В Узбекистане выросли цены на бензин и газ

12:40 01.04.2025

С 1 апреля 2025 года в Узбекистане значительно повысились цены на бензин и газ.



Это связано с увеличением акцизных налогов на нефтепродукты и газ на 10%.



Например, акциз на бензин марки АИ-80 увеличился с 476 до 525 сумов за литр, а на сжиженный газ - с 476 до 525 сумов за литр.



Ожидается, что эти изменения повысят общий уровень инфляции на 1,8−1,9 процентных пункта.



Кроме того, с 1 мая планируется повышение тарифов на электроэнергию и природный газ.