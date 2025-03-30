Глава ГКНБ Кыргызстана Ташиев предложил называть грецкие орехи кыргызскими

12:36 01.04.2025

Первое апреля 2025 !



Экология АКИpress - Называть грецкие орехи кыргызскими предложил заместитель председателя Кабмина Камчыбек Ташиев.



По его словам, родиной грецких орехов считается Кыргызстан. "Орехи здесь тысячелетиями растут. Самая большая площадь ореховых плантаций в мире находится в Арстанбапе. В таком уникальном месте мы живем. Этот орех стал и грецким, и турецким, и испанским, и венгерским. Но на самом деле орех произошел из Кыргызстана и отсюда он распространился. Поэтому нужно называть его кыргызским", - сказал он.



Ташиев дал поручение соответствующим госорганам применять в обиходе это название – кыргыз жаңгагы. "Местные власти, госорганы, не называйте его грецким, это кыргызский орех. Давайте впредь будем называть его кыргызским орехом. Вот тогда мы вернемся к истокам, истории", - сказал он.



