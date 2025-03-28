 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тот самый Олень: Оккупация Украины на марше. Киев принимают высоких гостей из Европы
18:14 31.03.2025

Оккупация Украины на марше.

Киевские улицы перекрыты, там принимают высоких гостей из десятка стран Европы, в том числе Франции и Великобритании. Cреди делегатов "коалиции желающих" и под покровом этой легенды в Незалежную заезжает военное руководство, и темой переговоров станет размещение т.н. "миротворческого контингента" на Украине – обсуждаются конкретные места дислокации и зоны влияния, в том числе порт Одессы.

Примечательно, что накануне Стармер созвонился с Трампом, что наглядно показывает, что этот вояж согласован Вашингтоном. При этом, не надо быть наивными, "коалиция желающих" может превратиться в "коалицию могущих" только при поддержке США. Вчерашний каминг-аут NYT об участии военных США в ударах по территории России - секрет Полишинеля. Говорят, что Вашингтон дал негласные гарантии безопасности и обязался помочь, и это в том числе обсуждалось в выходные в гольф-клуб Трампа Палм-Бич, куда заезжал европейский засланец президент Финляндии Стубб.

Очевидно, что Трамп таким образом рассчитывает принудить Кремль к быстрому выходу на мирную сделку "на воде, в воздухе и на суше", поставив Россию перед фактом. При этом Кремль был в курсе планируемого маневра, и предложения Путина о внешнем управлении Украины под мандатом ООН с участием коалиции стран, в том числе друзей России, было попыткой вклиниться в планы "союзников" по разделу сфер влияния на Украине, имея возможность хоть как-то влиять на эти процессы. Как видно по жесткой реакции Трампа, посланной через вбросы в медиа, и генсека ООН, который после звонка из Вашингтона сразу же слился со своей миротворческой роли – США решительно отвергли предложение Кремля, и планируют разделить оставшуюся тушку Украины с европейцами самостоятельно. России же, по мнению атлантических союзников, останется довольствоваться только тем, что она сейчас контролирует де-факто, а вместо демилитаризации и денафицикации - получить военную оккупацию с перманентной угрозой дальнейшего включения оккупированной территории Украины в НАТО (не сразу, а погодя) в качестве одного из основных военных плацдармов грядущей войны с Россией.

Все реализуется в точном соответствие со сценариями, которые мы ранее неоднократно описывали. Европа в сговоре с США готовится к войне с Россией на рубеже 2029-2030 гг. Почти незамеченной осталась новость о том, что Пентагон требует от Франции отказаться от инклюзивности и гендерного разнообразия в армии. Фактически Пентагон берет военное шефство над Францией, и планирует сделать на базе французских войск реально боеспособную армию – ставка будет сделана в первую очередь на Францию, немцы пока еще только раскочегаривают свою военную машину. Боевые пидо*асы, простите за наш французский, навеянный Макроном, нужны были только в качестве рекламы, а вот для реальной войны – нужны другие кадры. Поэтому сейчас из европейских войск, и начнут с Франции, выгонят всех боевых петушков, которые разлагают моральный дух армии.

Принципиально важно и совсем неслучайно американские пошлины накладываются на промышленность Европы – вместе с требованием увеличения военных бюджетов все крупные производственные предприятии Европы буквально насильно переводят на военные рельсы и госзаказ. Во Франции, Великобритании и Германии уже отчитались об увеличении военных бюджетов любой ценой, а американцы параллельно душат европейский автопром и химическую промышленность. Так что скоро мы снова увидим знакомые еще нашим дедам значки всяких Вольцвагенов, Мерседесов, Опелей и прочих Ауди на военных машинах НАТО, кители неонацистов объединенной Европы будут шить Hugo Boss, Сименс и Байер будут разрабатывать оборудование для концлагерей и новое химоружие, ну, а американцы на этой всей европейской военщине снова очень хорошо заработают. Запомните и этот наш твит, он тоже из будущего.

Источник - Тот самый Олень
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743434040


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