На трех таможенных постах Узбекистана 1 сентября внедрят систему "зеленого" коридора

14:36 01.04.2025

Стало известно, когда на таможенных постах Узбекистана внедрят систему "зеленого" и "красного" коридоров



С целью оптимизации работы таможенных служб Узбекистана, президент Шавкат Мирзиеев подписал указ, предусматривающий внедрение инновационной системы "зеленого" и "красного" коридоров для автотранспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба Таможенного комитета.



Пилотный проект будет запущен 1 сентября на трех ключевых таможенных постах: "Гишткуприк", "Зангиота" и "Даут-ата". Принцип работы коридоров заключается в следующем:



• "зеленый" коридор предназначен для оперативного прохождения контроля транспортных средств и грузов, не представляющих потенциальной угрозы. Процедура включает в себя проверку сопроводительных документов и минимизацию досмотра.



• "красный" коридор предусматривает тщательный досмотр транспортных средств, отнесенных к категории повышенного риска, а также выборочную проверку отдельных автомобилей.



Определение транспортного средства в тот или иной коридор будет осуществляться на основе результатов анализа рисков, проводимого специалистами таможенной службы. При этом, все автомобили, въезжающие на территорию Узбекистана, в обязательном порядке пройдут предварительный инспекционный досмотр.



В дальнейшем системы "зеленого" и "красного" коридоров планируют запустить и на других погранпереходах.