20 лет спустя: почему Кыргызстан так и не вышел из цикла революций

12:24 01.04.2025 Кыргызстан отмечает 20-летие своей первой цветной революции/государственного переворота. Тогда большинству это, казалось, действительно нечто тем, что поможет стране получить новый импульс движения вперед. А на деле – страна стало полигоном для геополитических игр и отработки политтехнологий, которые были использованы не только на пост-советском пространстве, но и во многих других странах мира.



Страна вошла в зону турбулентности, из которой, вроде бы начала выбираться. Однако, говоря откровенно, сегодня страна вновь приближается к нестабильности, как бы действующие власти не декларировали обратное. Тем более, что сегодня на авансцену мировой политики выходят новые игроки – страны и глобальные корпорации, происходит слом прежней системы и наблюдается радикализация в религиозной сфере. Борьба идет на всех фронтах без исключения.



И Кыргызстан может стать триггером событий для всего региона или оказать влияние на весь Евразийский континент. Потому как история имеет свойство повторяться.



Начнем с того, что 21 марта беглый президент Курманбек Бакиев, который уже 15 лет скрывается в Минске, заявил, что "получил благословение жителей Джалал-Абада". Он организовал в родном городе ифтар/разговение, а также поздравил всех кыргызстанцев с 20-летием "Тюльпановой революции", Ноорузом и священным месяцем Рамазан.



"Я хочу, чтобы будущее Кыргызстана было широким, его экономика поднялась и заняла свое место среди богатых стран, а наш народ жил в мире, процветании и согласии... Я провел ифтар в своем родном городе Джалал-Абаде и получил благословение народа. Из-за того, что я нахожусь за границей, нет возможности провести такие мероприятия во всех регионах страны. Но, даст Бог, наступят такие дни", - сказал К.Бакиев в своем послании.



При этом, он организовал угощение для постящихся верующих не только на своей малой родине – в городе Джалал-Абаде, но и в белоруской столице – Минске.



Надо ли говорить, что его слова раздраконили общество в Кыргызстане? Ведь в период президентства К.Бакиева только официально зарегистрированных заказных убийств было 85, несколько сотен человек покалечено или бежали из страны. А еще 77 были убиты по официальным данным 7 апреля уже 2010 года – когда люди шли выгонять уже семейство Бакиевых из власти. У многих до сих пор не затихла боль утрат от потерь близких людей или отнятого имущества.



Почему столько внимания Бакиевым? Все потому, что он смог стать президентом именно благодаря той, первой "тюльпановой революции". Кыргызстан стал второй пост-советской страной после Грузии с ее "революцией роз", в которой власть сменилась подобным образом. Поэтому данное семейство – представителей Юга были и до сих пор обязаны своими властью и богатством именно американцам, их политтехнологам, украинским журналистам и местной многочисленной армии НПО/НКО. Вся эта масса играла на традиционных противоречиях между Севером и Югом Кыргызстана.



Первый президент Кыргызстана – был представителем Севера Аскар Акаев. Но он пять раз менял Конституцию страны, расширял свои полномочия, дал вольную Западу на территории Кыргызстана. А когда спохватился – было поздно и его запоздалые признания, что "Россия – была, есть и будет стратегическим партнером Киргизии", стали поводом для США убирать его из политического поля. Для чего еще в 2003 году на смотрины в Вашингтон были приглашены трое политиков из Киргизии – Омурбек Текебаев, Муратбек Иманалиев и Курманбек Бакиев. В ходе переговоров выяснилось, что лишь последний был готов подписаться под всем, что предложат янки. К.Бакиев находился под уголовным следствием на родине, поэтому был готов на все, лишь бы не сесть в тюрьму. К тому же, американцы открыли так называемую независимую типографию "Freedom house", в которой печатали всю оппозиционную литературу всей Средней Азии. Иногда около нее на улице люди находили страницы неизвестных англоязычных изданий, предназначенных для стран Ближнего Востока и Северной Африки. В этой же типографии выходила и вся периодика, с помощью которой был изгнан из страны А.Акаев.



События 2005 года выглядели как поход Юга на столицу при содействии отдельных политиков – северян. Юг шел под лозунгом "Править Кыргызстаном ближайшие 50 лет!". Его в этом активно поддерживал проамериканский сектор НПО/НКО. Европа через свою ОБСЕ затянула с проведением навязанной ею же реформы правоохранительных органов, что парализовало силовиков весной 2005 года.



К тому же, сам А.Акаев, желая угодить "мировой демократии", отдал под суд сотрудников милиции, вынужденной применить оружие после столкновений демонстрантами в 2002 году. Тогда толпа закидала милицейские кордоны камнями, серьезно покалечив несколько человек. А так как тогда не было специальной амуниции для разгона людей, то травмы у служивых были серьезные. В руках же были автоматы и пистолеты. В результате несколько человек были убиты, и пара десятков – ранена. К.Бакиев использовал те – Аксыйские события в родной Джалал-Абадской области как повод для объединения Юга против Акаева. Зато придя к власти в 2005 году, К.Бакиев сразу же забыл про свои обещания землякам наказать виновных и выплатить компенсации пострадавшим…



Почему столько внимания персоне К.Бакиева? Потому как именно он продемонстрировал лицемерие политики Запада и его принципы подбора кадров – по своему потенциалу, Курманбек Салиевич выше председателя совхоза/колхоза не тянул. Был падок на прелестных женщин, был "хозяином своего слова" – мог дать, и тут же забрать его обратно. Патологически был алчным, как и вся его многочисленная родня. Что на себе испытала Москва, когда К.Бакиев ей пообещал выдворить из страны американскую авиабазу в 2009 году, а сам после досрочных президентских выборов – просто сменил вывеску и назвал ее Центром транзитных перевозок (ЦТП). В общем, обманул самым бессовестным образом.



А его младший сын от старшей жены Максим Бакиев зарабатывал сотни миллионов долларов на поставках авиакеросина и различных товаров и услуг для ЦТП. Плюс, президентский отпрыск занимался рейдерством по всей стране и устроил из нескольких банков, также отжатых у прежних владельцев, прачечную для денег в глобальных масштабах.



Папаша – наслаждался жизнью, заводил любовниц, извлекал дивиденды от своего президентства. Трижды изменил Конституцию, превратив страну в суперпрезидентскую. Тогда же в обойме К.Бакиева появились начинающие политики Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. И они оставались в ней до конца его президентства. Но, видно, до сих пор связи еще остаются.



Вместо 50 лет правления, Юг в лице К.Бакиева правил тогда пять лет – до апреля 2010 года. Случилась вторая цветная революция, которая привела к созданию парламентской формы правления – первой в пост-советских странах во главе с Алмазбеком Атамбаевым. Законодательная ветвь власти стала формироваться из партий. Что также дало простор Западу в финансировании своих людей/партий и продолжать влиять на политику страны, как внутреннюю, так и внешнюю. Алмазбек Шаршенович пытался играть "на все стороны света" - вроде бы и американцев выгнал из страны, но и продолжал продвигать и укреплять парламентаризм в Киргизии. При этом, намеревался быть вечным спикером Жогорку Кенеша/Верховного Совета. Как бы то ни было, он сумел передать свою власть преемнику в 2017 году – Сооронбаю Жээнбекову. Последний рванул в объятия Китая с его геополитическим проектом "Один пояс – один путь". Что уже не устроило Запад и особенно – Великобританию. И именно она стояла за переворотом осенью 2020 года. Сие событие случилось также в рамках намечающегося противостояния с США. Плюс, в Лондоне вынашивали проект, который сегодня пытаются реализовать через Турцию "Великий Туран" - создание некоего пантюркистского объединения. Так вот, имеются все основания считать, что пять лет назад британцы сработали через упомянутого выше Максима Бакиева. Потому как методички медиадиверсий и "работы" толпы протестующих и их схваток с милицией в октябре 2020-го один в один с белорусскими событиями того же года.



М. Бакиеву сегодня формально светит 30 лет тюрьмы на родине. Но в отличие от своего предыдущего опыта, сей президентский сын действует из-за кулис и старается не светиться на публике. Были сведения, что за свои 15 лет жизни в Лондоне его плотно взяли в оборот местные спецслужбы, тем более, что он успел вляпаться в финансовые махинации по обе стороны Атлантического океана. Поэтому, отрабатывает парень свое нахождение на свободе. Он использует свое влияние на С.Жапарова и К.Бакиева, и через доверенное лицо – вице-премьера Эдиля Байсалова, еще одного выходца из рядов НПО/НКО – продвигает антинародные реформы в образовании и медицине.



Из этого же ряда – проекты по добыче урана и введение английского права. Все делается под вывеской "сильного лидера страны, умеющего отстаивать интересы нации".



Зачистка, проведенная правящим тандемом С.Жапаров – К.Ташиев в политическом и экономическом планах классно ложится на планы США по дестабилизации Средней Азии. Потому как главная беда кланов Кыргызстана и чего они никак не выучили – это умение делиться ресурсами и не грести все под себя. Что вызывает уже всеобщее раздражение и желание объединиться, лишь бы сбросить узурпаторов, а "мы - сами потом разберемся". Закрытие USAID и иже с ними – это лишь временное явление. Потому как в следующем году, янки после перегруппировки явятся сюда. Их главная задача – остановить/разгромить Китай. А Киргизия – вот, рядом, под боком и удобная площадка для устроения диверсий. Да еще и железную дорогу из Китая строить собралась.



Что объединяет янки и англосаксов – это желание устроить пожар в центре Евразии. Источник - asia-today.news

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