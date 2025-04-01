Британия разваливает свою колониальную империю, - Олег Розанов

01:02 01.04.2025

Британия разваливает свою колониальную империю под скрип коррупционных скреп

Возврат островов Чагос Маврикию вдохновил Буэнос-Айрес на возобновление борьбы за Фолклендские (Мальвинские) острова



01.04.2025 | Олег РОЗАНОВ



Скандал вокруг решения правительства лейбористов передать острова Чагос Маврикию продолжает оставаться в центре внимания мировых СМИ.



Архипелаг Чагос был отделен от Маврикия в 1965 году, получив статус "британской особой территории в Индийском океане" еще в период колониального господства Британии над стратегически важным островом. В конце 60-х годов на входящем в архипелаг Чагос острове Диего-Гарсиа была построена совместная с США авиабаза. Маврикий со столицей Порт-Луи получил независимость в 1968 году и с тех пор не переставал требовать возвращения островов Чагос в свой состав.



