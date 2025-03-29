Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань - серьезное предупреждение

01:53 01.04.2025

Армия Китая проводит учения вблизи острова Тайвань



Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, которые выступают за независимость Тайваня, заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И



ПЕКИН, 1 апреля. /ТАСС/. Вооруженные силы КНР во вторник приступили к проведению комплексных военных учений вокруг острова Тайвань. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.



Как уточняется в его заявлении, опубликованном на странице военного округа в социальной сети WeChat, задействованы сухопутные и ракетные войска, ВМС и ВВС.



"Это серьезное предупреждение и мощный сдерживающий фактор для сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня", - заявил Ши И.