Золото ответило на гнев Трампа новым историческим пиком: $3128 за унцию

18:27 31.03.2025

Золото достигло рекордного максимума и демонстрирует лучший квартал с 1986 года. За квартал цена на слитки выросла более чем на 18%. Ожидается, что Трамп объявит об ответных тарифах 2 апреля. Доллар снизился на 0,2% по отношению к своим конкурентам. Серебро, платина и палладий набирают месячный прирост



В понедельник стоимость золота достигла рекордного максимума и продемонстрировала самый значительный квартальный рост за последние 38 лет. Это произошло из-за опасений, что тарифные планы президента США Дональда Трампа могут привести к расширению глобальной торговой войны и замедлению экономического роста. В результате инвесторы стали активно покупать золото в качестве защитного актива.



Стоимость золота на спотовом рынке выросла на 1,1% до 3116,82 доллара за унцию по состоянию на 06:38 по московскому времени. Ранее был достигнут рекордный максимум в 3128,06 доллара. Американские фьючерсы на золото также выросли на 1,1% до 3148 долларов.



