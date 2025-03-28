 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.03.2025
23:28  Рейтинг банков Кыргызстана. Первая тройка: Айыл Банк, Мбанк, Бакай Банк
22:21  Sputnik: "Семь Пиров Бухары": путешествие по духовным святыням
22:06  WP: Путин выкатил Трампу предложение, от которого будет очень трудно отказаться
21:08  ВС РФ освободили Красное Первое на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 31 марта
20:54  Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов
19:34  Гиперзвуковая ракета "Циркон" - одна из самых загадочных в арсенале ВС РФ. Расследование "СП"
18:27  Золото ответило на гнев Трампа новым историческим пиком: $3128 за унцию
18:14  Тот самый Олень: Оккупация Украины на марше. Киев принимают высоких гостей из Европы
18:07  Иракский политик и шиитский мученик Мухаммад Бакир аль-Хаким, - Павел Густерин
17:20  При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека, 10 человек получили травмы
17:17  Кыргызстан и Казахстан согласовали параметры новой дороги Алматы - Иссык-Куль
17:02  О тайной американской помощи ВСУ. Оценка разоблачительной публикации
16:54  Китай и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство водовода до Астаны
16:49  Агентство Миграции РФ: Почему граждане Германии возвращаются в Россию?
15:57  В Казахстане придумали альтернативу налогу на роскошь
14:17  "Ялта", 80 лет спустя: путь к новому миропорядку легким не будет, - Алексей Белов
14:02  Евгения Гуцул призвала Трампа защитить права гагаузского народа
13:07  Что такое кредитный рейтинг и что он дает Кыргызстану
12:50  Лидеры Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали историческое соглашение
12:40  Въезд в Самарканд закроют на три дня из-за саммита Центральной Азии и Евросоюза (карта)
04:05  Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
03:52  МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях
03:46  Редкоземельная лихорадка: кто заработает на ресурсах Центральной Азии?
03:43  Железнодорожники Узбекистана и Казахстана утвердили план работы на 2025 год
03:20  Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может победить на выборах президента Ирландии
02:49  Sky News: Использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы
02:35  Снежные барсы в Казахстане могут повторить судьбу туранского тигра
02:16  Евроиждивенцы. Американцы именуют европейцев "жалкими нахлебниками"
01:01  Спутники Китая обладают невообразимыми возможностями, равных им нет
00:59  Иранский железнодорожный коридор Восток-Запад соединит Кабул и Брюссель
00:33  Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги
00:28  Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем
00:10  В литовском болоте утонула еще одна машина
00:05  Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия
00:01  Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 30.03.2025
23:15  В Кыргызстане создали тренажер "Лучник на искусственном коне". Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья (видео)
22:25  В Улан-Баторе планируют запуск скоростного автобусного транспорта (BRT)
21:09  О торговле России и Таджикистана. Стимул партнерству придали антироссийские санкции, - Зарифджон Ризаев
20:03  Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом
17:59  Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"
16:34  В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2
14:19  Пирамида Хеопса - это верхушка айсберга? Египетское Министерство древностей не спешит с ответом
02:27  Киев обманул китайцев, обманет и американцев, - Юрий Тавровский
01:04  S&P Global Ratings: Кыргызстану присвоены суверенные рейтинги "B+"; прогноз "Стабильный"
00:52  В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков
00:14  Белый дом предложил Эрдогану разобрать на части российский С-400
Суббота, 29.03.2025
22:32  Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского
15:49  В Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева
15:00  Известия: В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
14:58  Путин все еще пытается спасти Украину, - Петр Акопов
14:35  О рождении православия, - Павел Густерин
12:52  Кая Каллас: Наши санкции против России вредят Центральной Азии. Терпите...
01:43  Президент Узбекистана помиловал 488 осужденных
00:49  Кыргызстан. Минздрав предложил китайской стороне создать в Бишкеке кыргызско-китайскую больницу
00:41  Нацбанк Казахстана намерен убрать уличные табло с курсами валют
00:39  ВС РФ усиливают давление на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 28 марта
Пятница, 28.03.2025
23:24  Порвать подводный кабель: новая гонка вооружений
20:11  Начало истории рабства в регионе юга Африки 28 марта 1658 года
19:38  Евросоюз готовит 3-х дневный набор на случай войны... А потом придут русские и всех накормят?
19:31  Зачем Россия предложила ввести временное управление на Украине
19:24  Взгляд: Америка решила убить европейский автопром
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Кыргызстан   | 
Кыргызстан и Казахстан согласовали параметры новой дороги Алматы - Иссык-Куль
17:17 31.03.2025

28 марта 2025 года в Алматы при поддержке Азиатского банка развития состоялось шестое заседание кыргызско-казахстанской рабочей группы по развитию инфраструктуры экономического коридора Алматы - Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.

Встречу возглавили первый замминистра транспорта КР Талантбек Солтобаев и зампред комитета автодорог Минтранса Казахстана Жамбыл Бахтияр.

Стороны обсудили состав техзадания и ключевые параметры ТЭО проекта альтернативной автодороги Алматы - Иссык-Куль, а также определили дальнейшие шаги по запуску электробусного маршрута Алматы - Бишкек. По итогам встречи подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.

Стороны согласились принять необходимые меры для ускоренного продвижения проекта.

Источник - Economist.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743430620


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил итоги Курултая с жителями Западно-Казахстанской области
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на поддержку инновационной деятельности
- Госаппарат: качество или количество
- Роман Скляр принял участия в Боаоском Азиатском Форуме
- Вопросы совершенствования системы организации питания в образовательных учреждениях обсудили в Правительстве РК
- Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Узбекистана
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с председателем Синьцзянской торгово-логистической группы Шэнь Цзиньшэном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  