|Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов
20:54 31.03.2025
Адиль Мухамеджанов возглавил KASE
Совет директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) назначил Адиля Мухамеджанова новым председателем правления с 31 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.
По данным биржи, Адиль Мухамеджанов имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана.
Свою профессиональную деятельность он начал в 2002 году в Национальном банке Казахстана в Департаменте монетарных операций, где занимал ряд ответственных должностей, включая позицию заместителя директора Департамента, курировал реализацию денежно-кредитной политики и управление активами Национального фонда.
В дальнейшем Мухамеджанов занимал должность заместителя председателя правления KASE, осуществляя контроль и координацию деятельности торгов и клиринга. Под его руководством был успешно осуществлен запуск торгово-клиринговой системы на валютном рынке.
До назначения на эту должность Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Под его руководством была успешно реализована Стратегия развития Центрального депозитария на 2022-2024 годы, включая масштабную цифровую трансформацию и развитие института как локального депозитарного хаба.
Предыдущий председатель правления KASE Алина Алдамберген покинула пост после девяти лет работы. Тогда в пресс-службе подчеркнули, что Алина Алдамберген является одним из наиболее авторитетных экспертов биржевого рынка. За значительные заслуги, направленные на развитие финансового рынка, награждена орденом "Курмет".