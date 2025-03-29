В Ашхабаде прошли туркменско-российские консультации по биологической безопасности

01:26 01.04.2025

МИД России распространил сообщение для СМИ о российско-туркменских консультациях по биологической безопасности, в котором, в частности, говорится, что в Ашхабаде состоялись двусторонние консультации в межведомственном формате по вопросам обеспечения биологической безопасности.



Стороны произвели обмен оценками угроз биологической безопасности в Центральной Азии, а также в мире. Обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере биобезопасности, а также укрепления режима Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).



Встреча подтвердила схожесть подходов России и Туркменистана к проблематике биологической безопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках КБТО и ООН.