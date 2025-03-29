Глава МИД Китая Ван И: Пекин понимает и поддерживает Москву

03:58 01.04.2025

Пекин понимает и поддерживает Москву, заявил Ван И

Глава МИД Китая Ван И: отношения Пекина и Москвы нерушимы и крепки



ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Отношения России и Китая нерушимы и крепки, Пекин поддерживает Москву, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.



Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами. Человеческое сообщество имеет общую судьбу, великие державы должны следовать велению исторического процесса, с чувством долга вносить больший вклад в дело благосостояния человечества", - сказал он.



Ван И также осудил заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы пытается через поддержку Москвы поссорить ее с Пекином.



"Российские друзья, наверное, тоже приняли во внимание тех, кто любит шуметь и вновь спекулирует на так называемой стратегии "обратного Никсона". Видим в этом не только прямую трансакционализацию международной политики, но и рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления", - добавил собеседник агентства.



Ван И приехал в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух государств и международные вопросы, включая Украину.



По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин может принять китайского министра в ближайшие дни.