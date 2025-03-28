 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 31.03.2025
23:28  Рейтинг банков Кыргызстана. Первая тройка: Айыл Банк, Мбанк, Бакай Банк
22:21  Sputnik: "Семь Пиров Бухары": путешествие по духовным святыням
22:06  WP: Путин выкатил Трампу предложение, от которого будет очень трудно отказаться
21:08  ВС РФ освободили Красное Первое на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 31 марта
20:54  Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов
19:34  Гиперзвуковая ракета "Циркон" - одна из самых загадочных в арсенале ВС РФ. Расследование "СП"
18:27  Золото ответило на гнев Трампа новым историческим пиком: $3128 за унцию
18:14  Тот самый Олень: Оккупация Украины на марше. Киев принимают высоких гостей из Европы
18:07  Иракский политик и шиитский мученик Мухаммад Бакир аль-Хаким, - Павел Густерин
17:20  При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека, 10 человек получили травмы
17:17  Кыргызстан и Казахстан согласовали параметры новой дороги Алматы - Иссык-Куль
17:02  О тайной американской помощи ВСУ. Оценка разоблачительной публикации
16:54  Китай и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство водовода до Астаны
16:49  Агентство Миграции РФ: Почему граждане Германии возвращаются в Россию?
15:57  В Казахстане придумали альтернативу налогу на роскошь
14:17  "Ялта", 80 лет спустя: путь к новому миропорядку легким не будет, - Алексей Белов
14:02  Евгения Гуцул призвала Трампа защитить права гагаузского народа
13:07  Что такое кредитный рейтинг и что он дает Кыргызстану
12:50  Лидеры Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали историческое соглашение
12:40  Въезд в Самарканд закроют на три дня из-за саммита Центральной Азии и Евросоюза (карта)
04:05  Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
03:52  МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях
03:46  Редкоземельная лихорадка: кто заработает на ресурсах Центральной Азии?
03:43  Железнодорожники Узбекистана и Казахстана утвердили план работы на 2025 год
03:20  Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может победить на выборах президента Ирландии
02:49  Sky News: Использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы
02:35  Снежные барсы в Казахстане могут повторить судьбу туранского тигра
02:16  Евроиждивенцы. Американцы именуют европейцев "жалкими нахлебниками"
01:01  Спутники Китая обладают невообразимыми возможностями, равных им нет
00:59  Иранский железнодорожный коридор Восток-Запад соединит Кабул и Брюссель
00:33  Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги
00:28  Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем
00:10  В литовском болоте утонула еще одна машина
00:05  Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия
00:01  Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 30.03.2025
23:15  В Кыргызстане создали тренажер "Лучник на искусственном коне". Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья (видео)
22:25  В Улан-Баторе планируют запуск скоростного автобусного транспорта (BRT)
21:09  О торговле России и Таджикистана. Стимул партнерству придали антироссийские санкции, - Зарифджон Ризаев
20:03  Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом
17:59  Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"
16:34  В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2
14:19  Пирамида Хеопса - это верхушка айсберга? Египетское Министерство древностей не спешит с ответом
02:27  Киев обманул китайцев, обманет и американцев, - Юрий Тавровский
01:04  S&P Global Ratings: Кыргызстану присвоены суверенные рейтинги "B+"; прогноз "Стабильный"
00:52  В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков
00:14  Белый дом предложил Эрдогану разобрать на части российский С-400
Суббота, 29.03.2025
22:32  Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского
15:49  В Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева
15:00  Известия: В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
14:58  Путин все еще пытается спасти Украину, - Петр Акопов
14:35  О рождении православия, - Павел Густерин
12:52  Кая Каллас: Наши санкции против России вредят Центральной Азии. Терпите...
01:43  Президент Узбекистана помиловал 488 осужденных
00:49  Кыргызстан. Минздрав предложил китайской стороне создать в Бишкеке кыргызско-китайскую больницу
00:41  Нацбанк Казахстана намерен убрать уличные табло с курсами валют
00:39  ВС РФ усиливают давление на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 28 марта
Пятница, 28.03.2025
23:24  Порвать подводный кабель: новая гонка вооружений
20:11  Начало истории рабства в регионе юга Африки 28 марта 1658 года
19:38  Евросоюз готовит 3-х дневный набор на случай войны... А потом придут русские и всех накормят?
19:31  Зачем Россия предложила ввести временное управление на Украине
19:24  Взгляд: Америка решила убить европейский автопром
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов
20:54 31.03.2025

Адиль Мухамеджанов возглавил KASE

Совет директоров АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) назначил Адиля Мухамеджанова новым председателем правления с 31 марта 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным биржи, Адиль Мухамеджанов имеет более 20 лет опыта работы в финансовом секторе Казахстана.

Свою профессиональную деятельность он начал в 2002 году в Национальном банке Казахстана в Департаменте монетарных операций, где занимал ряд ответственных должностей, включая позицию заместителя директора Департамента, курировал реализацию денежно-кредитной политики и управление активами Национального фонда.



В дальнейшем Мухамеджанов занимал должность заместителя председателя правления KASE, осуществляя контроль и координацию деятельности торгов и клиринга. Под его руководством был успешно осуществлен запуск торгово-клиринговой системы на валютном рынке.

До назначения на эту должность Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг". Под его руководством была успешно реализована Стратегия развития Центрального депозитария на 2022-2024 годы, включая масштабную цифровую трансформацию и развитие института как локального депозитарного хаба.

Предыдущий председатель правления KASE Алина Алдамберген покинула пост после девяти лет работы. Тогда в пресс-службе подчеркнули, что Алина Алдамберген является одним из наиболее авторитетных экспертов биржевого рынка. За значительные заслуги, направленные на развитие финансового рынка, награждена орденом "Курмет".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743443640


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената обсудил итоги Курултая с жителями Западно-Казахстанской области
- Мажилис рассмотрит законопроект, направленный на поддержку инновационной деятельности
- Госаппарат: качество или количество
- Роман Скляр принял участия в Боаоском Азиатском Форуме
- Вопросы совершенствования системы организации питания в образовательных учреждениях обсудили в Правительстве РК
- Списки необходимой для инвестпроектов инфраструктуры в регионах создадут в Правительстве
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и Узбекистана
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер Канат Бозумбаев встретился с председателем Синьцзянской торгово-логистической группы Шэнь Цзиньшэном
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  