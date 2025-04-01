 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 01.04.2025
04:45  В Узбекистане запускают проект "Яркие таланты" за 300 млрд сумов
03:58  Глава МИД Китая Ван И: Пекин понимает и поддерживает Москву
03:08  Марин Ле Пен назвала вынесенный ей приговор политическим решением
02:20  Приложение "Тундук" ждут глобальные изменения: Глава Минцифры Кыргызстана пообещал полное обновление
02:05  Этнические анклавы, представляющие риски и угрозы для общества, уже существуют в России
01:53  Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань - серьезное предупреждение
01:26  В Ашхабаде прошли туркменско-российские консультации по биологической безопасности
01:14  Суд ОАЭ приговорил к смертной казни узбекистанцев, обвиняемых в убийстве раввина
01:02  Британия разваливает свою колониальную империю, - Олег Розанов
00:37  В Храме Зевса в Турции археологи восстанавливают колонны для повышения сейсмостойкости
00:12  Казахстан: агенты Запада не оставляют попыток разжечь национализм, - Марат Нургожаев
00:05  В ответ на намерение Трамп "забрать обратно" Панамский канал, Китай решительно возражает против гегемонизма и буллинга
Понедельник, 31.03.2025
23:28  Рейтинг банков Кыргызстана. Первая тройка: Айыл Банк, Мбанк, Бакай Банк
22:21  Sputnik: "Семь Пиров Бухары": путешествие по духовным святыням
22:06  WP: Путин выкатил Трампу предложение, от которого будет очень трудно отказаться
21:08  ВС РФ освободили Красное Первое на Купянском направлении – итоговая сводка Readovka за 31 марта
20:54  Казахстанскую фондовую биржу возглавил Адиль Мухамеджанов
19:34  Гиперзвуковая ракета "Циркон" - одна из самых загадочных в арсенале ВС РФ. Расследование "СП"
18:27  Золото ответило на гнев Трампа новым историческим пиком: $3128 за унцию
18:14  Тот самый Олень: Оккупация Украины на марше. Киев принимают высоких гостей из Европы
18:07  Иракский политик и шиитский мученик Мухаммад Бакир аль-Хаким, - Павел Густерин
17:20  При взрыве в мечети в Узбекистане погибли три человека, 10 человек получили травмы
17:17  Кыргызстан и Казахстан согласовали параметры новой дороги Алматы - Иссык-Куль
17:02  О тайной американской помощи ВСУ. Оценка разоблачительной публикации
16:54  Китай и Казахстан подписали EPC-контракт на строительство водовода до Астаны
16:49  Агентство Миграции РФ: Почему граждане Германии возвращаются в Россию?
15:57  В Казахстане придумали альтернативу налогу на роскошь
14:17  "Ялта", 80 лет спустя: путь к новому миропорядку легким не будет, - Алексей Белов
14:02  Евгения Гуцул призвала Трампа защитить права гагаузского народа
13:07  Что такое кредитный рейтинг и что он дает Кыргызстану
12:50  Лидеры Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана подписали историческое соглашение
12:40  Въезд в Самарканд закроют на три дня из-за саммита Центральной Азии и Евросоюза (карта)
04:05  Кирилл Дмитриев: РФ и США начали переговоры по редкоземельным металлам
03:52  МЧС: В приложении "112 Кыргызстан" появится функция отправки оповещений о землетрясениях
03:46  Редкоземельная лихорадка: кто заработает на ресурсах Центральной Азии?
03:43  Железнодорожники Узбекистана и Казахстана утвердили план работы на 2025 год
03:20  Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может победить на выборах президента Ирландии
02:49  Sky News: Использование Россией и США Арктики может стать новым вызовом для Европы
02:35  Снежные барсы в Казахстане могут повторить судьбу туранского тигра
02:16  Евроиждивенцы. Американцы именуют европейцев "жалкими нахлебниками"
01:01  Спутники Китая обладают невообразимыми возможностями, равных им нет
00:59  Иранский железнодорожный коридор Восток-Запад соединит Кабул и Брюссель
00:33  Сколько в Казахстане официальных майнеров и платят ли они налоги
00:28  Shukan Gendai: Европа перевооружается против России, но сама не знает, зачем
00:10  В литовском болоте утонула еще одна машина
00:05  Бои под Курском, Лиманом и Белгородом на фоне сорванного перемирия
00:01  Евросоюз рассматривает Казахстан как ключевого партнера в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
Воскресенье, 30.03.2025
23:15  В Кыргызстане создали тренажер "Лучник на искусственном коне". Реалистичности добавляют звуки ржания и фырканья (видео)
22:25  В Улан-Баторе планируют запуск скоростного автобусного транспорта (BRT)
21:09  О торговле России и Таджикистана. Стимул партнерству придали антироссийские санкции, - Зарифджон Ризаев
20:03  Первый Аральский культурный саммит пройдет в Узбекистане одновременно с Самаркандским климатическим форумом
17:59  Shukan Gendai: "Трамп готов разорвать отношения с Японией из-за ее бесполезности"
16:34  В Сербии прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников. Казахстан взял 4 золота, Узбекистан - 3, Монголия и Россия - по 2
14:19  Пирамида Хеопса - это верхушка айсберга? Египетское Министерство древностей не спешит с ответом
02:27  Киев обманул китайцев, обманет и американцев, - Юрий Тавровский
01:04  S&P Global Ratings: Кыргызстану присвоены суверенные рейтинги "B+"; прогноз "Стабильный"
00:52  В Узбекистане новые назначения: и.о. замглавы МЧС Рустам Жумаев и начальник Академии МЧС Музаффаржон Мамасиддиков
00:14  Белый дом предложил Эрдогану разобрать на части российский С-400
Суббота, 29.03.2025
22:32  Неделя вокруг СВО. Подвиг пограничников и выкрученные руки Зеленского
15:49  В Алматы состоялась неформальная встреча Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиеева
15:00  Известия: В чем суть черноморской сделки. Ответы на главные вопросы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Британия разваливает свою колониальную империю, - Олег Розанов
01:02 01.04.2025

Британия разваливает свою колониальную империю под скрип коррупционных скреп
Возврат островов Чагос Маврикию вдохновил Буэнос-Айрес на возобновление борьбы за Фолклендские (Мальвинские) острова

01.04.2025 | Олег РОЗАНОВ

Скандал вокруг решения правительства лейбористов передать острова Чагос Маврикию продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.

Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, получив статус "британской особой территории в Индийском океане" еще в период колониального господства Британии над стратегически важным островом. В конце 60-х годов на входящем в архипелаг Чагос острове Диего-Гарсиа была построена совместная с США авиабаза. Маврикий со столицей Порт-Луи получил независимость в 1968 году и с тех пор не переставал требовать возвращения островов Чагос в свой состав.



Возвратить Маврикию архипелаг Чагос, жители которого в середине 60-х годов были изгнаны британскими колонизаторами из родных мест, требовала от Лондона Генеральная Ассамблея ООН. 116 стран – членов ООН высказались за скорейшее завершение британской оккупации Чагоса и репатриацию его коренного населения. В ходе прошедшего в 2020 году саммита Африканского союза в Аддис-Абебе лидеры стран Черного континента также осудили удержание Великобританией архипелага, которую Лондон называл "британской территорией в Индийском океане".

3 октября 2024 года британское правительство вчера объявило о достижении с Маврикием соглашения о передаче ему суверенитета над архипелагом Чагос, включая остров Диего-Гарсия, на котором находится британско-американская военная база. Премьер-министра Маврикия Правинд Джагнат обсудил соглашение в телефонном разговоре с британским премьером Кейром Стармером.

В совместном заявлении правительств Великобритании и Маврикия отмечалось, что соглашение "устранит ошибки прошлого и продемонстрирует приверженность обеих сторон делу поддержки благосостояния жителей Чагоса".

Однако вскоре достоянием общественности стали скандальные подробности этой сделки, которые обнажили истинное лицо британской правящей элиты.

Вскрылась коррупционная составляющая: как оказалось, друзья Кейра Стармера уже много лет лоббируют интересы Маврикия. На сделке по сдаче островов, принадлежащих британской короне 200 лет, они подняли хорошие деньги.

Выяснилось, что близкий друг Стармера Филипп Сэндс является юридическим консультантом правительства Маврикия.

В январе 2024 года Сэндс сообщил британскому парламенту: "Будучи членом коллегии адвокатов Англии и Уэльса, я выступал в качестве адвоката Маврикия с 2010 года в отношении архипелага Чагос. В этом качестве я принимал участие в разбирательствах в арбитражном трибунале Приложения VII (2010-2015), Международном суде ООН (ICJ, 2017-2019) и Международном трибунале по морскому праву (ITLOS, 2019-2023). Я продолжаю консультировать правительство Маврикия".

Сэндс никогда не скрывал, что он в течение многих лет лоббирует интересы Маврикия.

В марте 2024 года Сэндс выступил перед Подкомитетом по иностранным делам по заморским территориям по вопросу островов Чагос, заявив: "С точки зрения международного права, ситуация на сегодняшний день предельно ясна: Маврикий признан обладающим суверенитетом над архипелагом Чагос, а Великобритания не имеет никаких прав на эту территорию или даже претензий. Соответственно, это не та ситуация, в которой было бы уместно или правильно, чтобы Подкомитет ссылался на какую-либо будущую передачу суверенитета Соединенным Королевством: у Соединенного Королевства нет суверенитета, который можно было бы передать".

При этом Сэндс был ближайшим другом и соратником Кейра Стармера.

"Когда сэр Кейр [Стармер] баллотировался на пост лидера Лейбористской партии в 2020 году, г-н Сэндс работал в телефонном банке, обзванивая членов Лейбористской партии и призывая их голосовать за его "друга", которого он охарактеризовал как "сильного кандидата с сильным мессиджем". Ранее г-н Сэндс в беседе с биографом премьер-министра Томом Болдуином назвал сэра Кейра "большим другом" и описал его как "щедрого, чуткого и отзывчивого человека с чувством юмора". Они приобрели известность как международные юристы по правам человека и завязали дружбу, которая длится уже более двух десятилетий", – пишет The Telegraph.

Сэндс, который был в свое время одним из ведущих пиарщиков Стармера, сыграл настолько важную роль в кампании Маврикия по возвращению островов Чагос, что ему было предоставлено гражданство Маврикия. Он также получил высшую награду страны - звание Великого командора ордена Звезды и Ключа Индийского океана и на Маврикии его теперь именуют не иначе как "достопочтенным" (the honourable).

Британский консервативный журнал The Spectator возмущается тем, что приятель Стармера Сэндс "вкалывал в международных судах, чтобы успешно убедить левых отдать стратегически важную группу островов в Индийском океане".

Но умалчивает о том, что сэр Джеффри Кокс, королевский адвокат, бывший генеральный прокурор в правительстве консерваторов и член Достопочтенного Тайного совета ее Величества также в свое время работал постоянным советником правительства Маврикия.

Таким образом, в деле по развалу британской колониальной империи замечены как лейбористы, так и консерваторы, с той лишь разницей, что коррупционные схемы лейбористов в Чагос-гейте уже обнародованы, а аналогичные грехи консерваторов пока гласности не преданы.

В начале 2025 года соглашение о возврате островов Чагос Маврикию висело буквально на ниточке из-за недовольства Дональда Трампа тем, что оно могло поставить под сомнение права США на авиабазу на острове Диего-Гарсиа.

Однако, как сообщила Financial Times, "Лондон предложил платить около 90 миллионов фунтов (108,5 миллиона евро) в год в течение первых 99 лет аренды Диего Гарсии в качестве компромисса между требованиями Маврикия и потребностями Великобритании".

Это устроило Трампа, который на днях "дал понять, что поддерживает сделку", как сообщает The Independent.

Джонатан Пауэлл, специальный посланник Кейра Стармера по переговорам между Великобританией и Маврикием, в интервью The Times заявил, что официальные лица Соединенных Штатов были "тесно вовлечены" в переговоры: "Каждое предложение и абзац прошли через межведомственное согласование со всеми ведомствами в Вашингтоне, Мы добились соблюдения всех их красных линий в ходе этих переговоров".

Возврат островов Чагос Маврикию вдохновил правительство Аргентины на возобновление борьбы за Фолклендские / Мальвинские острова.

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила: "Длительный спор между Великобританией и Маврикием сегодня завершился, и маврикийцы успешно вернули себе территорию Чагос. Мы приветствуем этот шаг в правильном направлении и прекращение устаревшей практики. Следуя по уже пройденному пути, конкретными действиями, а не пустой риторикой, мы восстановим полный суверенитет над нашими Мальвинскими островами".

Британская газета The Guardian признает, что в политических кругах Соединенного Королевства существуют опасения: возврат островов Чагос Маврикию "может вдохновить тех, кто стремится к смене контроля над другими британскими территориями, включая не только Фолклендские острова, но и Гибралтар, на которые претендует Испания".

Как бы то ни было, определенная нервозность вокруг статуса Гибралтара просматривается вполне отчетливо.

Через несколько часов, после того как британское правительство объявило о возвращении островов Чагос Маврикию, главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо поспешил засветиться в эфире BBC с заявлением о своей уверенности, что случай с архипелагом в Индийском океане не создал "абсолютно никакого прецедента" для суверенитета Великобритании над Гибралтаром.

Не слишком доверяющая оптимистическим заявлениям Пикардо (кстати, близкого друга Стармера) The Guardian напомнила, что после победы Испании над Англией на чемпионате Европы по футболу в июле 2024 года, Альваро Мората, капитан испанской футбольной команды, "призвал толпы народа" в Мадриде скандировать "Гибралтар – испанский".

Британские элиты, как лейбористы, так и консерваторы, в буквальном смысле распродают остатки своей колониальной империи. В случае островов Чагос это документально доказано.

И вряд ли кого-либо удивит, если в обозримой перспективе всплывут возмутительные факты, что близкие друзья политических лидеров некогда великой Британии лоббируют интересы правительств Аргентины и Испании с вполне понятными целями.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1743458520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Олжас Бектенов провел совещание по развитию геологоразведки и недропользования в рамках реализации поручений Президента
- Подписан EPC-контракт на строительство водовода от канала им. К.И.Сатпаева до г. Астаны со строительством насосно-фильтровальной станции №4
- В Сенате обсудили пути привлечения частного капитала в экономику
- Казахстан и ЕС укрепляют стратегическое партнерство
- В Правительстве обсудили вопросы внедрения искусственного интеллекта в системе образования
- Железнодорожные перевозки грузов выросли за два месяца этого года
- Осужден директор Департамента капитального строительства коммунального предприятия "Алматы Су"
- Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере экстрадирован из России
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  