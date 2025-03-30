|"Сегодня у нас другая Центральная Азия", - пресс-секретарь президента Узбекистана
14:06 01.04.2025
Подписание Договора о точке стыка границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - "событие, важность которого трудно переоценить", считает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. "Даже самые сложные вопросы могут быть эффективно решены через диалог, уважение и доверие", - отметил он.
Подписание в Худжанде 31 марта Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана - это "событие, важность которого трудно переоценить". Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. "Газета.uz" приводит его мнение целиком.
В Худжанде состоялось событие, важность которого трудно переоценить. Впервые за весь период независимости Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана подписан Договор о точке стыка государственных границ трех стран.
Это знаковое соглашение открывает новую страницу в истории наших стран, ставя точку в так называемой "столетней проблеме" и закладывая прочную основу для долгосрочной стабильности и процветания всего региона.
На протяжении десятилетий нерешенность вопросов границ была источником напряжения и конфликтов, особенно в густонаселенной Ферганской долине, где граждане трех стран зачастую проживают в непосредственной близости друг от друга, иногда разделенные всего лишь одной улицей.
Подписание договора о границе между Таджикистаном и Кыргызстаном, а также сегодняшнего трехстороннего договора кардинально меняет эту ситуацию, устраняя источник возможных конфликтов.
Теперь, когда границы окончательно определены, для наших стран открываются широкие возможности расширения торгово-экономического, транспортного, культурно-гуманитарного и экологического взаимодействия. Их мощный экономический эффект не заставит себя долго ждать.
В 2017-2018 годах были подписаны Договор об узбекско-кыргызской государственной границе, Договор о точке стыка государственных границ Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, Договор между Узбекистаном и Таджикистаном об отдельных участках границы.
Достижение таких договоренностей стало возможным благодаря сильной политической воле лидеров всех государств Центральной Азии, их прагматичному подходу, стремлению к сотрудничеству и взаимопониманию.
В числе важнейших результатов - сегодня Центральная Азия все больше воспринимается как единый регион с общей идентичностью и взаимосвязанными интересами.
В целом, перечисленные исторические успехи являются наглядным примером, демонстрирующим, что даже самые сложные вопросы могут быть эффективно решены через открытый диалог, уважение и взаимное доверие.
Сегодня у нас другая Центральная Азия - она сплоченная и сильная, открытая к миру и полномасштабному партнерству. И это, безусловно, радует!