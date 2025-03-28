При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека, 10 человек получили травмы

17:20 31.03.2025

При взрыве в мечети погибли три человека, 10 человек получили травмы



МЧС представило дополнительную информацию о происшествии в Избасканском районе Андижанской области.



31 марта в 12:19 в Андижанской области, в Избосканском районе, в махалле "Мирзо Улугбек" на улице Янгибозор произошел взрыв газовоздушной смеси в помещении для омовения на территории мечети. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Андижанской области.



На место происшествия оперативно прибыли два спасательных отряда и две пожарно-спасательные бригады. В результате взрыва повреждены стены и крыша здания, но возгорания не произошло.



