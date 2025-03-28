В ответ на намерение Трамп "забрать обратно" Панамский канал, Китай решительно возражает против гегемонизма и буллинга

00:05 01.04.2025

Китай подтвердил решительное возражение против экономического принуждения и гегемонизма



Пекин, 31 марта /Синьхуа/ -- Китайская сторона последовательно и категорически выступает против действий, ущемляющих и подрывающих законные права и интересы других стран посредством экономического принуждения, гегемонизма и буллинга, подтвердил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



На очередной ведомственной пресс-конференции китайский дипломат сделал такое заявление, отвечая на вопрос СМИ, касающийся планируемой продажи компанией CK Hutchison Holdings Limited некоторых своих портовых активов корпорации, возглавляемой BlackRock.



"Мы приняли к сведению соответствующие сообщения", - сказал Го Цзякунь, добавив, что Государственное управление по регулированию рынка КНР осведомлено о сделке и проведет проверку в соответствии с законом для обеспечения добросовестной рыночной конкуренции и защиты общественных интересов.



Он подчеркнул, что Китай всегда решительно выступает против экономического принуждения, гегемонизма, буллинга, ущемления и подрыва законных прав и интересов других стран.



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Ранее ТАСС сообщало:



ГОНКОНГ, 4 марта. /ТАСС/. Гонконгская компания CK Hutchison Holdings продаст американским инвесторам долю в 90% в своем дочернем предприятии, которое управляет портами по обе стороны Панамского канала.



Как отмечается в заявлении CK Hutchison, речь идет о портах Бальбоа и Кристобаль. Сделка должна получить одобрение со стороны правительства Панамы. Группа инвесторов, в которую вошли BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited, также приобретет 80% в других дочерних предприятиях, которые владеют и управляют 43 портами и 199 причалами в 23 странах. Стоимость активов составляет $22,8 млрд.



Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял без предоставления доказательств, что Китай контролирует канал, и подчеркивал желание США вернуть контроль над ним. 20 января в инаугурационной речи Трамп заявил о намерении "забрать обратно" Панамский канал. Ранее он подчеркивал, что передача контроля над ним в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой другим странам.