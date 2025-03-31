В Храме Зевса в Турции археологи восстанавливают колонны для повышения сейсмостойкости

00:37 01.04.2025

Храм Зевса в Турции вновь обретет былое великолепие после реставрации

Турецкие археологи восстанавливают северные колонны храма для повышения сейсмостойкости



31.03.2025



МУГЛА



В древнем храме Зевса Лепсиноса в районе Милас турецкой провинции Мугла проводится реставрация колонн с целью повышения сейсмостойкости.



Колонны храма возрастом 1860 лет расположены на территории руин античного города Евромос в местечке Селимийе.



Преподаватель кафедры археологии факультета литературы Университета Сыткы Кочмана в Мугле и руководитель раскопок в античном городе Евромос Абузер Кызыл рассказал "Анадолу", что работы проводятся в рамках проекта "Наследие для будущего".



Он также подчеркнул, что восстановление блоков колонн, которые со временем подверглись износу и разрушению, представляет собой чрезвычайно сложную задачу.



"Ранее в храме уже проводились частичные реставрационные работы. Однако в этом году были полностью демонтированы северные колонны, которые представляли значительную опасность. Они имели наклон в северном направлении, и в случае сильного землетрясения могли обрушиться друг на друга, превратившись в груду обломков", - отметил он.



Все поврежденные элементы будут отреставрированы и укреплены, после чего блоки вновь займут свои изначальные места, максимально соответствуя историческому облику храма, пояснил археолог.



Работы продолжатся до 2028 года



Кызыл сообщил, что в рамках проекта "Наследие для будущего" работы будут проведены и на других фасадах. По его словам, колонны с трех сторон храма будут соединены между собой, что сделает сооружение более устойчивым к возможным землетрясениям.



Кызыл сообщил, что помимо храма, работы продолжатся и в районе античного театра, агоры и бани.



По его словам, реставрация храма продлится до 2028 года, а параллельно будут вестись раскопки на прилегающей территории. "Храм относится к римскому периоду, однако здесь присутствуют следы эллинистической и архаической эпох. В ходе раскопок мы надеемся получить новые ценные сведения о древнем городе", – отметил Кызыл.



Он также подчеркнул, что раскопки в Евромосе ведутся круглогодично, охватывая не только реставрацию, но и работы по очистке территории, геофизические исследования, картографирование и обустройство водоотводных систем.