|Британия разваливает свою колониальную империю, - Олег Розанов
01:02 01.04.2025
Британия разваливает свою колониальную империю под скрип коррупционных скреп
Возврат островов Чагос Маврикию вдохновил Буэнос-Айрес на возобновление борьбы за Фолклендские (Мальвинские) острова
01.04.2025 | Олег РОЗАНОВ
Скандал вокруг решения правительства лейбористов передать острова Чагос Маврикию продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.
Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, получив статус "британской особой территории в Индийском океане" еще в период колониального господства Британии над стратегически важным островом. В конце 60-х годов на входящем в архипелаг Чагос острове Диего-Гарсиа была построена совместная с США авиабаза. Маврикий со столицей Порт-Луи получил независимость в 1968 году и с тех пор не переставал требовать возвращения островов Чагос в свой состав.
Возвратить Маврикию архипелаг Чагос, жители которого в середине 60-х годов были изгнаны британскими колонизаторами из родных мест, требовала от Лондона Генеральная Ассамблея ООН. 116 стран – членов ООН высказались за скорейшее завершение британской оккупации Чагоса и репатриацию его коренного населения. В ходе прошедшего в 2020 году саммита Африканского союза в Аддис-Абебе лидеры стран Черного континента также осудили удержание Великобританией архипелага, которую Лондон называл "британской территорией в Индийском океане".
3 октября 2024 года британское правительство вчера объявило о достижении с Маврикием соглашения о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором находится британско-американская военная база. Премьер-министра Маврикия Правинд Джагнат обсудил соглашение в телефонном разговоре с британским премьером Кейром Стармером.
В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия отмечалось, что соглашение "устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса".
Однако вскоре достоянием общественности стали скандальные подробности этой сделки, которые обнажили истинное лицо британской правящей элиты.
Вскрылась коррупционная составляющая: как оказалось, друзья Кейра Стармера уже много лет лоббируют интересы Маврикия. На сделке по сдаче островов, принадлежащих британской короне 200 лет, они подняли хорошие деньги.
Выяснилось, что близкий друг Стармера Филипп Сэндс является юридическим консультантом правительства Маврикия.
В январе 2024 года Сэндс сообщил британскому парламенту: "Будучи членом коллегии адвокатов Англии и Уэльса, я выступал в качестве адвоката Маврикия с 2010 года в отношении архипелага Чагос. В этом качестве я принимал участие в разбирательствах в арбитражном трибунале Приложения VII (2010-2015), Международном суде ООН (ICJ, 2017-2019) и Международном трибунале по морскому праву (ITLOS, 2019-2023). Я продолжаю консультировать правительство Маврикия".
Сэндс никогда не скрывал, что он в течение многих лет лоббирует интересы Маврикия.
В марте 2024 года Сэндс выступил перед Подкомитетом по иностранным делам по заморским территориям по вопросу островов Чагос, заявив: "С точки зрения международного права, ситуация на сегодняшний день предельно ясна: Маврикий признан обладающим суверенитетом над архипелагом Чагос, а Великобритания не имеет никаких прав на эту территорию или даже претензий. Соответственно, это не та ситуация, в которой было бы уместно или правильно, чтобы Подкомитет ссылался на какую-либо будущую передачу суверенитета Соединенным Королевством: у Соединенного Королевства нет суверенитета, который можно было бы передать".
При этом Сэндс был ближайшим другом и соратником Кейра Стармера.
"Когда сэр Кейр [Стармер] баллотировался на пост лидера Лейбористской партии в 2020 году, г-н Сэндс работал в телефонном банке, обзванивая членов Лейбористской партии и призывая их голосовать за его "друга", которого он охарактеризовал как "сильного кандидата с сильным мессиджем". Ранее г-н Сэндс в беседе с биографом премьер-министра Томом Болдуином назвал сэра Кейра "большим другом" и описал его как "щедрого, чуткого и отзывчивого человека с чувством юмора". Они приобрели известность как международные юристы по правам человека и завязали дружбу, которая длится уже более двух десятилетий", – пишет The Telegraph.
Сэндс, который был в свое время одним из ведущих пиарщиков Стармера, сыграл настолько важную роль в кампании Маврикия по возвращению островов Чагос, что ему было предоставлено гражданство Маврикия. Он также получил высшую награду страны - звание Великого командора ордена Звезды и Ключа Индийского океана и на Маврикии его теперь именуют не иначе как "достопочтенным" (the honourable).
Британский консервативный журнал The Spectator возмущается тем, что приятель Стармера Сэндс "вкалывал в международных судах, чтобы успешно убедить левых отдать стратегически важную группу островов в Индийском океане".
Но умалчивает о том, что сэр Джеффри Кокс, королевский адвокат, бывший генеральный прокурор в правительстве консерваторов и член Достопочтенного Тайного совета ее Величества также в свое время работал постоянным советником правительства Маврикия.
Таким образом, в деле по развалу британской колониальной империи замечены как лейбористы, так и консерваторы, с той лишь разницей, что коррупционные схемы лейбористов в Чагос-гейте уже обнародованы, а аналогичные грехи консерваторов пока гласности не преданы.
В начале 2025 года соглашение о возврате островов Чагос Маврикию висело буквально на ниточке из-за недовольства Дональда Трампа тем, что оно могло поставить под сомнение права США на авиабазу на острове Диего-Гарсиа.
Однако, как сообщила Financial Times, "Лондон предложил платить около 90 миллионов фунтов (108,5 миллиона евро) в год в течение первых 99 лет аренды Диего Гарсии в качестве компромисса между требованиями Маврикия и потребностями Великобритании".
Это устроило Трампа, который на днях "дал понять, что поддерживает сделку", как сообщает The Independent.
Джонатан Пауэлл, специальный посланник Кейра Стармера по переговорам между Великобританией и Маврикием, в интервью The Times заявил, что официальные лица Соединенных Штатов были "тесно вовлечены" в переговоры: "Каждое предложение и абзац прошли через межведомственное согласование со всеми ведомствами в Вашингтоне, Мы добились соблюдения всех их красных линий в ходе этих переговоров".
Возврат островов Чагос Маврикию вдохновил правительство Аргентины на возобновление борьбы за Фолклендские / Мальвинские острова.
Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила: "Длительный спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, и маврикийцы успешно вернули себе территорию Чагос. Мы приветствуем этот шаг в правильном направлении и прекращение устаревшей практики. Следуя по уже пройденному пути, конкретными действиями, а не пустой риторикой, мы восстановим полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами".
Британская газета The Guardian признает, что в политических кругах Соединенного Королевства существуют опасения: возврат островов Чагос Маврикию "может вдохновить тех, кто стремится к смене контроля над другими британскими территориями, включая не только Фолклендские острова, но и Гибралтар, на которые претендует Испания".
Как бы то ни было, определенная нервозность вокруг статуса Гибралтара просматривается вполне отчетливо.
Через несколько часов, после того как британское правительство объявило о возвращении островов Чагос Маврикию, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо поспешил засветиться в эфире BBC с заявлением о своей уверенности, что случай с архипелагом в Индийском океане не создал "абсолютно никакого прецедента" для суверенитета Великобритании над Гибралтаром.
Не слишком доверяющая оптимистическим заявлениям Пикардо (кстати, близкого друга Стармера) The Guardian напомнила, что после победы Испании над Англией на чемпионате Европы по футболу в июле 2024 года, Альваро Мората, капитан испанской футбольной команды, "призвал толпы народа" в Мадриде скандировать "Гибралтар – испанский".
Британские элиты, как лейбористы, так и консерваторы, в буквальном смысле распродают остатки своей колониальной империи. В случае островов Чагос это документально доказано.
И вряд ли кого-либо удивит, если в обозримой перспективе всплывут возмутительные факты, что близкие друзья политических лидеров некогда великой Британии лоббируют интересы правительств Аргентины и Испании с вполне понятными целями.