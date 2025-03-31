Суд ОАЭ приговорил к смертной казни узбекистанцев, обвиняемых в убийстве раввина

01:14 01.04.2025

31.03.2025



Сообщается, что трое граждан Узбекистана приговорены к смертной казни по обвинению в убийстве израильского раввина Цви Когана.



Суд Объединенных Арабских Эмиратов вынес смертный приговор трем узбекистанцам, подозреваемым в убийстве раввина Цви Когана в ноябре прошлого года. Об этом сообщает израильский портал Ynetnews со ссылкой на официальные источники в правительстве Израиля.



По имеющимся данным, приговор был вынесен 30 марта, однако официально власти ОАЭ его не объявляли. Министерство иностранных дел Узбекистана пока не делало официального заявления по этому поводу.



В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой, предположительно, родственники одного из осужденных обсуждают приговор. В записи утверждается, что "все трое подозреваемых приговорены к смертной казни". Подлинность аудиофайла не подтверждена.



Напомним, 21 ноября 2024 года стало известно о пропаже раввина Когана. Вскоре полиция ОАЭ обнаружила его тело с признаками насильственной смерти.



Позже Министерство внутренних дел ОАЭ объявило о задержании троих подозреваемых - Махмуджона Абдурахима угли Кенжабоева, Азизбека Комиловича Исмаилова и Олимбоя Тохировича Давлатерова. Все они являются гражданами Узбекистана.



Официальные лица ОАЭ не раскрыли мотив преступления. Власти Израиля заявляют, что это был "террористический акт, пропитанный антисемитизмом".