ВС РФ освободили Красное Первое на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 31 марта

21:08 31.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 31 марта в разрезе СВО. Русские войска заняли село Красное Первое и приступили к изоляции противника в Каменке. В Литве наконец извлекли из болота утонувшую БРЭМ М88А2.



Перед последним береговым рубежом



