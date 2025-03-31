В Таджикистане создан межведомственный совет по предотвращению насилия в семье

13:01 01.04.2025

31 марта, 2025



В Таджикистане создан межведомственный совет по предотвращению насилия в семье, целью которого является координация работы государственных органов и международных организаций в рамках профилактики этого явления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.



"Совет по предотвращению насилия в семье возглавила вице-премьер Таджикистана Дилрабо Мансури, а ее заместителем назначена председатель Комитета по делам женщин и семьи Бунафша Файзиддинзода", – отмечается в заявлении ведомства.



Совет, являясь консультативным органом, будет заниматься разработкой предложений по реализации государственной политики в области предотвращения домашнего насилия, мониторингом ситуации, выявлением случаев насилия, а также предоставлением помощи пострадавшим.



По данным Министерства юстиции, насилие в семье остается одной из острых социальных проблем страны, чаще всего затрагивающей женщин. В 2024 году Комитет по делам женщин и семьи зафиксировал 3,2 тысячи жалоб на домашнее насилие, что на 148 случаев больше, чем в предыдущем году.



В настоящее время законодательство Таджикистана предусматривает лишь административную ответственность за подобные правонарушения, включая штрафы до 375 сомони или административный арест на срок до 15 суток.



Создание совета стало важным шагом в развитии мер по противодействию этой проблеме, привлечении внимания общества и оказании поддержки пострадавшим.