана… Очень полезный намек для Зеленского – надо уже сейчас тренироваться, как ловко уцепиться за шасси взлетающего Боинга.

– Они нашли объяснение. Оказывается, глупые и самовлюбленные украинские генералы их не слушались. Надо же! В "Нью-Йорк Таймс" Энтоус описывает десятки примеров, когда, как, куда и какими силами американцы (все та же группа Дракон), предоставив все разведданные, рекомендует или приказывает наносить удар и продвигаться в указанном направлении. А упрямые хохлы действуют почему-то по своему усмотрению. И, соответственно, не послушавшись более умного "старшего американского брата", терпят поражение. Для подтверждения этой версии в ход пошло все: давняя вражда между Залужным и Сырским, подозрение Зеленского, что Залужный станет его конкурентом на предстоящих президентских выборах (а он – станет таким конкурентом).

– И все же, почему украинские генералы не всегда слушались американских кураторов?

– На мой взгляд, есть причины. Большинство украинских генералов – выходцы из советской военной школы (поэтому нам так нелегко с ними воевать). Но именно поэтому американская военная наука, уж извините, даже у них не в "топе". Кого эти янки когда-то победили в равном противостоянии? (Не о войнах же с индейцами тут вспоминать?…) Согласитесь, не американцам учить махать саблей потомков запорожцев. Даже самураи могут в этом усомниться. Вот украинцы и сомневаются в правильности американских указаний и поступают по-своему. Не всегда, но все же.

Опять же, американцы и европейцы не поставляют Украине необходимого количества боеприпасов, не говоря о прочем вооружении и снаряжении. Вот только один пример: российские войска в сутки расходую 14 тысяч снарядов, украинские – 2 тысячи. И где же эта великая экономическая помощь НАТО и Евросоюза? Так чем же не причина украинцам обижаться на американцев и не слушаться их?

– Вторжение ВСУ в Курскую область – тоже произошло по приказу американских генералов?

– А вот именно это Энтоус категорически отрицает – здесь, утверждает он, американцы абсолютно непричем. По его словам, это - чисто самодеятельность украинцев.

– Почему?

– Вот это интересно. Нет, подчеркну, интересны не сами причины вторжения ВСУ в Курскую область, а почему американцы отрицают свою причастность к этой авантюре. Тут есть некая, на мой взгляд, игра. Сам Энтоус всячески изображает из себя антитрамписта. Мол, Трамп предал всех и вся – и Европу, и Украину… Но! При этом, по его словам, Байден перешел все "красные линии", обозначенные Россией и лично Путиным, и вот-вот рисковал развязать ядерную войну. Те же поставки Киеву дальнобойных ракет, разрешение бить вглубь России с помощью американских спутниковых целеуказателей, – это могло превысить предел терпения России. И Трамп это вовремя понял.

– Что, собственно, похоже на правду.

– Да. Поэтому с помощью влиятельного СМИ американцы приносят пусть не извинения за глупость своего "самоходного" предшественника, но хотя бы озвучивают предложение как-то объяснить и исправить ситуацию. Очень хочется именно так трактовать эту публикацию. Кстати, нередко журналисты спасали мир от никому не нужных конфликтов (как и разжигали их – чего уж теперь…). Может, и сейчас такой случай?

Андрей Яшлавский

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743429720


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