Казахстан: агенты Запада не оставляют попыток разжечь национализм, - Марат Нургожаев

00:12 01.04.2025

Казахстан: агенты Запада не оставляют попыток разжечь национализм



01.04.2025 | Марат НУРГОЖАЕВ



На фоне состоявшейся с 17 по 20 марта стратегической командно-штабной тренировки Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, главной целью которой, как уже сообщал "Ритм Евразии", является повышение эффективности взаимодействия функциональных групп Центра кризисного реагирования и оперативных групп стран-участниц, все громче и громче начинают подавать недовольные голоса прикормленные Западом "активисты".



В частности, еще за несколько дней до начала стратегической командно-штабной тренировки начали "разгонять волну" широко известные в очень узких кругах казахстанский блогер Диас Кузаиров и его ближайший маргинальный "соратник" Адильжан Абдугалиев.



По информации Asia Today, указанные граждане осуществляют противоправную деятельность, угрожающую национальной безопасности Казахстана, включая подготовку государственного переворота в целях насильственного захвата власти, разжигают межнациональную рознь и систематически оскорбляют председателя ОДКБ Имангали Тасмагамбетова. В связи с этим казахстанский журналист-расследователь Антон Бударов обратился через сеть Интернет к председателю Комитета национальной безопасности Казахстана Ермеку Сагимбаеву с просьбой провести тщательную проверку вышеназванных фактов и принять меры в рамках действующего законодательства для предотвращения возможных угроз безопасности государства и общества.



Сдается, что местные органы власти все-таки прислушиваются к подобным "звоночкам". Пожалуй, далеко не случайно 18 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета безопасности страны заявил, что развитие всех сфер жизни страны должно учитывать интересы безопасности как граждан, так и государства в целом.



Он акцентировал внимание на том, что выполнение Стратегии национальной безопасности должно оцениваться через призму конкретных достижений, имеющих значение для жизни общества. В рамках заседания также были подведены итоги реализации в 2024 г. Плана действий по управлению рисками национальной безопасности на 2021-2025 годы. Этот документ был принят для выполнения положений Стратегии национальной безопасности.



И действительно: действующему руководству есть о чем тревожиться, с активной подачи коллективного Запада в Казахстане постоянно расшатывается обстановка в целях проведения "цветной революции". Вполне достаточно вспомнить кровавый январь 2022 года, когда по обращению Касым-Жомарта Токаева силы ОДКБ вовремя подоспели и оперативно урегулировали назревавший государственный переворот.



Взять хотя бы упомянутого выше активиста Д. Кузаирова, на которого еще два года назад заводили уголовное дело по статье о разжигании межнациональной розни: в прямом эфире он позволил себе оскорблять президента России, а также призывал чиновников обращаться к нему исключительно на казахском языке.



Как оказалось, этого отъявленного русофоба называют одним из тех, кто активно возрождает в Казахстане практику так называемых языковых патрулей. Активисты этого движения требуют от работников сферы обслуживания общения исключительно на казахском языке. Видео с подобными требованиями Кузаиров и его сторонники выкладывают с обращением "о репосте" в социальных сетях.



Не отстают от националиста и некоторые казахстанские общественные и государственные деятели, настоятельно требующие перевести все делопроизводство (и не только его) исключительно на казахский язык. Вот интересно, почему эти псевдоэксперты, радеющие за исключение русского языка из жизни Казахстана, не поднимают волну по поводу внедрения в стране всего "тюркского" или "турецкого" под флагом Анкары с ее "Армией Великого Турана" (или им велели молчать их западные хозяева?).



В свою очередь, председатель Союза уйгурской молодежи Казахстана Рустам Кайрыев полагает, что "пусть все будет на двух языках для того, чтобы народ мог ориентироваться. Я против принудительной формы. Но важно максимально мотивировать, вызвать желание изучать. Как раз над мотивацией мы и работаем. Например, у того, кто владеет государственным языком, конечно, больше перспектив. Это важный аргумент для тех, кто хочет построить карьеру".



К слову, в недавнем прошлом в прозападной прессе распространялась весть о том, что с 2023 года в Казахстане полностью запретят русский язык, и все школы страны перейдут на казахский язык обучения. Она, естественно, оказалась фейком.



На самом деле, в Казахстане русский язык по-прежнему продолжает играть существенную роль, являясь средством межнационального общения и объединяя разные этические группы (русские здесь занимают второе по численности место, составляя 14,5% населения страны (2,8 млн человек), а также эффективным инструментом для динамичного развития экономического и культурного сотрудничества с Россией и другими странами постсоветского пространства.



Поэтому не случайно при поддержке Русского дома в Астане постоянно проводится ряд значимых мероприятий. Например, 10 и 11 марта впервые в истории страны АНО "Русская Гуманитарная Миссия" и Русский дом в Астане организовали дистанционный обучающий курс "Русский язык и информационные технологии в образовательном пространстве школы" для учителей-предметников страны, на которое зарегистрировались свыше 100 казахстанских педагогов из разных школ. Этой осенью Русский дом в Астане планирует провести обучение учителей на своей площадке уже в очном формате.



И это, не говоря уже о том, что с 2019 года представительство Россотрудничества в Казахстане реализует русскоязычный проект "Великая Отечественная: взгляд из XXI века". На главной странице на сайте этого проекта так и написано, что "в Казахстане бережно хранят память о Великой Отечественной войне. Здесь искренне восхищаются и по праву гордятся подвигом героев-панфиловцев Бауыржана Момышулы, Алии Молдагуловой, Маншук Маметовой. Здесь гордятся подвигом каждого из полутора миллионов казахстанцев, ушедших на фронт. Чувство гордости вызывает и то, что Казахстан приютил, дал кров, накормил и обогрел тысячи эвакуированных семей. А сколько казахстанцев героически сражались на трудовом фронте!"



Между прочим, еще в конце прошлого года в ходе заседания в Астане Организации Договора о коллективной безопасности Владимир Путин пригласил Касым-Жомарта Токаева и других лидеров стран ОДКБ приехать в Москву на 9 мая. Поблагодарив за торжественный прием, президент России заявил, что "мы помним о победе советского народа в Великой Отечественной войне. О юбилее, о 80-летии этой победы. Конечно, во всех наших странах это событие пройдет на самом высоком государственном уровне. Я надеюсь, что вы найдете возможность приехать на эти торжественные мероприятия 9-го мая в Москву. Кроме того, мы приглашаем воинские расчет стран ОДКБ вместе с российскими военными принять участие в параде на Красной площади".