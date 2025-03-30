"Сегодня у нас другая Центральная Азия", - пресс-секретарь президента Узбекистана

14:06 01.04.2025

Подписание Договора о точке стыка границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - "событие, важность которого трудно переоценить", считает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. "Даже самые сложные вопросы могут быть эффективно решены через диалог, уважение и доверие", - отметил он.



Подписание в Худжанде 31 марта Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - это "событие, важность которого трудно переоценить". Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. "Газета.uz" приводит его мнение целиком.



В Худжанде состоялось событие, важность которого трудно переоценить. Впервые за весь период независимости Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписан Договор о точке стыка государственных границ трех стран.



