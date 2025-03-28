Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов

20:54 31.03.2025

Адиль Мухамеджанов возглавил KASE



Совет директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) назначил Адиля Мухамеджанова новым председателем правления с 31 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.



По данным биржи, Адиль Мухамеджанов имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана.



Свою профессиональную деятельность он начал в 2002 году в Национальном банке Казахстана в Департаменте монетарных операций, где занимал ряд ответственных должностей, включая позицию заместителя директора Департамента, курировал реализацию денежно-кредитной политики и управление активами Национального фонда.



