Приложение "Тундук" ждут глобальные изменения: Глава Минцифры Кыргызстана пообещал полное обновление

02:20 01.04.2025

Бишкек, 31.03.25. /Кабар/. В интервью агентству "Кабар" глава Министерства цифрового развития Азамат Жамангулов сообщил, что мобильное приложение "Түндүк" в ближайшее время пройдет масштабное изменение.



По его словам, приложение будет полностью переработано с изменением дизайна и архитектуры, а также с добавлением множества новых функций.



"Мы стремимся создать удобный, современный и стабильный интерфейс для пользователей. В обновленной версии приложения появятся новые финансовые услуги, а также возможность доступа к государственным услугам через мобильное приложение. Пользователи смогут не только решать повседневные задачи, но и получать цифровые документы, а также взаимодействовать с государственными органами", - заявил Азамат Жамангулов.



Кроме того, министр сообщил, что в приложение будут добавлены новые цифровые документы, такие как аттестаты, дипломы, военные билеты и другие необходимые документы. Это решение было принято в рамках совместной работы с различными государственными органами. "Во время реализации изменений могут возникать временные неудобства, но мы уверены, что новые возможности значительно улучшат работу приложения", - добавил он.



"Мы получаем большую поддержку в реализации этого проекта. Недавно, при поддержке нашего уважаемого президента Садыра Жапарова, в государственном учреждении "Кызмат" открылось новое здание IT-блока, оснащенное всеми необходимыми условиями для эффективной работы. Это учреждение было создано на базе бывшего госучреждения "Инфоком" и перешло в управление делами президента. Благодаря усилиям управляющего делами президента Каныбека Туманбаева, работа по цифровизации и развитию IT-сектора в стране активно продвигается. Все основные разработки и инновации, в том числе связанные с мобильным приложением "Түндүк", были реализованы в рамках этого учреждения", - подчеркнул министр.



По его словам, изменения будут внедряться постепенно, и на создание идеальной версии приложения потребуется более года. Однако, несмотря на это, в министерстве уверены, что результаты оправдают ожидания пользователей.



Министерство цифрового развития продолжит информировать граждан о ходе работы и каждом новом этапе обновлений мобильного приложения.



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В современном кыргызском языке слово "Север" обозначается как "Түндүк", а слово "Юг" как "Түштүк". Слово "Түндүк" кроме значения "Север", является названием деревянного круга, расположенного в самой верхней части юрты – кочевого жилища кыргызов.