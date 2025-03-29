В Узбекистане запускают проект "Яркие таланты" за 300 млрд сумов

04:45 01.04.2025

На реализацию проекта "Яркие таланты" власти Узбекистана выделят 300 млрд сумов



В 2025 году в Узбекистане запускается проект "Еркин истеъдод" ("Яркие таланты"). Он реализуется в качестве нового направления стипендий Фонда "Эл-юрт умиди" и на его реализацию из бюджета выделят 300 млрд сумов ($23,2 млн). Основные положения по инициативе содержатся в указе президента республики Шавката Мирзиеева, который был опубликован на портале Lex.uz 28 марта.



В рамках проекта предусматривается ежегодный отбор талантливой молодежи в каждой махалле (общине) для дальнейшего обучения за рубежом детей из бедных семей, не имеющих финансовых возможностей для оплаты образования. Сначала для них проведут подготовительные курсы в Узбекистане, после успешного прохождения данного этапа отправят в один из иностранных вузов, включенных в топ-100 международного рейтинга. При этом расходы на проживание и обучение студентов возьмет на себя Фонд "Эл-юрт умиди".



Документом предполагается, что стипендиаты, вернувшиеся из-за границы с дипломом, вносятся в Национальный кадровый резерв и принимаются на работу в госорганы и учреждения без конкурса.



С 1 июня текущего года специалистам в возрасте до 35 лет, получившим ученую степень в зарубежных вузах из топ-100 рейтинга, для покупки жилья предоставляется беспроцентная ссуда до 2150-кратного размера базовой расчетной величины - более 806 млн сумов ($62 тысячи) - сроком на 10 лет.



Кроме того, президентским указом единовременные выплаты победителям и призерам престижных международных предметных олимпиад повышаются в 5 раз.



Также, начиная с 2025/26 учебного года для образцовых курсантов и слушателей высших военных образовательных учреждений вводится Государственная стипендия Верховного главнокомандующего.



Еще одно нововведение - проведение школьных олимпиад по инженерно-рационализаторскому направлению. Выпускники, ставшие победителями таких конкурсов, принимаются в профильные и смежные по направлению вузы без вступительных экзаменов на основе дополнительного гранта от государства.



И, наконец, Агентству по делам молодежи выделят гранты до 100 млн сумов ($7,7 тысячи) на создание медиа-контента, формирующего у подростков стремление к знаниям, имеющего воспитательное значение и влияющего на развитие общенациональных ценностей, а также на разработку интеллектуальных шоу.



Для пробуждения у молодежи любви к природе создается Фонд "зеленых" инициатив, который будет сформирован за счет бюджетных средств, благотворительных пожертвований и и иных источников, не запрещенных законодательством страны. Его размер составит 10 млрд сумов ($773 тысячи).