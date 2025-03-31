Скандал с искаженным флагом Казахстана: девушкам вынесли приговор

07:18 01.04.2025

В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрены дела об административном правонарушении в отношении трех человек, которые в черной закрытой одежде позировали с искаженным флагом Казахстана, сообщает Zakon.kz.



Согласно материалам дела, 23 марта две девушки и одна несовершеннолетняя девочка в здании Ледового дворца города Атырау сфотографировались на фоне флага Казахстана с изображением арабской надписи и распространили фото через соцсети, совершив мелкое хулиганство.



Отмечается, что вина правонарушителей в совершении административного правонарушения полностью подтверждается протоколом об административном правонарушении, фотографией, рапортом и другими материалами дела.



Санкцией ч.1 ст. 434 КОАП "Мелкое хулиганство" предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до 15 суток.



"Постановлением суда правонарушители признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 434 КОАП, с учетом отягчающих обстоятельств "Вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц" наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток", – рассказали в суде.



Вторую девушку оштрафовали на 78 640 тенге, а законного представителя несовершеннолетней девочки – на 39 320 тенге.



Постановления суда не вступили в законную силу.



Ранее в социальных сетях появилась фотография, на которой четыре человека в черной закрытой одежде позируют с искаженным флагом Казахстана. По данному факту в полиции завели уголовное дело.



Позже сообщалось, что флаг Казахстана с надписью на арабском языке продавали на маркетплейсе.