"Талибан"* арестовал четырех граждан Китая за контрабанду золота

12:46 01.04.2025

Талибы* арестовали четырех граждан Китая в аэропорту Кабула за попытку контрабанды золотых самородков. Об этом 28 марта сообщила Khaama press.



По словам Абдуллы Фаруки, представителя пограничной полиции "Исламского Эмирата Афганистан" (ИЭА, самоназвание страны у талибов*), граждане КНР пытались контрабандой переправить 678 граммов необработанного золота.



По мнению агентства, этот факт указывает на растущее присутствие граждан Китая в Афганистане с момента возвращения "Талибана"* к власти в августе 2021 года. Китай сосредоточен на расширении своего экономического влияния и эксплуатации богатых природных ресурсов страны, особенно на разработке месторождений меди, золота, нефти и драгоценных камней, общая стоимость которых оценивается более чем в 1 триллион долларов.



В частности, Китай возобновил инвестиции в добычу меди, конкретно - в медный рудник Айнак, разработка на котором была приостановлена много лет. Помимо меди, Китай подписал крупные контракты на добычу нефти в бассейне Амударьи.



Будущее китайских операций в Афганистане будет зависеть как от способности "Талибана"* сохранять контроль, так и от текущей ситуации с безопасностью в регионе. Роль Афганистана в китайской инициативе "Один пояс, один путь" также остается важным фактором, поскольку Пекин стремится и дальше расширять свое экономическое присутствие в Центральной Азии.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ