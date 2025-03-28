|При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека, 10 человек получили травмы
17:20 31.03.2025
При взрыве в мечети погибли три человека, 10 человек получили травмы
МЧС представило дополнительную информацию о происшествии в Избасканском районе Андижанской области.
31 марта в 12:19 в Андижанской области, в Избосканском районе, в махалле "Мирзо Улугбек" на улице Янгибозор произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении для омовения на территории мечети. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Андижанской области.
На место происшествия оперативно прибыли два спасательных отряда и две пожарно-спасательные бригады. В результате взрыва повреждены стены и крыша здания, но возгорания не произошло.
В результате инцидента погибли три человека: М. Абдуллаев, Ж. Анваров и Б. Бурхонов. Еще десять человек получили травмы и были доставлены в больницу: Г. Тойлоқов, А. Абдираимжонов, Х. Зухриддинов, И. Рахимов, М. Маматурамов, И. Шомуродов, К. Косимов, У. Болтабоев, М. Абдурахмонов и М. Болтабоев.
На место происшествия прибыли хоким области, представители МЧС, МВД, Нацгвардии, прокуратуры, "Худудгазтаъминот", а также сотрудники районных экстренных служб. Ведутся работы по ликвидации последствий происшествия.
Также в Избосканский район прибыл заместитель премьер-министра А.Раматов и министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор Б.Кудратходжаев, которые в момент инцидента находились в Ферганской долине.
В настоящее время ведется предварительное расследование обстоятельств происшествия.