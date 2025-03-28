Рейтинг банков Кыргызстана. Первая тройка: Айыл Банк, Мбанк, Бакай Банк

23:28 31.03.2025

Рейтинг банков. У 4 банков Кыргызстана наблюдается депозитный отток



Tazabek - Согласно данным по банковскому сектору Кыргызстана за 2024 год, общий объем депозитного портфеля коммерческих банков страны значительно увеличился по сравнению с прошлым годом. Лидирующие позиции сохраняет ОАО "Айыл Банк", чей депозитный портфель достиг отметки в 119,2 млрд сомов.



Лидеры рынка



ОАО "Айыл Банк" продемонстрировал рост с 77,4 млрд сомов в 2023 году до 119,2 млрд сомов в 2024 году, увеличив свой портфель на 54%.



Второе место занимает ОАО "Мбанк" с показателем в 74,4 млрд сомов, что на 61% больше по сравнению с предыдущим годом (46,3 млрд сомов).



Тройку лидеров замыкает ОАО "БАКАЙ БАНК", нарастивший депозитный портфель с 55,6 млрд до 71,5 млрд сомов (рост на 29%).



Значительный рост



ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" показал наибольший относительный рост среди всех банков - более чем в 4 раза, увеличив депозитный портфель с 300,8 млн до 1,3 млрд сомов.



Также высокие темпы роста продемонстрировал ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" - с 4,4 млрд до 6,9 млрд сомов (рост на 59%).



Общие тенденции



Общий объем депозитного портфеля 21 ведущего банка Кыргызстана вырос с 428,8 млрд сомов в 2023 году до 582,7 млрд сомов в 2024 году, что составляет рост примерно на 36%.



Не все банки показали положительную динамику. ЗАО "Банк Азии" продемонстрировал снижение депозитного портфеля на 25% - с 5,9 млрд до 4,5 млрд сомов. Также сокращение показал ОАО "Капитал Банк" (на 9%) и ЗАО АКБ "Толубай" (на 5%).



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