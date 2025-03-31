Саидзода Джамшед Нурулло стал Постпредом Таджикистана при ОДКБ

05:47 01.04.2025

27 марта 2025 года состоялось очередное заседание Постоянного совета ОДКБ, в ходе которого Генеральный секретарь Организации Имангали Тасмагамбетов представил вновь назначенного Постоянного представителя Республики Таджикистан при ОДКБ Саидзода Джамшеда Нурулло, сообщает пресс-служба Организации.



Генеральным секретарем и членами Постоянного совета Организации выражена искренняя благодарность занимавшему этот пост ранее Хасану Султонову за проделанную работу.