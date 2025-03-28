Кыргызстан и Казахстан согласовали параметры новой дороги Алматы - Иссык-Куль

17:17 31.03.2025

28 марта 2025 года в Алматы при поддержке Азиатского банка развития состоялось шестое заседание кыргызско-казахстанской рабочей группы по развитию инфраструктуры экономического коридора Алматы - Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса КР.



Встречу возглавили первый замминистра транспорта КР Талантбек Солтобаев и зампред комитета автодорог Минтранса Казахстана Жамбыл Бахтияр.



Стороны обсудили состав техзадания и ключевые параметры ТЭО проекта альтернативной автодороги Алматы - Иссык-Куль, а также определили дальнейшие шаги по запуску электробусного маршрута Алматы - Бишкек. По итогам встречи подписан протокол, закрепляющий достигнутые договоренности.



Стороны согласились принять необходимые меры для ускоренного продвижения проекта.