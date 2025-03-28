WP: Путин выкатил Трампу предложение, от которого будет очень трудно отказаться

22:06 31.03.2025 The Washington Post

США



Север манит: что может предложить Трампу российская Арктика

WP: Путин предлагает США партнерство в добыче полезных ископаемых в Арктике



У России есть коммерческие предложения для США, в том числе, по доступу к полезным ископаемым и по совместным предприятиям в Арктике, пишет WP. Пользу от такого сотрудничества извлекут обе стороны. Москва свой шаг сделала, теперь дело за американцами.



Путин предлагает отдать американцам доли в месторождениях полезных ископаемых, редкоземельных металлов и природного газа.



Россия давно уже господствует на далеких и пустынных арктических рубежах, где открыты огромные месторождения энергоресурсов и минералов, имея там мощный ледокольный флот и обширную инфраструктуру, доставшуюся ей от Советского Союза.



Но сегодня, когда у администрации Трампа появились собственные амбиции в Арктике, а отношения с президентом Владимиром Путиным восстанавливаются, Москва стремится воспользоваться своими арктическими богатствами и американской заинтересованностью как рычагом влияния, чтобы получить санкционные послабления, а этот холодный регион использовать как испытательную площадку для укрепления связей с Соединенными Штатами.



Выступая 13 марта перед репортерами, президент Дональд Трамп отметил, что Арктика находится во главе списка приоритетов Америки, и подтвердил свое желание получить Гренландию, которая является датской территорией. Путин в четверг поделился собственными комментариями из заполярного российского города Мурманска, положительно отозвавшись об этих планах и заявив, что "глубоко ошибочно полагать, будто это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации".



Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, который доставляет послания из Вашингтона в Москву, заявил в интервью с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном, что США и Россия "думают о том, как интегрировать свою энергетическую политику в Арктике" и "совместно использовать морские пути, может быть, вместе отправляя СПГ в Европу".



Россия, которая увидела благоприятную возможность в деловом подходе Трампа, для которого бизнес прежде всего, возобновила переговоры с делегациями из США, выдвинув свои коммерческие предложения, в том числе, о доступе к полезным ископаемым страны и о совместных предприятиях в Арктике.



"Арктика слишком важна для политики в стиле холодной войны. Россия и США должны найти точки соприкосновения для обеспечения стабильности, освоения ресурсов и защиты окружающей среды", - отметил недавно в соцсети X представитель Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев, занимающийся вопросами бизнеса.



На Арктическом форуме в Мурманске на этой неделе Дмитриев объявил, что Россия к концу года создаст специальный инвестиционный фонд для развития Арктики, который будет привлекать средства партнеров из стран Персидского залива, а также из "ряда западных стран". Дмитриев также отметил, что США проявили "интерес" к инвестированию средств в российский арктический регион, в том числе, в проекты СПГ.



Трампу экспансия в Арктике может дать возможности для перепродажи дешевых энергоресурсов или покупки минералов и редкоземельных металлов в России, сказали эксперты. Сотрудничество с Россией также стало бы хорошим способом воспрепятствовать усиливающемуся интересу Китая, который объявил себя "околоарктическим государством" и строит свой собственный ледокольный флот для исследования новых торговых маршрутов.



России это дает возможность получить доступ к технологиям СПГ, которых она не имеет, и восстановить некоторые из ее ключевых источников доходов, которым с началом военной операции на Украине мешают санкции.



"Если говорить об Арктике, Россия может многое предложить, - сказал российский экономист и эксперт по Арктике Владислав Иноземцев*. - Самостоятельно Россия не в состоянии в полной мере заниматься ее развитием".



Все о газе



Потепление климата открыло новые экономические возможности вдоль Северного морского пути, который является более коротким маршрутом между Европой и Азией, и Россия намерена извлекать выгоды из таяния льдов с помощью своего непревзойденного ледокольного флота.



Эти арктические регионы могут похвастать огромными месторождениями природного газа. Одно только Бованенковское месторождение на полуострове Ямал имеет запасы около 4,9 триллиона кубических метров, соперничая с крупными месторождениями США, такими как "Игл Форд Шейл". Россия инвестировала миллионы в объекты СПГ вдоль своего северного маршрута, однако западные санкции сорвали эти планы.



В 2019 году Россия поставила перед собой цель контролировать 30-40% мирового рынка СПГ и увеличить его добычу к 2030 году до 70 миллионов тонн.



Но российская отрасль СПГ в значительной степени зависит от западных технологий и оборудования, и она была парализована санкциями, введенными с началом военных действий на Украине. К 2024 году доля России на рынке составляла всего 8%.



Вторя словам Уиткоффа, Иноземцев* предложил, что Трамп мог бы заключить сделку с Россией, позволив США купить долю в реализации проектов СПГ в России, а затем перепродавая свою часть добываемого газа третьим странам.



Один из возможных вариантов состоит в том, что Соединенные Штаты могли бы выступить в качестве посредника в продажах российского газа Европе, которая после начала военной операции на Украине в значительной степени отказалась от него.



Согласно этому сценарию, сказал Иноземцев*, Трамп может заставить Европу возобновить импорт российского трубопроводного газа, а Москва взамен даст США компенсацию в виде доли арктического сжиженного газа, который Америка затем сможет поставлять в другие страны с более высокой прибылью.



"Россия может предложить США выгодные вещи, если США, в свою очередь, окажут давление на Европу", - сказал Иноземцев*. Соединенные Штаты могли бы выполнить свои газовые контракты с Европой, продавая ей российский газ из сети трубопроводов, а свой собственный СПГ реализуя в других местах.



Также есть информация об усилиях по возобновлению работы трубопровода "Северный поток", по которому когда-то газ перекачивали через Балтийское море в Европу.



Но заставить Европу возобновить перекачку по трубопроводам, против которых введены санкции, очень трудно после болезненного отказа континента от российского газа и нефти с началом конфликта на Украине. Министр экономики Германии Роберт Хабек отверг идею возрождения "Северного потока", назвав ее "совершенно неправильным курсом" после того, как Financial Times сообщила недавно о возобновлении попыток такого рода. Такое же сопротивление наверняка будут оказывать и все остальные страны Европы, поскольку многие из них с опаской относятся к возобновлению связей с поставщиком, который без зазрения совести использует свои ресурсы для достижения политических целей.



Помимо газа российская Арктика богата редкоземельными элементами, к которым администрация Трампа проявляет нескрываемый интерес. На Арктическом форуме Дмитриев заявил, что новый фонд планирует инвестировать средства в развитие "совместно с различными партнерами".



Арктика также богата ценными минералами и металлами, такими как литий, никель и алюминий. Это важное сырье для высокотехнологичных отраслей промышленности, энергетики на возобновляемых источниках и обороны.



"Это ключевая составляющая, которую Россия может предложить помимо добычи энергоресурсов", - сказал старший научный сотрудник московского Арктического института Павел Девяткин. Он утверждает, что Москва рассматривает сотрудничество с США в Арктике не только с экономической точки зрения, но и видит в этом важный дипломатический инструмент для восстановления связей и своего глобального статуса с наименьшими геополитическими издержками.



"Главное здесь - идея об исключительности Арктики", - сказал он, ссылаясь на политику, впервые предложенную бывшим советским лидером Михаилом Горбачевым. Она предполагает, что регион должен быть свободен от геополитической напряженности, "где сотрудничество возможно, несмотря на конфликты".



"Совместная работа в Арктике по-прежнему важна для статуса России как великой державы", - заявил Девяткин.



У администрации США есть теория, согласно которой взаимодействие с Россией, например, в Арктике, поможет отдалить ее от Китая. Такую цель недавно выдвинул госсекретарь Марко Рубио.



В прошлом году Пентагон подчеркнул в своей обновленной Арктической стратегии ту угрозу, которую представляет объединение усилий России и Китая в регионе. В последние годы Соединенные Штаты повышают свою боеготовность в Арктике в ответ на "крепнущую связку" Москвы и Пекина в сфере экономического и военного сотрудничества. Два государства проводят совместные военные учения в Беринговом проливе между Россией и Аляской.



Недавний анализ исследовательского центра Rand показал, что Москва все чаще обращается к Пекину за финансированием своих арктических проектов.



"Мы можем оказаться в ситуации, когда Россия, вне зависимости от своего желания улучшить отношения с США, просто не сможет это сделать, попав в полную зависимость от Китая, так как мы от сотрудничества с ней отказались", - сказал Рубио 25 февраля в интервью консервативному изданию Breitbart News.



Россия признает дисбаланс в своих отношениях с Китаем и работает над расширением связей с другими странами, чтобы нейтрализовать эту зависимость. Но полностью оторвать Россию от Китая будет трудно, сказал директор Центра Карнеги** по изучению России и Евразии Александр Габуев*.



"В настоящее время Запад в целом и Вашингтон в частности не могут предложить Москве что-либо настолько привлекательное, чтобы Кремль согласился порвать с Пекином", - сказал он.



Опасные воды



Хотя Россия любит рекламировать Северный морской путь как более короткую альтернативу маршруту через Суэцкий канал, этот арктический проход весьма опасен. Для самых больших контейнеровозов многие участки пути могут оказаться слишком мелкими, а нехватка портов создает дополнительные опасности.



Точно так же, приход американских компаний в российское коммерческое пространство может оказаться рискованным предприятием с нормативной точки зрения.



Правовой статус любого совместного предприятия США и России малопонятен. У Москвы есть список "недружественных стран", который по сути дела действует как механизм ответных санкций. Путин должен будет исключить США из этого списка.



Россия, серьезно пострадавшая от стремительного ухода западных компаний в первые недели вооруженного конфликта на Украине, подала сигнал о том, что все компании, которым будет разрешено вернуться, столкнутся с новыми правилами и ограничениями, исключающими повторение такого исхода.



"Теперь мы будем требовать инвестиций не только на бумаге, но и на практике, - сказал один из высокопоставленных кремлевских чиновников на условии соблюдения анонимности, чтобы более свободно обсуждать этот вопрос - Мы станем требовать такие условия, которые будут препятствовать принятию моментальных решений и мгновенному уходу".



До начала конфликта на Украине несколько иностранных компаний работали в энергетическом секторе России в Арктике, хотя санкции и геополитическая напряженность часто ограничивали их присутствие.



Штокмановское газовое месторождение когда-то планировалось как крупный экспортный хаб для СПГ. Возглавляли реализацию проекта "Газпром", французская компания Total и норвежская Equinor. Проект застопорился из-за высоких затрат и технических проблем. Введенные после присоединения Крыма в 2014 году западные санкции еще больше подорвали его, и он был официально отложен.



ExxonMobil был самым значительным американским игроком, объединившим усилия с "Роснефтью" в таком крупном нефтегазовом проекте как "Сахалин-1".



Другие американские фирмы, включая Halliburton, SLB и Baker Hughes, играли вспомогательную роль, предоставляя технологии, оборудование и сервисные услуги российским энергетическим гигантам.



После введения санкций у американских энергетических компаний не осталось выбора, и они были вынуждены разорвать связи с одной из самых богатых ресурсами, но политически нестабильной страной.



Вся эта история сегодня вызывает немало вопросов о том, будет ли сближения Трампа и Путина достаточно для того, чтобы убедить американские компании пойти на риск и возобновить работу на рынке с высокими процентными ставками, растущей инфляцией и властью закона, которая зачастую существует только в теории.



*признан в РФ иноагентом, прим. ред.

**организация выполняет функции иноагента и признана нежелательной в РФ, прим. ред.

Свой материал для статьи предоставили Наталья Аббакумова (Natalya Abbakumova) и Франческа Эбель (Francesca Ebel)

Автор: Мэри Ильюшина (Mary Ilyushina) Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743447960





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