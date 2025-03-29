Марин Ле Пен назвала вынесенный ей приговор политическим решением

03:08 01.04.2025

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен назвала вынесенный ей приговор политическим решением, такое заявление она сделала в эфире телеканала TF1.



"Суд объяснил, что апелляция бесполезна, чтобы не дать мне быть кандидатом (на президентских выборах 2027 года), так что это - политическое решение. Мне было все понятно", - сказала политик, объясняя, почему покинула заседание до окончания зачитывания приговора.



По словам Ле Пен, ей не дали права на защиту. Тем не менее она намерена подать апелляцию как можно скорее, хотя сомневается, что ее рассмотрят до выборов президента, поскольку обычно этот процесс занимает "полтора-два года".



"С первых часов этого процесса я понимала, что нас будут судить в максимально предвзятой манере. …Это черный день для нашей демократии и нашей страны, когда голоса миллионов французов украдены судьей первой инстанции", - добавила глава фракции.



