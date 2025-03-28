|ВС РФ освободили Красное Первое на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 31 марта
21:08 31.03.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 31 марта в разрезе СВО. Русские войска заняли село Красное Первое и приступили к изоляции противника в Каменке. В Литве наконец извлекли из болота утонувшую БРЭМ М88А2.
Перед последним береговым рубежом
ВС РФ сумели овладеть селом Красное Первое, выполнив одну из приоритетных задач в районе пгт Двуречная. Данный успех был достигнут благодаря грамотным действиям наших подразделений. Они комбинировали атаку на Красное Первое со стороны села Фиголевка и форсирование реки Оскол чуть севернее него. ВСУ были застигнуты врасплох. Им ничего не оставалось, как сдать населенный пункт, чтобы избежать окружения. На данный момент передовые русские подразделения уже вышли на сельскую трассу, связывающую базу снабжения противника в Великом Бурлуке с Каменкой. Это село, в свою очередь, последняя преграда на пути соединения большого и малого плацдармов ВС РФ за Осколом севернее Купянска. А выход русских подразделений к трассе автоматически означает, что украинские силы в Каменке теперь вынуждены снабжаться по более длинному логистическому плечу, по сети малых сельских дорог через Двуречанское. Да и к тому же потеря Красного Первого автоматически делает оборону Каменки бесперспективной из-за возможного окружения населенного пункта. Поэтому ВСУ в ближайшее время могут оставить ее, чтобы сосредоточиться на удержании Колодезного. ВС РФ теперь находятся в полушаге от соединения плацдармов с последующим полномасштабным наступлением вглубь украинской обороны на Купянском направлении. Южнее наши войска вплотную подошли к селам Кондрашовка и Малая Шапковка и вскоре могут начать их штурм.
Гладко было на бумаге
Утонувшая в литовских болотах на границе с Белоруссией БРЭМ М88А2 ВС США наконец после долгих поисков и подготовительных работ поднята из болота. Власти прибалтийской республики уже подтвердили, что какие-либо заявления о судьбе экипажа ремонтно-эвакуационной машины первыми будут делать Штаты, сама же Литва пока воздержится от комментариев. Однако стоит обратить внимание на слова главы Фонда восстановления и охраны болот страны Заблецкиса.
"Приходится констатировать, что государственные инстанции не располагают достоверными картами, где были бы указаны все опасные для передвижения болотистые места. Топи, в которой увязла американская бронированная машина, на картах не было", – сказал литовский чиновник.
Классическая проблема любой армии в условиях восточноевропейского бездорожья снова встала остро, причем даже не в боевых условиях, а тренировочных при современных средствах навигации. Трудно говорить о том, какие учебные сценарии отрабатывались на полигоне у литовского города Пабраде, однако эта история – скромный намек "горячим головам", которые еще питают иллюзии касательно отправки войск на Украину. Компетентность военных НАТО вызывает все больше вопросов после этого инцидента. Машина, как утверждают источники, шла по показаниям бортовой системы GPS в темное время суток в условиях плохой видимости. Вероятнее всего, "навигатор" указал маршрут через пролесок, который оказался топью.