Высшие должностные лица Афганистана призвали страны мира к конструктивному взаимодействию

11:28 01.04.2025

Высшие должностные лица Исламского Эмирата обратились к странам мира к конструктивному взаимодействию с Исламским Эмиратом Афганистан



КАБУЛ, 30 марта. /ИАБ/. Праздничная молитва была совершена сегодня утром в присутствии высокопоставленных чиновников Исламского Эмирата Афганистан.



Помимо экономических и административных помощников министерства Исламского Эмирата Афганистан, главы офиса Раиса аль-Варзы, исполняющих обязанности министров кабинета, ряда гражданских и военных чиновников Исламского Эмирата и различных групп, на церемонии молитвы Намакарга Кадха Аль-Ахтар присутствовали. В своих выступлениях спикеры просили страны мира о конструктивном взаимодействии с Исламским Эмиратом Афганистан.



В пресс-релизе АРГ говорится, что на указанной церемонии имам и хатиб муфтий Махмуд Закари Абдул Рахман Джама Масджид подробно рассказали о достоинствах и благах Рамадана в свете Священного Корана и пророческих хадисов и пожелали всем гражданам, исламской умме, особенно угнетенному народу Палестины, счастливого праздника Ид.



Позже административный заместитель аппарата премьер-министра Маулави Абдул Салам Ханафи поздравил Его Высочество Амира аль-Муминина, премьер-министра, членов кабинета министров, губернаторов, сотрудников службы безопасности и моджахедов, семьи мучеников, замученную братскую нацию, исламскую умму и мусульманских сестер и братьев Газы с праздником Ид и сказал: Единство и братство, которые являются секретом успеха наций, пусть Бог сделает их постоянными между нас. Мы все должны попытаться построить нашу страну вместе.



Те граждане, которые проживают за рубежом; Он попросил их вернуться на родину, ведь Афганистан – общий дом для всех и строить его нужно вместе.



Маулви Ханафи добавил: Мы хотим хороших отношений со всеми странами мира, основанных на взаимном уважении.



Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд, заместитель по экономическим вопросам департамента премьер-министра, пожелав всем мусульманам счастливого праздника Ид, сказал: "Это счастливое место для празднования праздника Ид в атмосфере полной безопасности и мира под властью Исламского Эмирата".



Он добавил, что все афганцы разделяют счастье и развитие страны и должны сохранять свое единство и помогать друг другу во имя развития и развития страны.



Экономический депутат пояснил: Иностранцы никогда не строят нашу Родину, мир и счастье есть только на нашей и вашей земле; Так давайте же служить нашей стране с полной честностью.



Мулла Бардар Ахунд также призвал страны мира вести к конструктивному экономическому и политическому взаимодействию с Исламским Эмиратом Афганистан.



В ходе церемонии руководитель аппарата государственного министра д-р мулла Абдул Васи зачитал поздравление премьер-министра Исламского Эмирата Афганистан муллы Мухаммада Хасана Ахунда с праздником Ид.



В этом послании мусульмане и моджахеды Афганистана, а также все мусульмане мира желают счастливого праздника Курбан-Байрам: Пусть Аллах примет все наши молитвы, посты и молитвы, молитвы и добрые дела на Твоем суде.



Премьер-министр сказал в своем послании: "Ид несет послание милосердия, братства, сострадания и единства для мусульман. Итак, я надеюсь, что вы исполните долг мира, милосердия и родства в эти благоприятные дни и ночи. Удалите из своих сердец зависть и вражду, искренне и по-доброму молитесь о благе и благополучии друг друга.



В послании официальных лиц Исламского Эмирата, бизнесменов, инвесторов и тех граждан, которые обладают хорошими финансовыми ресурсами; Было предложено, чтобы в эти благоприятные дни и ночи Ид они протянули руку помощи беспомощным соотечественникам, сиротам и сиротам и разделили с ними счастье Ид.



В указанном послании премьер-министр заверил граждан, что, если Бог даст, этот год также станет годом реализации крупных проектов, привлечения инвестиций в различные сферы, регулирования водных ресурсов, развития сельского хозяйства и торговли, образования и здравоохранения, обеспечения граждан работой и комфортной жизнью.



В своем послании мулла Мухаммад Хасан Ахунд попросил соседние страны не депортировать насильственно афганских беженцев, а также заверил соседние страны, регион и мир, что Афганистан не только не вмешивается ни в чьи внутренние дела, но мы хотим взаимодействия и добрых отношений со всеми из них, основанных на взаимном уважении в свете исламских принципов и национальных интересов.



В послании также говорится: "Пусть они поймут наши добрые намерения; Вместо того, чтобы создавать трудности, ограничения, ограничения и давление, следует принять понимание и обеспечить позитивное взаимодействие.



В конце своего послания премьер-министр Исламского Эмирата отметил осажденных мусульман (Палестины и Газы), которые находятся под жестоким угнетением и бомбардировками со стороны беспощадных сионистов; Он пояснил: "Мы чувствуем всю их боль и страдания, основанные на исламском братстве и религиозном родстве, они не забыты нами и не можем их забыть. Пусть Аллах предоставит им средство спасения и уничтожит жестоких израильских захватчиков, таких как Аад, Самуд, Фараон и других угнетателей.



Это в то время, когда мечеть Ид Га в Кандагаре возглавлял Амирул Моминин, да благословит его Господь и дарует ему мир.