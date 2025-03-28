 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Золото ответило на гнев Трампа новым историческим пиком: $3128 за унцию
18:27 31.03.2025

Золото достигло рекордного максимума и демонстрирует лучший квартал с 1986 года. За квартал цена на слитки выросла более чем на 18%. Ожидается, что Трамп объявит об ответных тарифах 2 апреля. Доллар снизился на 0,2% по отношению к своим конкурентам. Серебро, платина и палладий набирают месячный прирост

В понедельник стоимость золота достигла рекордного максимума и продемонстрировала самый значительный квартальный рост за последние 38 лет. Это произошло из-за опасений, что тарифные планы президента США Дональда Трампа могут привести к расширению глобальной торговой войны и замедлению экономического роста. В результате инвесторы стали активно покупать золото в качестве защитного актива.

Стоимость золота на спотовом рынке выросла на 1,1% до 3116,82 доллара за унцию по состоянию на 06:38 по московскому времени. Ранее был достигнут рекордный максимум в 3128,06 доллара. Американские фьючерсы на золото также выросли на 1,1% до 3148 долларов.



За этот квартал золото подорожало более чем на 18%, что стало самым значительным ростом с сентября 1986 года. Это связано с традиционными свойствами золота как защитного актива в условиях политической и экономической неопределенности.

Кроме того, снижение процентных ставок, покупки центральных банков и спрос на биржевые фонды (ETF) также способствовали росту цен на золото. Быстрый рост цен побудил многие банки повысить свои прогнозы на 2025 год.

Индекс доллара (DXY) снизился на 0,2%, что сделало золото менее дорогим для покупателей, использующих другие валюты.

"Уровень тревоги на рынках растет в ожидании ответных тарифов со стороны США, поэтому золото пользуется повышенным спросом как защитный актив", - отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Если тарифы на этой неделе окажутся не такими серьезными, как ожидалось, цена на золото может начать снижаться, поскольку инвесторы начнут фиксировать прибыль на достигнутых максимумах", - добавил Уотерер.

Ожидается, что Трамп объявит об ответных тарифах 2 апреля, а тарифы на автомобили вступят в силу 3 апреля. В воскресенье Трамп заявил, что он "зол" на президента России Владимира Путина и введет вторичные тарифы в размере 25–50% для покупателей российской нефти, если посчитает, что Москва препятствует его усилиям по прекращению военного конфликта на Украине.

Тем временем президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэйли заявила, что данные по инфляции, опубликованные в пятницу, подтверждают ее снижение уверенности в том, что два снижения ставки в этом году являются "разумным" прогнозом.

Спотовое серебро выросло на 0,6% до 34,32 доллара за унцию, платина подорожала на 1,1% до 994,60 доллара, а палладий - на 0,9% до 980,11 доллара. Все три металла выросли за месяц.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

Источник - ProFinance.Ru
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