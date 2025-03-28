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Гиперзвуковая ракета "Циркон" - одна из самых загадочных в арсенале ВС РФ. Расследование "СП"
19:34 31.03.2025

Гиперзвуковая легенда: ракета "Циркон" - одна из самых загадочных в арсенале ВС РФ

Как создавалась уникальная система вооружения и какими возможностями она обладает. Расследование "СП"

Алексей Михайлов
31 марта

Многоцелевая атомная подводная лодка "Пермь" станет первой субмариной, оснащенной уникальными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". По плану корабль будет спущен на воду уже весной нынешнего года.

Испытания подлодки пройдут одновременно с новейшей сверхскоростной системой поражения, которая сейчас специально доработана для пусков с подлодок. Ожидается, что все работы будут завершены до конца 2025 года. И "Пермь" с модернизированными "Цирконами" будет принята на вооружение.



Это изделие - одно из самых загадочных в арсенале российских Вооруженных сил. В настоящее время серийно производятся модели новейшей гиперзвуковой ракеты для кораблей, а также береговых ракетных комплексов.

Гуляла версия, что "Циркон" будет выпускаться и варианте для самолетов. Но на самом деле таких работ даже не велось. Причиной появления такой информации стала ошибочная интерпретация журналистами первых сведений об испытания другой гиперзвуковой ракеты - "Кинжала".

Еще один миф, окружающий "Циркон", что новейшее изделие - это переработанный совместный индийско-российский проект Brahmos 2. Макеты этой ракеты несколько раз показывались на международных выставках вооружения и авиасалонах. Brahmos 2 поражал зрителей своей футуристической формой. Но работы по этому изделию никогда не имели ничего общего с "Цирконом".

Секрет конструкции

Работы по "Циркону" в НПО машиностроения стартовали, предположительно, еще в начале 1990-х. Правда, из-за тяжелой экономической ситуации проект развивался тяжело. Пока нет точной информации, является гиперзвуковая ракета развитием противокорабельной системы П-800 "Оникс" или это принципиально новая разработка.

Считается, что внешний облик "Циркона" был сформирован в начале 2000-х. Ракета сразу же получила характерную аэродинамическую схему с большим количество прямых поверхностей. При виде внешних форм изделия у неискушенных читателей складывается впечатление, что "Циркон" вообще с трудом может полететь. Не говоря уже о том, чтобы разгоняться до скоростей свыше пяти чисел Маха.

Но только такая конструкция корпуса ракеты и может обеспечить полет на гиперзвуке. При движении на таких скоростях очень сложно обеспечить устойчивую работу двигателя. Для того, чтобы "движок" работал равномерно и не заглох, воздух в его воздухозаборник должен поступать с дозвуковой скоростью. Поэтому прямые поверхности, расположенные к тому же под острыми углами, служат для того, чтобы происходили так называемые скачки уплотнения. Это резкое повышение давления, плотности, температуры газа и уменьшение его скорости при встрече сверхзвукового потока с каким-либо препятствием.

За счет таких технических решений в двигатель "Циркона" воздух поступает с дозвуковой скоростью. Но чтобы рассчитать зоны, где на корпусе ракеты будут проходить "скачки уплотнения", потребовалось провести сложнейшие испытания. Ведь расположение прямых поверхностей должно обеспечивать четкое следование потоков воздуха к воздухозаборнику на любых режимах полета и при выполнении маневров. В противном случае, двигатель заглохнет.

Другой сложной задачей стала разработка самих движков. Для полета на гиперзвуковой скорости не подходят твердотопливные ракетные двигатели. Речь может идти только о ЖРД - жидкостных реактивных двигателях. Последний содержит окислитель и непосредственно топливо. Эти компоненты находятся в разных баках. Но, когда они смешиваются - происходит химическая реакция, которая и приводит в работу двигатель

Из-за наличия двух токсичных и к тому же крайне взрывоопасных веществ, ЖРД очень сложны в эксплуатации. Еще в СССР для ракеты "Метеорит" были разработаны воздушно-реактивные двигатели - ВРД. В их конструкции отказались от жидкостного окислителя. Вместо него используется воздух, который воздействует непосредственно на топливо, что и приводит к химической реакции.

Воздушно-реактивные двигатели более компактны и не уступают жидкостным по характеристикам. Но ВРД и более требовательны к топливу. Оно должно иметь высокую плотность. А из-за того, что окислителем выступает воздух, топливо для воздушно-реактивных двигателей крайне токсично и требовательно к температуре хранения.

Стоит ли на 3М22 ЖРД или ВРД неизвестно. Но в пользу версии о воздушно-реактивном двигателе говорит такой факт. Именно в интересах проекта "Циркон" проводились испытания на полигоне "Ненокса". Как известно, в августе 2019-го там произошел взрыв, который привел к утечке радиации.

Позже, в СМИ появились сообщения, что из строя вышло некое изделие, оснащенное так называемой атомной батарейкой. Речь идет о РИТЭГ - радиоизотопном термоэлектрическом генераторе. По сути, это источник питания, в котором электричество производят изотопы радиоактивных элементов.

Можно предположить, что для "Циркона" в "Неноксе" испытывался некий транспортный контейнер, оснащенный "атомными батарейками". Последние, возможно, нужны для того, чтобы поддерживать топливо ракеты в заданных температурных режимах. На базах хранения и на носителях это могут делать штатные электрические системы. Но в случае транспортировки нужны автономные источники питания. Но, повторимся, это только версия.

Крайне сложная задача

Первые упоминания о том, что НПО машиностроения разрабатывает новую противокорабельную ракету, появились в 2011 году. Тогда же всплыл индекс изделия - 3М22. Новинка должна была поступить на вооружение надводных кораблей и подводных лодок.

Информация о начале проекта BrahMos-2 появилась в 2007-м. Об этом сообщила индийская сторона. По ее данным, ракета будет развивать скорость в пять Махов.

Сейчас уже понятно, что этот проект не имеет с "Цирконом" ничего общего. Предположительно в BrahMos-2 использовались только отдельные наработки, полученные в ходе аэродинамических продувок российского изделия. Поэтому корпус "БраМоса" выполнен в характерных прямоугольных гиперзвуковых формах.

Летом 2012 г. стало известно, что на полигоне в Ахтубинске на базе 929-го ГЛИЦ МО РФ проходят испытания некой гиперзвуковой ракеты. Пуски проходят в том числе с бомбардировщиков Ту-22М3. Эта информация была неверно интерпретирована специалистами и журналистами. И таким образом появилась версия, что "Циркон" еще будет и в авиационном исполнении. На самом деле речь шла о работах по "Кинжалу" и Х-32. "Циркон" никогда не имел версии для воздушного базирования.

В 2013-м начинается разработка универсальной пусковой установки для кораблей. Новые ПУ позволяют запускать как дозвуковые крылатые ракеты "Калибр", так и сверхзвуковые "Ониксы", а также гиперзвуковые "Цирконы". Контракт на новые установки был заключен по программе модернизации ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Позже на фрегатах проекта 22350 уже готовые ПУ были доработаны.

Наземные испытания новейшей ракеты стартовали в 2016-м. Как известно, в 2019 г. Владимир Путин официально анонсировал завершение работ и скорое принятие на вооружение гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон".

Первый же морской пуск состоялся в январе 2020 года. Изделие стартовало с борта фрегата "Адмирал Горшков" и поразило цель на дальности в 500 километров. С этого момента для "Цирконов" начался этап опытно-войсковой эксплуатации.

С января 2020-го по май 2022-го состоялось еще несколько пусков 3М22. Хотя видео были максимально цензурированными, на них удалось рассмотреть изменения в конструкции изделия. Так, первые ракеты запускались без обтекателей. И в сюжетах хорошо была видна угловато-прямоугольная форма корпуса. Позже "Циркон" получил специальный обтекатель.

По всей видимости, последний не только выполняет чисто защитную функцию от механического воздействия на ракету. Вероятнее всего, он обеспечивает запуск по более крутым траекториям и с большей скоростью. А это означает, что 3М22 теперь может поражать цели не только на большой дальности, но и вблизи от корабля-носителя.

В 2020 г. стало известно, что по проекту "Циркона" уже создан комплект подвижных машин - сухопутных пусковых установок. Таким образом на базе гиперзвуковой ракеты был создан береговой ракетный комплекс (БРК). Предположительно, именно сухопутные версии "Циркона" и использовались для ударов по Киеву в 2023-2024 годах. Тогда с их помощью было уничтожено несколько защищенных бункеров, к тому же прикрытых зенитными системами Patriot и NASAMS.

О том, что "Цирконом" будут оснащаться АПЛ проекта "Ясень", было известно еще в 2011 году. Эту информацию подтвердил и Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в 2019-м. Но работы затянулись. В результате только шестая лодка проекта "Ясень" получила необходимое оборудование.

На самом деле поставить "Циркон" на субмарину - крайне сложная задача. Фактически речь идет о разработке новой ракетной системы. Помимо специфической пусковой установки, 3М22 должна быть доработана под старт из-под воды. Это требует создания специальных ускорителей, транспортных контейнеров и обтекателей. К тому же по своим габаритам подводный "Циркон" должен быть меньше и легче, чем корабельный, а тем более сухопутный.

Пока речь идет о тестировании 3М22 для субмарин только на суше. Информации, что для проекта была доработана уже стоящая в строю подводная лодка, не поступало. Так что разработчикам и экипажу "Перми" придется провести большой объем работ в крайне сжатые сроки.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743438840


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