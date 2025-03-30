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|В Узбекистане выросли цены на бензин и газ
12:40 01.04.2025
С 1 апреля 2025 года в Узбекистане значительно повысились цены на бензин и газ.
Это связано с увеличением акцизных налогов на нефтепродукты и газ на 10%.
Например, акциз на бензин марки АИ-80 увеличился с 476 до 525 сумов за литр, а на сжиженный газ - с 476 до 525 сумов за литр.
Ожидается, что эти изменения повысят общий уровень инфляции на 1,8−1,9 процентных пункта.
Кроме того, с 1 мая планируется повышение тарифов на электроэнергию и природный газ.